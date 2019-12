Warum es die Geithainer zum Chorvergnügen nach Weihnachten treibt

Geithain

Das Geithainer Kirchenchor-Vernügen blickt auf eine 100-jährige Tradition zurück. Zur Neuauflage am Freitagabend im Bürgerhaus Geithain blätterte Pfarrer und Mitorganisator Johannes Möller gedanklich in den Geschichtsbüchern und stellte fest, dass die Veranstaltungsreihe vor 16 Jahren wieder neu auflebte.

Tanzvergnügen nach Weihnachten

„Selbst zu DDR-Zeiten ließen es sich die Gemeindemitglieder nicht nehmen, dieses Ereignis zu feiern“, weiß Möller. Ins Leben gerufen wurde das gesellige Beisammensein seinerzeit von wohlsituierten Bürgern, die im Kirchenchor mitgesungen haben. Seitdem findet das Vergnügen in der Woche nach Weihnachten statt und spricht alle Bürger der Stadt an. Organisiert wird die Traditionsveranstaltung von einem kleinen Team um den Geithainer Pfarrer.

Junge Gemeinde bewirtet mit Drei-Gänge-Menü

In das Festgeschehen bringt sich auch die Junge Gemeinde mit ein. Sie bewirtete die Gäste am Freitagabend mit einem von Lars Kurth kreierten Drei-Gänge-Menü. Einer der fleißigen Bienchen war Friedemann Sämisch. „Wir sind junge Leute aus der Gemeinde, die gern ihren Beitrag für das Chorvergnügen leisten. Es macht uns Spaß, den Abend auf unsere Weise mitzugestalten“, hob er hervor. Pfarrer Johannes Möller erwähnte noch, dass der finanzielle Überschuss des Abends an die junge Gemeinde geht. Damit können zum Beispiel Rüstzeiten unterstützt werden.

Das einmal im Jahr stattfindende Chor-Vergnügen bescherte dem Bürgerhaus am Freitagabend einen vollen Saal, wobei die Gäste ebenso auf der Galerie Platz nehmen konnten. Von dort bot sich ein guter Überblick über das Geschehen im Saal und auf der Bühne.

Von der Galerie aus hatten die Gäste einen guten Blick auf die Bühne und den Saal. Quelle: René Beuckert

Livemusik und orientalische Show

Trompetenspiel und das Singen eines Weihnachtsliedes bildeten den Auftakt für das Chor-Vergnügen, das neben Tanz und musikalischen Darbietungen auch eine orientalische Show mit dem Künstlerpaar Fehrmann aus Hartmannsdorf bot. Für gute Unterhaltungen sorgten ebenso die „Movetastix“ aus Narsdorf sowie das Trio um Sänger und Gitarrist Andy Heinrich aus Bad Lausick.

Kultur, Essen und gelebte Gemeinschaft

Herma und Friedrich Böttcher waren schon oft beim Chorvergnügen mit von der Partie. „Wir nehmen seit Jahren an der Veranstaltung teil, das Kulturprogramm ist abwechslungsreich und unterhaltsam, und auch das Drei-Gänge-Menü entspricht unseren Erwartungen. Schon meine Eltern haben vor Jahren an dieser Veranstaltung teilgenommen“, erzählte Herma Böttcher, die den festen Termin nach Weihnachten nicht mehr missen möchte. Für Friedrich Böttcher ist es die gelebte Gemeinschaft, die ihm besonders gut gefällt.

Fast wie eine Familie

Auch Annerose Schirmer erlebte den Abend im Kreise ihrer Familie. „Wir bekommen ein abwechslungsreiches Programm geboten“, lobte sie. Seit vielen Jahren ist Michael Reichelt mit seiner Familie dabei. Er findet es schön, dass sich die junge Gemeinde auf ihre Weise in das Geschehen einbringt. „Hier trifft man viele Bekannte, wir sind fast schon wie eine Familie“, stellte Reichelt zufrieden fest.

Von René Beuckert