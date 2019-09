Wechsel in Bad Lausick: Kardiologie bleibt weiblich

Bad Lausick

Abschied und Willkommen in der Bad Lausicker Medianklinik: Dr. Inge Scherwinski, seit der Eröffnung der Reha-Klinik 1993 hier tätig und seit 2005 Chefärztin der Kardiologie, wechselt in den Ruhestand. An ihre Stelle tritt Dr. Tatjana Slezakova, seit 2005 im Haus tätig, seit vergangenem Jahr als Oberärztin. Klaus-Dieter Stocker, Leiter des Median-Geschäftsbereiches Ost, dankte der scheidenden Medizinerin und begrüßte ihre Nachfolgerin als neue Chefärztin.

Scherwinski : Eine große Familie

„Ich habe sehr gerne hier gearbeitet. Für mich war das wie eine Familie“, sagt Dr. Inge Scherwinski, der Pathos fremd ist. Der Wechsel sei gut vorbereitet: „Wir haben eine stabile Besetzung. Da fällt das Loslassen leichter.“ Einen kleinen räumlichen Schnitt machte die in Rostock Geborene und in Berlin Aufgewachsene bereits vor ein paar Monaten: Auf Wunsch ihres Partners gab sie ihr Bad Lausicker Haus auf, zog quasi um die Ecke nach Markkleeberg. Was wird sie jetzt als Rentnerin tun? „Ich will noch mal etwas anderes machen“, sagt sie, lässt es auf sich zukommen, entspannt, mit Erwartungen.

Reha in Bad Lausick neu mit aufgebaut

Zu behaupten, die Medizinerin, die an der Humboldt-Universität Berlin studierte und in Greifswald ihre Facharzt-Ausbildung absolvierte, habe die Rehabilitation in Bad Lausick mitgeprägt, greift nicht zu hoch. „Das war eine große Herausforderung. Eine Reha in dieser Form gab es vorher nicht“, sagt die 65-Jährige, die in ihren ersten Wochen noch die alten Kurhäuser erlebte. Damals kamen Patienten zwei, drei Monate nach einem Herzinfarkt für ein paar Wochen her. Sie waren größtenteils privat untergebracht, die Therapien mit heutigen Maßstäben nicht zu vergleichen.

„In den ersten Jahren hatten wir deutlich mehr Heilverfahren für chronisch Kranke. Heute kommen 90 Prozent unserer Patienten unmittelbar aus dem Krankenhaus“, benennt sie einen Unterschied. Ein deutliches Zeichen für Veränderungen in der Reha, die in beständigem Wandel sei. Reha vor Rente und Reha vor Pflege – so lauteten die Kernforderungen der Rententräger und der Krankenversicherer: Wiederherstellung oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit beziehungsweise Verhinderung der Pflegebedürftigkeit.

Nachfolgerin studierte in der Slowakei

Die Bad Lausicker Medianklinikbetreut im Jahr etwas mehr als 1000 Patienten in der Kardiologie. In der Orthopädie unter Chefarzt Frank Beyer sind es rund 2200. Insgesamt zählt die Klinik 124 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Reha ist Team-Arbeit. Wenn man ein Team-Player ist, fühlt man sich hier wohl“, sagt Dr. Inge Scherwinski, meint Ärzte und Pfleger, Therapeuten und Psychologen, Diagnostiker und den Sozialdienst.

Die Kardiologin Dr. Tatjana Slezakova, die in der Slowakei Medizin studierte, auf Intensivstationen und in Krankenhäusern arbeitete und 2005 auf Empfehlung von Scherwinskis Vorgänger Dr. Burkhard Wedler nach Bad Lausick kam, sieht genau hier ihren Platz. Es sei beeindruckend zu erleben, wie Schwerkranke in drei Wochen Reha wieder aufgebaut werden könnten, sagt die 57-Jährige. „Das Arbeitsklima ist sehr gut. Ich bekomme viel Unterstützung. Jetzt habe ich praktisch zwei Heimatländer.“ Ihr Sohn lebt mit der Familie in Bratislava.

Ab Oktober leitet Dr. Slezakova nicht nur die Kardiologie mit ihren 73 Betten. Sie führt auch fort, was ihre Vorgängerin initiierte und über die Jahre pflegte: nicht nur den Stammtisch, der in der Region niedergelassene Ärzte regelmäßig zusammen führt. Das Ärztesymposium an der Medianklinik, das Mediziner und kooperierende Einrichtungen vereint, findet am 9. November zum 26. Mal statt und ist damit so alt wie die Klinik selbst.

Von Ekkehard Schulreich