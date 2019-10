Was schlaflos macht: Nur wenige wollen’s aber wissen

Regis-Breitingen

Schlaflos – das ist nicht nur in einem bekannten Hollywood-Film ein Thema, sondern auch in Regis-Breitingen. Im Rahmen des vom Verein Kulturbahnhof Markkleeberg organisierten Kultur- und Kunst-Projektes „Inside – Out“ stellte Künstlerin Jessica Arseneau am Sonnabend die Ergebnisse ihrer Erkundungen vor.

Geschichten zu Schlaflosigkeit gesammelt

„Ich habe hier Geschichten zum Thema Schlaflosigkeit gesammelt“, so die 30-jährige Künstlerin. Die Gründe dafür können vielfältig sein. „Einer hat mir von Schlaflosigkeit aus Zukunftsangst erzählt. Im Jahre 1984 gab es viele beunruhigende Nachrichten, die mit der Hochrüstung zusammenhingen.“ In einer Performance auf dem Markt stellte sie solche und andere Erinnerungen vor. „Auch der benachbarte Tagebau ist für viele Menschen hier mit Schlaflosigkeit verbunden, der ist schließlich schon seit vielen Jahren in Betrieb.“

Die kanadische Künstlerin Jessica Arseneau beschäftigte ich mit dem Thema Schlaflosigkeit. Quelle: Bert Endruszeit

Die Nacht zum Tag machen, das sei dagegen die positive Seite des Schlafmangels. „Im Kulturhaus war jede Woche Disco“, erinnerte sich eine damals 17-Jährige. „Der Saal war immer brechend voll, manchmal ließ uns ein Bekannter über den Hintereingang hinein. Drinnen wurde getanzt, geschrien und geraucht.“ Wenn sie dann um Mitternacht nach Hause kam, habe es immer großen Ärger gegeben. „Ich sollte ja eigentlich schon um 22 Uhr zurück sein. Später kam dann mein Freund ans Fenster und hat gesungen.“

Ehemaliges Modehaus bietet Domizil

Dreh- und Angelpunkt des Kunstprojekts war das ehemalige Modehaus in der Rathausstraße. Eigentümerin Rosmarie Dietze stellte das seit 2008 leerstehende Geschäft gern zur Verfügung. „Es ist ja schön, wenn in Regis-Breitingen mal etwas passiert. Leider sind die Leute hier etwas träge. Eigentlich ist Regis-Breitingen ja eine Stadt, aber es ist doch eher ein Dorf. Abends werden die Bürgersteige hochgeklappt.“ Eine Belebung des Einzelhandels sei eine Illusion. „Das ist ja nicht nur hier ein Problem, auch vielen Kleinstädten im Westen geht es ähnlich.“

Die Besucherresonanz beim Kunstprojekt war am Sonnabend eher bescheiden. Zur Performance auf dem Markt und im alten Modehaus schaute gerade mal ein knappes Dutzend Besucher vorbei, nur zwei davon wohnen in Regis-Breitingen.

Schauspielerin Jennifer Demmel las aus Werken von Charles Dickens, der nachts schlaflos durch London spazierte. Quelle: Bert Endruszeit

Heimatvideo wird am 17. Oktober gezeigt

Ortschronist Dieter Kluge hofft, dass bei der für den 17. Oktober geplanten Filmvorführung mehr ortsansässige Zuschauer dabei sind. „Das Heimatvideo wurde 1998 gedreht und ist ja mittlerweile selbst schon ein historisches Zeitzeugnis. Da sind viele Geschäfte zu sehen, die es schon längst nicht mehr gibt. Eigentlich müsste man jetzt eine Fortsetzung drehen.“

Fortgesetzt wird das Kunstprojekt in der ersten Ferienwoche mit Jugendlichen aus der Oberschule. „Wir entwickeln einen Hörspaziergang, der später über die Audioguide-Plattform guidemate abrufbar sein wird“, so Projektleiterin Hannah Sieben. Die zehn jungen Leute führen dafür Interviews und entdecken so ihre Stadt auf ganz neue Weise. Ende des Monats soll der Hörspaziergang fertig sein.

Von Bert Endruszeit