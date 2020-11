Was halten Schulen im Landkreis Leipzig vom Hybridunterricht?

Landkreis Leipzig

Schulen sollen offen bleiben. Das hat für die Politiker im zweiten Lockdown oberste Priorität. Doch angesichts der immer noch steigenden Infektionszahlen wird den Verantwortlichen nichts anderes übrig bleiben, als neue Einschränkungen zu beschließen. Bereits jetzt schon wird über eine mögliche Teilung der Klassen an den weiterführenden Schulen diskutiert. Die LVZ hörte sich in einigen Oberschulen und Gymnasien des Landkreises Leipzig um: Was halten die Lehrer selbst vom Wechsel des Präsenzunterrichtes zum Online-Lernen? Gibt es bereits Pläne für diese Unterrichtsformen?

Infektionsrisiko mindern

An der Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen unterrichten 30 Lehrer insgesamt 320 Schüler. Im alten Schulhaus geht es beengt zu, „wir haben exakt so viele Zimmer wie Klassen“, sagt Schulleiter Gunter Hempel. Derzeit befinden sich auf Anordnung der Schule die Schüler von sechs Klassen zu Hause, weil ein Lehrer und ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, Hempel ist mit dem Gesundheitsamt zur weiteren Verfahrensweise in Kontakt.

„Man sollte alles tun, um das Infektionsrisiko zu mindern“, sagt der Schulleiter. Hybridunterricht ist für ihn eine „sehr sinnvolle“ Möglichkeit, um in den Klassenzimmern größere Abstände zwischen den Schülern zu wahren. Er würde es begrüßen, die Klassen zu teilen. Konkret könnte das in Böhlen so aussehen, dass Klassen halbiert werden und die Schüler täglich im Wechsel zur Schule kommen. Die Schüler die zu Hause bleiben, erhielten demnach Aufgaben, die am nächsten Tag in der Schule ausgewertet würden. Stundenweiser Unterricht an einem Tag im Wechsel, ist für Hempel keine Option, da die meisten Schüler der ländlichen Oberschule auf den Bus angewiesen sind.

Alle Lehrer und Schüler seien auf der Lernplattform LernSax registiert und stünden dort in Kontakt, so Hempel. Hybridunterricht sei nicht gleichzusetzen mit 100 Prozent Präsenzunterricht, „aber wir müssen aus den gegebenen Bedingungen das Optimale machen“.

Bewährtes Konzept

Im Gymnasium Am Breiten Teich in Borna hat der kommissarische Schulleiter Axel Mohr schon kurz nach den Herbstferien alle Hebel in Bewegung gesetzt, um auf ein „zweifaches“ Unterrichten - analog in der Schule und digital von zuhause aus - vorbereitet zu sein. Und bereits jetzt hat es sich bewährt. Oder vielmehr: musste es sich bewähren. Denn drei Klassen, die seit heute in Quarantäne sind, bekommen ihre Aufgaben wie schon im Frühjahr über die Lernplattform Lernsax. „Nach den Ferien hatten wir alle Schüler von den Klassen fünf bis zwölf im IT-Unterricht nochmal im Umgang mit der Plattform geschult, damit alle auf dem gleichen Stand sind“, erklärt er. Darüber hinaus habe es im Kollegium die Absprache gegeben, einheitlich alle Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

Konkret sieht der Unterricht am Gymnasium so aus: Die Klassen, die sich in Quarantäne befinden, bekommen Lernmaterialien zur Verfügung gestellt und müssen diese von Zuhause aus bearbeiten. Alle anderen Klassen haben Unterricht nach Stundenplan. Zumindest so lange, bis Klassen geteilt werden müssen und dann analoges und digitales Lernen zeitgleich notwendig werden. Dafür sei eine gewisse Flexibilität unerlässlich. „Diese müssen wir uns bewahren, sonst funktioniert es nicht.“ Mohr ist allerdings guter Dinge, dass die Schule auch die kommenden Monate gut übersteht. „Denn wir profitieren jetzt auch von den Erfahrungen aus dem Frühjahr.“

Mehr Lehrer sind notwendig

Von Hybridunterricht hält Frank Ziemann überhaupt nichts. „Das geht nur, wenn wir mehr Lehrer bekommen“, sagt der Leiter der Bornaer-Dinter-Oberschule, womit freilich nicht zu rechnen ist. Hybrid-Unterricht, bei dem den Schülern der Unterrichtsstoff sowohl live im Klassenzimmer als auch online vermittelt wird, bedeute unterm Strich die doppelte Belastung für die Lehrer. Zudem hätten die Erfahrungen aus dem Lockdown im Frühjahr gezeigt, dass es schlicht an den technischen Voraussetzungen dafür fehlt, „viele Schüler haben keinen Computer oder es gibt keine stabile Internetverbindung“, sagt der erfahrene Pädagoge. Und Besserung ist zumindest an der Dinterschule nicht so schnell in Sicht. Die Computer, die die Stadt zur besseren Ausstattung der Schule im September bestellt hat, sind noch immer nicht da. Avisierter Liefertermin ist der Januar.

