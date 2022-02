Was kann Frohburg voranbringen? Mitmach-Aktion zur Stadtentwicklung

Frohburg

Noch einmal Schwung holen bei der Bürgerbefragung zum Stadtentwicklungskonzept will Frohburgs Bürgermeister Karsten Richter (CDU). Die Fragebogen-Aktion läuft bis zum 18. Februar. Waren nach einem ersten Aufruf rund 170 ausgefüllte Bögen im Rathaus eingetrudelt, kam jetzt noch einmal ein gutes Hundert hinzu.

Stadt- und Dorfbewohner sowie Firmen gefragt

„Mir ist es wichtig, dass sich möglichst viele mit ihren Vorstellungen einbringen“, sagte er auf der Sitzung des Stadtrates. Das betreffe nicht nur die Bürger zwischen Flößberg und Meusdorf, Tautenhain und Eschefeld, sondern auch Vereine und Unternehmen, für die es jeweils speziell zugeschnittene Fragebögen gibt, um deren Wünsche und Ideen zu erfassen.

Konzept für Zeitraum von zehn und mehr Jahren

„Im Rahmen dieses Konzeptes wollen wir die Entwicklungsziele für unsere Stadt samt ihrer Ortsteile diskutieren. Sie werden dann mit konkreten Maßnahmen hinterlegt“, erklärte Richter auf Anfrage. Das Papier, das mindestens ein Jahrzehnt ins Auge fasse, sei Grundlage für kommende Haushalt-Diskussionen und Planungen.

Weichenstellung für lebenswerte Kommune

Großes Ziel sei eine lebenswerte und leistungsfähige Kommune, in der die Menschen gern leben, arbeiten und sich einbringen wollen. Deshalb sei es wichtig, dass an dieser Weichenstellung, die jetzt vorgenommen werde, möglichst viele teilhaben. „Viele haben diese Möglichkeit bereits genutzt. Aber ich wünsche mir noch deutlich mehr Wortmeldungen.“

Wo es den Fragebogen gibt

Bei den 19 Fragen an die Bürger geht es unter anderem um das: Zufriedenheit mit der Wohnsituation, Aussagen zu Kultur und Freizeitmöglichkeiten, öffentlichen Nahverkehr sowie Einkaufssituation. Alle drei Fragebögen können auf der Homepage der Stadt unter www.frohburg.de abgerufen werden. In Papierform sind sie zudem im Bürgerzentrum zu haben. Zudem ist der Bürger-Bogen in der Januar-Ausgabe des Amtsblatts Frohburger Nachrichten abgedruckt worden.

