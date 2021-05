Was soll aus dem Beuchaer Herrenhaus werden?

Bad Lausick/Beucha

Altes und neues Herrenhaus, ein bis zur Eula reichender Park, zahlreiche, zum Teil eingestürzte Wirtschaftsgebäude: Beucha, zwischen Bad Lausick und Kitzscher gelegen, bewahrt mit seinem Rittergut ein bemerkenswertes Ensemble. Es zeigt die Entwicklung vom Herrensitz des 16. Jahrhunderts über das 19. Jahrhundert und die Überformungen der vergangenen Jahrzehnte bis in die Gegenwart. In sich geschlossen, gehört die Substanz verschiedenen Eigentümern. Für Denkmalpfleger steht die kultur- und bauhistorische Bedeutung außer Frage.

Den Gutshof in seiner Gesamtheit zu einem Ort nachhaltiger ökologischer Landwirtschaft und Vermarktung zu entwickeln, ist seit Jahren Wunsch der Leipziger Stadtbau AG und der Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher GmbH. Die Familie, die das neue Herrenhaus 1997 übernahm, verkaufte es jetzt. Nicht an die genannte Investoren-Gruppe, sondern an den Leipziger Galeristen Martin Koenitz. Die Stadt Bad Lausick machte von ihrem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch.

Blick auf das neue Herrenhaus. Verschiedene Eigentümer haben Anteile an den Gebäuden des Gesamtkomplexes. Quelle: Jens Paul Taubert

Investoren: Ökologisch produzieren, vielseitig präsentieren

Den Gutshof als großen landwirtschaftlichen Betrieb wiederzubeleben, das wünschen sich Stadtbau AG und Landwirtschaftsbetrieb. „Hier soll nicht nur produziert werden, sondern die Konsumenten sollen Produkte und Produktion von nachhaltig und ökologisch verantwortungsbewusst erzeugten Lebensmitteln hautnah erleben und kritisch hinterfragen können“, heißt es in dem gemeinsam entwickelten Konzept, das beide bereits in Bad Lausick vorstellten. Einer der letzten großen Vier-Seiten-Gutshöfe in Sachsen könne so vor dem Verfall bewahrt werden. „Der landwirtschaftliche Vorzeigebetrieb soll Kristallisationspunkt einer neuen regionalen Marke werden. Um die notwendige Produktmenge und -diversifikation zu erreichen, werden zahlreiche geeignete regionale Betriebe die Möglichkeit erhalten, zuzuliefern und/oder sich auf dem Gutshof zu präsentieren.“ Die Initiatoren sprechen von einen Einkaufs- und Touristenziel, das auf die Region ausstrahlen werde.

Weil die Eigentümer des neuen Herrenhauses dieses Objekt anderweitig verkauften, „ist es derzeit offen, ob das Vorhaben noch realisiert werden kann“, sagt Klaus Behnke von der Leipziger Stadtbau AG der LVZ. Das Unternehmen setzte in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als 500 Gewerbe- und Wohnbau-Projekte nicht nur in Leipzig um mit besonderem Augenmerk auf denkmalpflegerische Belange. Die AG und die in und um Beucha tätige Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher GmbH vermissen die kommunale Unterstützung für die geplante Investition.

Blick aus der Park-Perspektive: links das neue, rechts das alte Herrenhaus. Quelle: Jens Paul Taubert

Bürgermeister: Vorkaufsrecht kann nicht greifen

„Das Projekt – da sagt jeder, klar, super. Wenn Du das in die Stadt kriegst, kannst Du Dich nur freuen“, sagt der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch ( parteilos). „Mit Hilfe der Denkmalbehörden, dem Landkreis und externen Rechtsbeiständen habe ich intensiv untersucht, ob hier die Möglichkeit besteht, das gemeindliche Vorkaufsrecht nach dem sächsischen Denkmalschutzgesetz auszuüben. Im Ergebnis bin ich zum Schluss gekommen, dass, trotz aller Sympathie für das Projekt, der Kommune klare Regeln auferlegt sind, unter welchen Voraussetzungen dieses Vorkaufsrecht greift.“ In einer nichtöffentlichen Arbeitsberatung des Stadtrates habe er das Für und Wider erläutert und gemeinsam abgewogen.