Warten auf die Anweisung

Aufgeschlossen gegenüber dem Thema Hybridunterricht zeigt man sich hingegen an der Oberschule Trebsen. „Ich bin mir mit meiner Stellvertreterin darin einig, dass dies ein sinnvoller Schritt ist, und wir rechnen eigentlich schon seit geraumer Zeit mit der entsprechenden behördlichen Anweisung“, berichtet Schulleiterin Jenny Wende. Sobald dies der Fall sei, werde man die Klassen teilen und die Halbklassen abwechselnd im Präsenzunterricht betreuen, sodass die halbierten Klassen im wöchentlichen Wechsel zwei beziehungsweise drei Tage in der Schule sind.

„Wir haben bereits im Frühjahr sehr gute Erfahrungen mit diesem Modell gemacht, das von den Schülerinnen und Schülern sehr begrüßt wird“, so Wende. Da auf diese Weise das Aufrechterhalten eines engen Kontaktes zur Schule gewährleistet sei, ließen sich die für das Homeschooling mitgegebenen Aufgaben zeitnah überprüfen. Doch mit der Klassenhalbierung lässt man es in Trebsen nicht bewenden. „Seit Schuljahresbeginn unterrichtet einer unserer Kollegen Mathematik und Physik online, darüber hinaus haben wir unsere Schüler- und Lehrerschaft auf das Online-Portal Lernsax vorbereitet und befinden uns ferner im Endstadium der Überarbeitung unserer Schulhomepage, um auf dieser zeitnah eine digital Kommunikation zu ermöglichen.“

Schulen keine Hotspots

Eigentlich hätte Steffen Rößler schon eher mit einer Entscheidung zur Einführung des Hybridunterrichts während der zweiten Corona-Welle gerechnet. „Ich persönlich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die Teilung der Klassen in der derzeitigen Situation notwendig ist, da Bildungsstätten ja nicht zu den Hotspots zählen“, sagt der Schulleiter der Pestalozzi-Oberschule in Wurzen. Fakt sei jedoch, so Rößler weiter, dass die Einhaltung der Hygienebestimmungen während des Unterrichts allein schon aufgrund der Durchmischung in allen Klassenstufen kaum umgesetzt werden könne. „Wer anders behauptet, kennt sich im Schulbetrieb nicht aus.“ In der Pestalozzi-Oberschule jedenfalls wurden bislang die Ganztagsangebote gestoppt, um Kontakte zu minimieren. Die Option des Hybridunterrichts begrüßt Rößler indes und weiß dabei auch die Mehrheit der Eltern hinter sich.

Plan liegt in der Schublade

Gute Erfahrungen mit dem sogenannten Hybridunterricht hat das Internationale Gymnasium in Geithain gemacht. Die Schule könnte auf den Plan aus dem ersten Lockdown wieder zurückgreifen. Klassen könnten geteilt werden. Ein um die andere Woche würde sich dann der Präsenzunterricht mit dem Online-Lernen abwechseln. „Diese Modell haben wir bereits praktiziert. Sowohl von den Schülern, als auch von den Lehren und Eltern habe ich dahingehend positive Rückmeldungen bekommen“, sagte die Schulleiterin Kristina Bode.

Von Erfahrungen profitieren

Von insgesamt positiven Rückmeldungen aus der Elternschaft nach dem ersten Lockdown weiß auch die Schulleiterin des Naunhofer Freien Gymnasiums, Claudia Stichler, zu berichten. „Der Hybridunterricht mit geteilten Klassen hat sicherlich einer gewissen Einarbeitungszeit bedurft, und allen recht kann man es bei dieser Unterrichtsform hinsichtlich der Stoffmenge auch kaum machen. Aber ich denke, dass wir von den im Frühjahr gemachten Erfahrungen bei einer möglichen Neuauflage profitieren würden“, so Stichler. Bewährt habe sich zudem im ersten Lockdown die Arbeit in digitalen Teams bei der Einführung von neuem Unterrichtsstoff, weshalb man auch diese Möglichkeit wieder nutzen wolle.

Von Nikos Natsidis, Heiko Stets, Roger Dietze, Frank Prenzel, Kai-Uwe Brandt