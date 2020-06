Wasserverband Grimma-Geithain schafft Option für Trennung von Veolia

Grimma

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) weitet den Blick für die Zukunft. Mit zwei Beschlüssen, die zur jetzigen Verbandsversammlung gefasst wurden, öffnet er sich die Option, ab 2031 neue Wege zu gehen und sich eventuell von der privaten Veolia Wasser Deutschland GmbH als Dienstleister zu verabschieden. Matthias Berger, Oberbürgermeister der größten Verbandskommune Grimma, stellte die Vision in den Raum.

Grimmas OB: Daseinsfürsorge gehört in kommunale Hand

Die Veolia-Mitarbeiter machten ihre Arbeit super, bekräftigte Berger. Er sei aber der Meinung, dass Daseinsfürsorge in kommunale Hand gehört. Die Stadt Grimma sei bestrebt, nach Gas, Strom und Glasfaser langfristig auch über das Trinkwasser und Abwasser nachdenken. „Und da passt der Zeitraum von zehn Jahren ins Konzept“, so Berger. „In fünf Jahren müssen wir wissen, was wir im Jahr 2030 wollen.“ So etwas brauche Zeit.

Die Verbandsversammlung des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain tagte am 10. Juni erstmals im neuen Domizil in der Straße des Friedens 14a in Grimma. Veolia und Verband zogen jetzt in das Haus. Quelle: Frank Prenzel

„Wir waren damals die Getriebenen, und genau das wollen wir jetzt vermeiden“, erinnerte Berger an die Ereignisse vor mehr als 20 Jahren. 1998 hatte die Kommunalaufsicht den Verband und dessen Erfüllungsgehilfen KWW (Kommunale Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH) zur Haushaltskonsolidierung verdonnert. Einer von vielen Forderungen: Der Verband solle sich des Know-hows eines privaten Dienstleistes bedienen. Nach europaweiter Ausschreibung wurden im Jahr darauf für rund zwei Millionen Euro 49 Prozent der KWW an die Oewa Wasser und Abwasser GmbH, jetzt Veolia, verkauft. 51 Prozent blieben in der Hand der Kommunen.

„Wir wollen nicht wieder die Getriebenen sein“

Laut Berger war das damals ein „riesen Politikum“ und Wirrwarr. Die Verträge mit der Oewa seien immer „hart in der Kritik“ gewesen. „Wir möchten nicht, dass sich diese Situation wiederholt, sondern reinen Herzens überlegen, was für die Region das Beste ist.“ Mit den Beschlüssen schaffe der Verband Kontinuität und könne langfristig an der Strategie arbeiten – egal ob „wir gemeinsame kommunale Wasserwerke gründen oder uns eines Anderen bedienen oder weiter mit der Veolia arbeiten. Dieses Mal sind wir nicht die Getriebenen“, sagte Berger.

Laufzeit der Verträge bis Ende 2030

Die Betriebsführungsverträge mit der Veolia für die Wasserver- und Abwasserentsorgung haben eine Laufzeit bis mindestens 31. Dezember 2030. Laut einstimmigen Beschluss wird der Verband nun mit der Veolia einen Optionsvertrag über die Veräußerung der KWW-Geschäftsanteile abschließen. Damit sichert sich der Verband praktisch die 49 Prozent Anteile, die derzeit in der Hand der Veolia liegen. Denn für den Fall, dass die Betriebsführungsverträge enden, hat der Verband laut Vertrag das Recht, den Verkauf der Anteile an sich zu fordern (Call-Option). Andererseits hat die Veolia das Recht, zu verlangen, dass der Verband die Anteile auch wirklich übernimmt (Put-Option).

Dabei geht es nur um das Stammkapital, dass 30.000 Euro beträgt. Der VVGG müsste Veolia also 14.700 Euro zahlen. Am Anlagevermögen ändert sich nicht, der Verband bliebe wie gehabt Eigentümer seiner gesamten Anlagen.

Verzicht auf ordentliche Kündigung

Der andere Beschluss, der ebenfalls einmütig gefasst wurde, beinhaltet den gegenseitigen Verzicht auf die ordentliche Kündigung des Wasserver- und Abwasserentsorgungsvertrages zwischen VVGG und KWW. Damit soll auch dessen Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 garantiert werden. Diese Angleichung mit dem Veolia-Datum ist notwendig, weil der Vertrag zwischen Verband und KWW die Grundlage für die Betriebsführungsverträge des privaten Dienstleisters ist.

Der KWW-Aufsichtsrat befasst sich in der nächsten Woche mit beiden Beschlussvorlagen.

Von Frank Prenzel