„Aus meiner Sicht gibt es seitens des Denkmalschutzes keine Rechtfertigung zur Ausübung des Vorkaufsrechtes, und auch finanziell übersteigt der Kauf den Rahmen dessen, was wir uns leisten können und haushaltsrechtlich dürfen“, sagt Hultsch. Zudem liege das finanzielle Risiko allein bei der Stadt, wäre sie doch dann in der Pflicht,das Denkmal zu erhalten. „Ich wünsche mir dennoch, dass die verschiedenen Eigentümer auf dem Gelände einen Weg finden, das Ensemble im Ganzen zu erhalten und weiterzuentwickeln.“

Verkäufer-Paar: Schloss und Park sollen Kunst-Ort sein

Das neue Herrenhaus an den Leipziger Galeristen Martin Koenitz zu verkaufen und nicht an die Projekt-Initiatoren, begründen Jana Klinger-Brandes und Wulf Gunter Brandes mit dessen „Herangehensweise an das Schloss und den Park, der unseren Intentionen sehr ähnlich ist. Ein gemeinsamer Bezug zum Künstlerischen freut uns überdies.“ Ihre fast zweieinhalb Jahrzehnte nennen der Maler, Drehbuch-Autor und Harmonium-Sammler und die Grafikerin und Illustratorin prägend. „Als wir 1997 das erste Mal das verwahrloste Areal besichtigten, konnten wir das Juwel nur erahnen. Es ist uns gelungen, den Schatz zu heben und die Einheit von Schloss und Park wiederherzustellen.“ Das Gebäude habe seine ursprüngliche Form ohne entstellende Bauten der Nachkriegszeit zurück erhalten. „Bei allen Schwierigkeiten und dem Gegenwind, der uns ins Gesicht blies, empfinden wir es als Glück und Privileg, dass wir uns mit diesem großzügigen Lebensumfeld einen Traum erfüllen konnten.“

Kunsthändler: Arbeit, Wohnen und Veranstaltungen verbinden

„Ich habe mich unsterblich in diesen Park verliebt“, sagt Martin Koenitz. Der Kunsthändler und Galerist besaß bisher Schloss Breitungen an der Werra. Das habe er über Jahre saniert, jetzt aber veräußert, um mit der Familie in der Nähe von Leipzig sesshaft zu werden. „In Beucha will ich arbeiten und wohnen. Im nächsten Jahr ist der Umzug von Leipzig hierher geplant.“ Das Herrenhaus biete für seinen Kunsthandel und das Antiquariat ausreichend Platz. Den Saal wolle er für Veranstaltungen nutzen, ebenso den Park: „In Breitungen haben wir bestimmt zwei Dutzend Konzerte im Jahr gemacht.“ Koenitz kaufte bereits die alte Schule Kohren-Sahlis und die alte Stadtbibliothek dort, um sie neuen Nutzungen zuzuführen. Er habe, sagt er, ein ausgesprochenes Faible für Baudenkmale. Die Immobilie bleibe deshalb in guten Händen.

Landwirt: Hoffen, dass Projekt noch eine Chance hat

„Unser Projekt würde viel bringen für die Stadt und die Region. Ich hätte von Stadtverwaltung und Stadtrat mehr Unterstützung erwartet. Statt dessen wird mutlos agiert“, sagt Kevin Frost, Geschäftsführer der Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher GmbH. Dem Unternehmen gehören Teile des Hof-Ensembles. Ein Treffen mit dem neuen Eigentümer, mehrfach verschoben, stehe noch aus. Er hoffe, dass es zustande komme und dass man „doch noch Wege findet“.

Von Ekkehard Schulreich