Was wird aus den großen Garagenhöfen in Geithain?

Geithain

Der Garagenkomplex am Rand des Neubaugebietes Geithain-West ist der größte in der Stadt. Der einzige ist er nicht. Doch während dort, wo es eine überschaubare Zahl an Auto-Gehäusen gibt, Gemeinschaften die Verantwortung übernehmen, ist die Zukunft der Komplexe – nicht nur in Geithain – ungewiss. Denn die privat errichteten Garagen stehen auf öffentlichem Grund. Der Schutz dieser ursprünglich aus der DDR-Zeit übernommenen Nutzungsverträge endet endgültig am 3. Oktober 2022. Handeln tut Not.

Kommune will keine Garagenhöfe betreiben

„Wir werden niemanden zum 3. Oktober rausschmeißen“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). „Finden wir bis dahin keine Einigung, kann ich mir eine monatliche Verlängerung vorstellen. Doch eine Lösung muss her.“ Die Kommune, der etwa der Grund und Boden unter den Garagen in Geithain-West und am Ossaer Weg gehört, könne nicht für alle Zeit Betreiber dieser Komplexe sein.

„Das ist personell und vom Kostenaufwand her gar nicht machbar“, so der Stadtchef. Der bauliche Zustand der Garagen sei recht unterschiedlich. Manche seien lange schon ungenutzt und desolat. Die Wege zwischen den Garagen seien oft ramponiert. Nicht zuletzt: Garagen vorzuhalten, sei keine Aufgabe, der sich eine Kommune zu widmen habe.

Wo sich Gemeinschaften finden, klappt es

„An den kleineren Garagenstandorten, etwa am Kalkweg und im Altneubau-Gebiet, sehe ich weniger Probleme. Dort sind fast überall Lösungen gefunden worden dergestalt, dass die Gemeinschaften die Grundstücke kaufen“, sagt Rudolph. Sie fungieren dann als Betreiber.

Im Neubaugebiet funktioniere dieses Modell schon aufgrund der Größe kaum. Ebenso wenig sei es praktikabel, dass jeder einzelne Nutzer den Boden, auf dem seine Garage steht, erwirbt. Den Bodenrichtwert für das Grundstück beziffert Rudolph auf 350 000 Euro. Hinzu kämen Vermessung und andere Nebenkosten: „Das kann keiner bezahlen. Das hat keinen Sinn.“

Gespräche mit Großvermietern

Sinnvoller dagegen wäre es, wenn zum Beispiel große Wohnungsanbieter im Neubaugebiet die Liegenschaft übernehmen und an die einzelnen Automobilisten vermieten würden. Dazu werde er Gespräche führen. Dass die Situation die Garagennutzer beunruhigt, verstehe er. „Der Gesetzgeber hat aber keine Lösungswege aufgezeigt. Die müssen wir selber finden. Die Kommunen werden im Regen stehen gelassen.“

Grundlage ist das 1995 erlassene Schuldrechtsanpassungsgesetz, das nicht nur Garagen betrifft, sondern zum Beispiel auch Datschen, die in den DDR-Jahrzehnten – damals unproblematisch – auf fremdem Grund errichtet wurden.

Um über die Zukunft der Garagen in Geithain-West zu sprechen, lädt der Oberbürgermeister die Nutzer für den 7. April zu einem Gespräch ein. Es beginnt 17 Uhr vor Ort.

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich