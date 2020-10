Wasserwerk Prießnitz: Probebetrieb bis Mitte 2021

Frohburg/Prießnitz

Das neue, rund fünf Millionen Euro teure Wasserwerk Prießnitz befindet sich im Probebetrieb. Ende September hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig auch für die zweite Rohwasserleitung die bakteriologische Freigabe erteilt. Jetzt werden die technischen Anlagen intensiv geprüft. Ein Prozedere, das sich durchaus bis in die Mitte des kommenden Jahres hinziehen kann. Erst nach dessen Abschluss fließt das Wasser aus Prießnitz aus den Wasserhähnen der Geithainer Region.

Bakterien filtern Eisen und Mangan heraus

„Wir haben die letzte wichtige Stufe der Inbetriebnahme eingeleitet, bevor das Wasserwerk die Trinkwasserversorgung in der Region nachhaltig unterstützen kann“, sagt Uwe Merkel, der das Projekt bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH, dem Betriebsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain, betreut. Das Prießnitzer Altwerk werde erst vom Netz genommen, wenn die neue Anlage einwandfrei arbeite. Die Bakterien im Filterkies müssen aktiviert werden und sich vermehren. Ihre Aufgabe sei es später, Ammonium, Eisen und Mangan aus dem Rohwasser zu filtern: „Das lernen sie jetzt.“ Man vermeide bewusst den Einsatz von übermäßig viel Chemie, um die Anforderungen der Trinkwasserverordnung zu erfüllen. Schließlich sei Wasser ein Lebensmittel.

Anzeige

Im neuen Wasserwerk Prießnitz läuft der Probebetrieb. Quelle: Veolia

Noch ist das Altwerk unverzichtbar

„Im Moment leiten wir das Rohwasser aus den Brunnen ins neue Wasserwerk, dann ins Altwerk und von dort aus ins Versorgungsnetz. Ein kleiner Umweg, der im Sinne der Qualität unerlässlich ist“, erläutert Falk Heinig, der die Trinkwasser-Gruppe bei Veolia in Frohburg leitet. Seine Mitarbeiter sind für den Betrieb des Neubaus verantwortlich. Im Verbundsystem der Wasserwerke im Verbandsgebiet nehme das neue Prießnitzer Wasserwerk eine entscheidende Rolle ein. Es versorge die Kunden in Frohburg, Geithain, Bad Lausick und der Region.

Kunath : Neubau bietet mehr Sicherheit

„Ein Neubau wie der in Prießnitz hat absoluten Seltenheitswert“, sagt Merkel. Mit anderen Baustellen sei das nicht zu vergleichen. Wann der Probebetrieb abgeschlossen sei und die Anlage ans Netz gehen könne, lasse sich schwer prognostizieren: „Das kann bis Mitte nächsten Jahres dauern. Gut Ding will Weile haben.“ Lutz Kunath, der Geschäftsführer des Versorgungsverbandes, bestätigt das. „Natürlich wollten wir früher fertig sein. Doch manche Prozesse lassen sich nicht beschleunigen. Das neue, hochmoderne Wasserwerk bietet am Ende eine noch höhere Sicherheit.“

Von Ekkehard Schulreich