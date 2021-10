Wasserverband Grimma-Geithain umschifft hohe Notarkosten

Grimma

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) hat drohende Notarkosten in Höhe von 80.000 bis 90.000 Euro umschifft. Dafür wurde der sogenannte Optionsvertrag mit der Veolia Wasser Deutschland GmbH zu Grabe getragen und statt dessen der Gesellschaftsvertrag der Kommunale Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH (KWW) geändert.

Kommunen wollen sich Optionen ab 2031 offen halten

Was ist der Hintergrund? Der kommunale Wasser- und Abwasserverband bedient sich mit der KWW eines Erfüllungsgehilfen und hat für die Betriebsführung wiederum die Veolia beauftragt. Die entsprechenden Verträge haben eine Laufzeit bis Ende 2030. Doch bleibt der private Dienstleister dann weiter im Boot? Oder gehen die Kommunen neue Wege? Was passiert mit der KWW, dem Anlagevermögen und den Gesellschaftsanteilen, wenn die Verträge eines Tages enden? Zumindest Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger denkt schon jetzt laut darüber nach, neben Gas, Strom und Glasfaser langfristig auch das Trinkwasser und Abwasser wieder in städtische Hoheit zu nehmen. Er spricht von Daseinsfürsorge.

Optionsvertrag schien die beste Lösung zu sein

Als beste Lösung erschien nach langer Diskussion ein Optionsvertrag zwischen Verband und Veolia, für den die Verbandsräte im Juni vorigen Jahres die Hände hoben. Im Kern sichert sich der kommunale Verband damit jene 49 Prozent KWW-Gesellschaftsanteile, die derzeit bei der Veolia liegen. Für den Fall, dass die Betriebsführungsverträge enden, hat er das Recht, den Verkauf der Anteile an sich zu fordern (Call-Option) und würde alleiniger KWW-Gesellschafter. Auf der anderen Seite kann die Veolia verlangen, dass der Verband die Anteile auch wirklich übernimmt (Put-Option).

Für die Beurkundung des Vertrages standen dann allerdings Notarkosten in Höhe mehr als 80.000 Euro im Raum. Während Verband und Veolia das KWW-Stammkapital von 30.000 Euro zur Berechnung der Beurkundungsgebühr heran ziehen wollten, pochte die Ländernotarkasse auf das gesamte Anlagevermögen des Verbandes von rund 200 Millionen Euro. Ein gewaltiger Unterschied.

VVGG und Veolia ändern Gesellschaftsvertrag

Um die hohe Summe zu umgehen, entschieden sich VVGG und Veolia zur Änderung des KWW-Gesellschaftsvertrages. Die Neufassung von Paragraph 6, Absatz 3, beinhaltet nun genau jene Festlegungen, die im Optionsvertrag verankert waren. Zudem wurde konkret hinterlegt, welchen Wert der Gesellschaftsanteil hat, nämlich 49 Prozent der 30.000 Euro KWW-Kapital. „Damit haben wir Klarheit geschaffen. Es geht nicht um das Anlage-, sondern nur um das Gesellschaftsvermögen“, bekräftigte VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath zur Beschlussfassung in der Verbandsversammlung.

Der geänderte Gesellschaftsvertrag wurde bereits notariell beurkundet – für einen Bruchteil der befürchteten Kosten. Nun muss noch die Rechtsaufsichtsbehörde ihre Genehmigung geben, damit schlussendlich die Eintragung im Handelsregister erfolgen kann.

VVGG-Vorsitzender lobt Geschick und Option

Michael Hultsch, VVGG-Vorsitzender und Bürgermeister von Bad Lausick, lobte das taktische Geschick der Geschäftsführung. „Wir sind ein gebührenfinanzierter Verband, da ist ja klar, was passiert, wenn solche Kosten auflaufen würden.“ Und er zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Für den Verband sind alle Optionen offen.“

