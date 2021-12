Warum ein Bornaer nach dem Tod seiner Frau wieder lachen kann

Borna

Mehr als 60 Jahre lang waren Hans-Jürgen Dietzschold und seine Freu verheiratet. Als sie plötzlich vor einigen Monaten starb, fiel der 84-Jährige in ein tiefes Loch. Ging kaum noch raus, traf sich nicht mehr mit Freunden, saß alleine für sich in der Wohnung. „Restlos am Boden“ sei er gewesen, erzählt er. Mittlerweile kann der Rentner wieder lachen, dreht der rüstige Senior wieder seine Runden durch die Wintersonne in Borna, plaudert und scherzt, wirkt gelöst und aufgeräumt. Der Grund für seine Verwandlung läuft neben ihm: Corina Ruschel.

Sie betreut ihn seit einigen Wochen ehrenamtlich im Rahmen des Besuchs- und Begleitdienstes – ein Projekt der Freiwilligenzentrale der Diakonie Leipziger Land. „Ohne Frau Ruschel wäre ich heute nicht hier“, räumt Dietzschold ein. Jede Woche warte er auf den Tag, an dem sie ihn besuchen kommt und Zeit mitbringt: für Gespräche, Spaziergänge und eine Tasse Kaffee. „Mit ihrem sonnigen, optimistischen Wesen holt sie mich dann immer wieder aus dem Tal“, sagt er.

Gesellschaft braucht mehr Menschen mit Herz

Zu ihrem Ehrenamt kam Ruschel während einer Lücke zwischen Weiterbildung und neuer Arbeitsstelle. Sie wollte etwas Sinnvolles tun. Seit Januar ist sie wieder berufstätig, ihren Besuchsdienst für den 84-jährigen Bornaer führt sie aber trotzdem weiter. Dass sich die beiden auf Anhieb so gut verstanden haben, liegt vielleicht auch daran, dass Ruschel Ähnliches durchstehen musste. Ihr Mann ist vor zwei Jahren ganz plötzlich verstorben – und so wissen sie beide, wovon sie reden und was sie fühlen. Sie lachen und weinen gemeinsam, besuchen die Gräber ihrer Partner und schauen Bilder an. Es geht aber auch fröhlich zu – dann nämlich, wenn die zwei über Fußball, Enkel und Politik plaudern. „Es tut uns beiden gut“, so Ruschel. Dietzschold hält große Stücke auf seine Unterstützerin: „Unsere Gesellschaft braucht viel mehr Menschen mit Herz wie sie“, lobt er. „Ich habe große Achtung vor diesem Ehrenamt!“

Mittlerweile engagieren sich bislang rund 50 Freiwillige im Besuchs- und Begleitdienst für Senioren sowie für Menschen mit Behinderung oder Erkrankung. Neue ehrenamtliche Helfer und Interessierte, die den Besuchsdienst kostenfrei in Anspruch nehmen möchten, werden allerdings nach wie vor gesucht. Und zwar im ganzen Landkreis, vor allem jedoch in Naunhof und Grimma. Die Freiwilligenzentrale der Diakonie begleitet alle Interessierten beim Erstkontakt, bietet Beratung, Unterstützung und Schulungen an, vermittelt aber auch Helfer und Menschen, die die Hilfe gerne in Anspruch nehmen würden.

Freiwilligenzentrale sucht noch Ehrenamtliche

Zu erreichen ist die Freiwilligenzentrale der Diakonie Leipziger Land in Grimma unter der Nummer 03437/70 16 22, in Borna unter 03433/27 40 40 und in Wurzen unter 03425/9 18 27 62. Per E-Mail können Interessenten die Zentrale unter fz.projekte@diakonie-leipziger-land.de erreichen. Weitere Informationen gibt es im Netz auf der Seite www.selbsthilfe-ehrenamt.de.

Von Julia Tonne