Warum die Inzidenz im Landkreis Leipzig so sprunghaft angestiegen ist

Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig hielt sich noch bis vor kurzem im sächsischen Corona-Inzidenz-Ranking recht gut und kam neben der Stadt Leipzig lange Zeit auf relativ geringe Werte. Das hat sich innerhalb weniger Tage komplett geändert. Am Montag stand der hiesige Landkreis mit einer Inzidenz von 925 auf dem vierthöchsten Platz nach der Sächsischen Schweiz (1303), Bautzen (1197) und Meißen (1177). Dies vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI).

Verwunderlich ist die Dynamik: War die Region am vergangenen Freitag noch bei einem Wert von 430, wurde am Montag 925 gemeldet, was mehr als eine Verdopplung bedeutet. Laut dieser Zahl gibt es also derzeit pro 100.000 Einwohner 925 Neu-Infizierte. Will heißen: Im Landkreis Leipzig leben etwas mehr als 250.000 Menschen, 2389 von ihnen haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit Corona angesteckt.

Statistische Ursache für extremen Anstieg

Wie konnte es zu dieser extremen Erhöhung übers Wochenende kommen? Die LVZ fragte bei der Landkreisverwaltung nach und erfuhr: Dies hat eine statistische Ursache – es gab Verzögerungen sowie technische Probleme.

Der sprunghafte Anstieg sei damit zu erklären, „dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes über das Wochenende alle Fälle in die Datenbank aufgenommen haben, die in der vergangenen Woche an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind“, teilte Belinda Reg’n, stellvertretende Pressesprecherin der Behörde, mit.

Verzögerung durch Update der Datenbank

Allerdings seien die Verzögerung nicht allein aufgrund der vielen Meldungen zustande gekommen. „Auf der technischen Seite war es durch ein notwendiges Update der Datenbank punktuell nicht möglich, alle eingehenden Positivmeldungen zeitnah einzugeben“, so die Sprecherin.

Zum Infektionsgeschehen insgesamt sei zu sagen, dass sich das Virus „flächendeckend verbreitet“. Es gebe aktuell keine Hotspots oder Schwerpunkte. „Positive Fälle tauchen in Seniorenheimen, Kindertagesstätten und Schulen gleichermaßen auf wie im privaten Bereich unter Familienmitgliedern“, erklärte Reg’n.

Von Claudia Carell