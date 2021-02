Wasserstand der Weißen Elster fällt vorerst – Hochwassertouristen abgestraft

Elstertrebnitz

Die Wasserstände an den Pegeln der regionalen Flüsse gehen vorerst langsam zurück. Die Wyhra bei Streitwald (Stadt Frohburg) sowie die Pleiße bei Regis-Serbitz und Böhlen sind nun weit von der Alarmstufe 1 – dem Meldebeginn im Hochwasser-Prozedere – entfernt. Hingegen sieht es bei der Weißen Elster um Pegau und Elstertrebnitz etwas anders aus. In den überspülten Flutungsflächen in der Aue war am Sonntagnachmittag die Polizei wegen „Hochwassertouristen“ im Einsatz.

Das Hochwasserschutzwehr bei Elstertrebnitz hat den Zufluss zum Mühlgraben durch das Dorf gedrosselt, sodass Auenflächen überspült worden sind. Quelle: David Zühlke

Langsamer Rückgang des Wasserstandes der Elster

Zwar ist der Pegel in Zeitz nach seinem jüngsten Hochstand von 4,07 Meter (Sonnabend, 22 Uhr bis Mitternacht) kontinuierlich auf inzwischen 3,27 Meter (Montag, 12.30 Uhr) gefallen. Womit er kurz vorm Unterschreiten der Alarmstufe 1 ist (3,25 Meter). Allerdings war am nächsten Messpunkt Kleindalzig (Stadt Zwenkau), kurz hinter Pegau, der Scheitelpunkt mit 1,93 Meter erst Sonntag, 23 Uhr, erreicht. Und bis Montag, 13 Uhr, ging die Elster auch nur auf 1,83 Meter zurück; hier liegen die Alarmstufen 1 bei 1,80 Meter und 2 bei 2,00 Meter.

Neuer Anstieg angekündigt

Zudem wird hier nach weiter fallenden Werten (1,72 Meter) schon der nächste Anstieg angekündigt. Was mit der nächsten tauwetterrelevanten Phase sowie etwas stärkeren Niederschlägen zusammenhängt, informiert das Landeshochwasserzentrum in Dresden. „In Abhängigkeit der Stärke des weiteren Abtauprozesses ab Mittwoch kann am Pegel Kleindalzig ein erneuter Anstieg im Bereich der Alarmstufe 1 auftreten.“ Für den Vormittag nennt die Voraussage 1,92 Meter.

Verantwortliche beobachten die Lage vor Ort

Eine Gefährdung für die Orte in der Elsterregion ist zunächst weiter nicht zu erwarten. Die Feuerwehren und Stadt- sowie Gemeindeverwaltungen beobachten aber entsprechend den seit den Hochwassern 2002 und 2013 angepassten Konzepten die Lage. Anwohner, Firmen und Hobbygärtner im Auenbereich werden über die Situation informiert.

Autos auf gesperrter Straße unterwegs

Während deren Interesse auf Besorgnis wegen Hab und Gut beruht, waren am Sonntagnachmittag zahlreiche „Hochwassertouristen“ in der Aue unterwegs. „Dass sich Spaziergänger dort umschauen, kann ich noch verstehen“, sagt der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (CDU). „Aber dort sind ja auch Autos unterwegs gewesen.“ Nach Beschwerden sah er sich um und informierte die Polizei. Zum einen sei die Zufahrt über die sogenannte LPG-Straße von der Bundesstraße 2, vorbei am Silo, zur Brücke über die Weiße Elster generell für den normalen Fahrzeugverkehr gesperrt. Und dann sei noch ein zusätzliches Sperrschild mit Zusatz „Hochwasser“ aufgestellt worden.

Trotz gesperrter Zufahrt von Elstertrebnitz in die Aue sind dort Autos gefahren. Die Fahrer sind mit einem Bußgeld bestraft worden. Quelle: David Zühlke

Fahrzeuge aus den Nachbarregionen

In kürzester Zeit stoppten die Beamten gut ein Dutzend Autos. Die Kennzeichen ABG, ZZ und BLK wiesen laut Zühlke auf die Nachbarregionen Altenburg (Thüringen) und Burgenlandkreis (inklusive Zeitz, Sachsen-Anhalt) hin. Die eher jungen Fahrer mussten ein Bußgeld von 25 Euro zahlen. Nach dem Grund ihrer Touren befragt, gaben einige an, sich das Hochwasser anschauen zu wollen. Was wohl nur ein Teil der Wahrheit war: Sie fuhren mehrfach hin und her durch das spritzende Wasser.

„Diese Straße ist mit tiefen Senken versehen, und im schlimmsten Fall hätten die Fahrzeuge und Personen von der Feuerwehr gerettet werden müssen“, sagt Bürgermeister Zühlke. Wobei er an solche Vorfälle in der Vergangenheit erinnert. „Ich habe für so ein Verhalten kein Verständnis.“

