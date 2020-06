Webers-Gasthof: Oberhainer Wirts-Ehepaar tritt kürzer – Corona ist nicht der Grund

Penig/Langenleuba-Oberhain

Wo die alte Salzstraße Halle - Leipzig - Chemnitz - Prag über die Leuba führte, wurde um das Jahr 1300 ein Gasthof errichtet. Dessen Wirt half den Fuhrleuten nicht nur beim Durchqueren der Fuhrt. Auf seinem Haus lag über Jahrhunderte das Erbrichter-Amt. Noch 1653 stand hier ein Galgen. Als Elke und Günter Dietrich die Gaststätte vor 30 Jahren vom Konsum übernahmen, war die Situation freilich eine ganz andere. Eine enge Verbindung zur Geschichte Langenleuba-Oberhains gab es aber auch da: Das Dorf organisierte im Umbruchsjahr 1990 seine 700-Jahr-Feier. Für die Jung-Gastronomen war das „die Feuertaufe“.

Vorgeschmack auf das Leben als Rentner

Heute ist es still geworden im Gebäude-Geviert von Webers Gasthof, wenige Schritte entfernt von der Chaussee, die - schon nicht mehr Bundesstraße 95 - längst per Brücke die Leuba quert. Ausspanne und Landwirtschaft, Brauerei und Brennerei gehörten einst zum Gasthof. Der Saal war ein Mittelpunkt dörflicher Geselligkeit. Dass jetzt Ruhe eingekehrt ist, liegt nicht nur an Corona. „Das gibt uns schon einen Vorgeschmack auf unser Rentner-Leben“, sagt Elke Dietrich, inzwischen 67 Jahre alt, ihr Mann Günter ist im gleichen Alter. Warm wird die Küche nur noch zu Familienfeiern, zu Veranstaltungen und Versammlungen.

Viele Jahre war der Frühschoppen des Männergesangsvereins Niedersteinbach Tradition. Quelle: Jens Paul Taubert

Von der Kartoffelkombine hinter den Zapfhahn

Das Wirts-Ehepaar, das nach Jahren in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) - sie erst im Kuhstall, dann in der Küche, er hinterm Steuer von Traktor, Kartoffelkombine und Laster W 50 - hinter den Tresen wechselte, will allmählich austrudeln. „Wir sind froh über die vielen schönen Jahre mit unseren Gästen, haben sie genossen, aber es war auch eine Knochenarbeit“, sagt Elke Dietrich. Eine, in die die Söhne Peter und Andreas in den neunziger Jahren intensiv mit einbezogen wurden, erinnert sich Günter Dietrich, 22 Jahre ehrenamtlicher Oberhainer Feuerwehrchef: „Lustig war das für sie nicht. Die mussten manches Mal zurück stecken.“

Als der Schichtbus die Durstigen brachte

Als Dietrichs im Frühjahr 1990 den Gasthof übernahmen (“Bis zum letzten Alu-Löffel haben wir vom Konsum alles abkaufen müssen.“), beendeten sie eine einjährige Durststrecke: Ruth Bartko hatte nach dem Tod ihres Mannes Helmut den Betrieb des „Kulturhauses“ hingeworfen. In den Neunzigern brummte der Laden: Der Bus mit den Schichtarbeitern fuhr am Nachmittag vor. Mittagstisch wurde eingeführt, Familien richteten Feiern aus.

Festveranstaltung 100 Jahre Rassegeflügelzuchtverein und Rassekaninchenzüchterverein Langenleuba-Oberhain 2013 in Webers Gasthof: Penigs Bürgermeister Thomas Eulenberger (rechts) gratuliert dem Vereinsvorsitzenden Gert Trölitzsch. Quelle: LVZ-Archiv

Singende Herren und ein Stammtisch der Frauen

Die erfolgreiche Erneuerung der Leuba-Brücke begründete die Tradition der Brückenfeste, die 25 Jahre durchgehalten wurde. Während es aus Altersgründen der Sänger den nachweihnachtlichen Frühschoppen des Niedersteinbacher Männergesangsvereins nicht mehr gibt, existiert der Frauenstammtisch weiter, treffen sich die Geflügelzüchter, die Foto-Gruppe, der Ortschaftsrat. Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Zwergenland“ schmücken den Lichterbaum vor dem Haus. Dass über Jahre häufig Dia- und Filmabende auf dem Saal Fernweh weckten, hängt nicht zuletzt mit den Reisen zusammen, die sich Dietrichs als Ausgleich gönnten: ins südliche Afrika und nach Ecuador, nach Nepal und Borneo. Nach Kirgistan entstanden sogar freundschaftliche Kontakte.

Das Familientheater „Ei guck’e ma“ nutzt den Saal für Aufführungen. Quelle: Jens Paul Taubert

Ein Fest für alle, die ihnen 30 Jahre zur Seite standen

30 Jahre in der Küche und hinterm Tresen sind für Elke und Günter Dietrich jetzt Grund, kürzer zu treten. Sie öffnen nur noch für Feiern und Veranstaltungen. Mitte Juni - oder, wenn Corona es nötig macht, erst im August - ist auf dem Hof, durch den einst die Handelsstraße direkt hindurch führte, ein Fest geplant, das schon ein bisschen Abschied ist: „Ein Dankeschön für alle, die uns zur Seite standen, Familie, Nachbarn, Freunde.“

Von Ekkehard Schulreich