Was Bad Lausicks neuen Pfarrer mit Kentucky verbindet

Bad Lausick

Nicht nur auf seine neue Tätigkeit als Pfarrer in Bad Lausick freut sich Jan Peter Becker. Dass er erstmals mit seiner Frau Elisabeth, einer Kirchenmusikerin, eine Gemeinde gemeinsam betreuen wird, ist ihm angenehm. Der 51-jährige Westfale war zuletzt mehr als ein Jahrzehnt im Vogtland tätig. Er folgt auf Thomas Erler, der im Sommer des vergangenen Jahres in den Ruhestand wechselte.

Kentucky-Kennzeichen in der Regalwand

„Unterwegs zu sein zu den Menschen ist immer ein Abenteuer.“ Was Jan Peter Becker formuliert, ist philosophisch und bodenständig zugleich. Dass er seelsorgerisch arbeiten würde, „das war für mich immer klar“, sagt er. Aufgewachsen in einem christlich geprägten Elternhaus, der Vater tätig in der Theologen-Ausbildung, studierte der junge Mann Theologie in Bielefeld und Heidelberg. Prägend wurden für ihn die sich anschließenden drei Jahre in den Vereinigten Staaten, wo er am theologischen Seminar, vor allem aber in Gemeinden Erfahrungen sammelte. Dass ein Fahrzeug-Kennzeichen aus Kentucky im Regal seines inzwischen in Bad Lausick befindlichen Arbeitszimmers steht, rührt von einer Verbundenheit her, die er bis heute spürt.

Seelsorge ist ein Schwerpunkt

„Kirche ist dort etwas bunter als bei uns. Die Gemeinden sind selbstständiger. Der Glaube wird anders gelebt, es gibt eine größere Dynamik“, sagt er. Kirche betrachtet er nicht als etwas Starres, sondern als einen Raum, „der mit den Menschen gemeinsam gestaltet wird“. In die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Bad Lausick komme er deshalb nicht mit fertigen Plänen, wohl aber mit Erwartungen: „Die Seelsorge, die Menschen begleiten, ist ein Schwerpunkt für mich.“ Die Corona-Beschränkungen machen das Kennenlernen nicht eben einfach, findet Becker. Doch sei die Familie seit Mitte Februar dabei, sich einzuleben – er wie seine Frau und die Töchter Anne (10) und Marielle (6).

Elisabeth Becker kümmert sich um Kirchenmusik

Elisabeth Becker wurde in Leipzig geboren, studierte in Dresden und leistete Kantoren-Dienste im Erzgebirge und im Vogtland. Die 50-Jährige wird sich neben dem Orgelspiel zu den Gottesdiensten und zu besonderen Ereignissen in Bad Lausick und Etzoldshain, Buchheim und Ballendorf um den Kirchenchor, den Aufbau einer Kurrende und anderes kümmern.

Alter Bekannter und neue Zusammenarbeit

In der Leipziger Region arbeitet Jan Peter Becker erneut mit einem alten Bekannten aus dem Vogtland zusammen – mit Hendrik Pröhl, jetzt Pfarrer in Frohburg: „Wir hatten im Pfarrkonvent häufig miteinander zu tun.“ Wert legt Becker nicht nur auf das in Bad Lausick traditionell enge Miteinander mit der katholischen Gemeinde, sondern mit der Stadtgesellschaft. Mit Spannung sieht er deshalb dem Jubiläum „200 Jahre Kur“ im Juni entgegen; die Kirche würde sich da gern einbringen.

Amtseinführung in der Kilianskirche

Eingeführt in ihre Dienste werden Jan Peter Becker und seine Frau am 28. März von Superintendent Jochen Kinder. Der Gottesdienst in der Kilianskirche beginnt 14 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich