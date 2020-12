Wegen Corona: Landrat Graichen stutzt Kreistags-Programm

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Auf Grund der Corona-Pandemie hat Landrat Henry Graichen ( CDU) das Programm der heutigen Kreistagssitzung in Neukieritzsch gestutzt. Neun Punkte flogen von der Tagesordnung, um die Verweildauer der Kreisräte am Versammlungsort zu verkürzen. Betroffen von der Streichung ist unter anderem auch der Antrag der Stadt Regis-Breitingen, der Landkreis möge die Trägerschaft über die örtliche Oberschule übernehmen. Nicht wie vorgesehen beraten wird auch über ein Konzept zur Jugendbeteiligung oder die Betriebsplanung für den Wald des Landkreises. Weiter auf der Agenda bleibt unter anderem die vorgesehen Beschluss über den Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre.

Die Sitzung beginnt am 9. Dezember um 17 Uhr in der Parkarena Neukieritzsch, Badstraße 6. Eine Einwohnerfragestunde ist zu Beginn vorgesehen.

Graichen begrüßte in dem Zusammenhang den am Dienstag von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) angekündigten Lockdown für den Freistaat. „Die verkündeten schärferen Einschränkungen sind sehr weitreichend und mussten insbesondere auf Grund der medizinischen Lage auf den Weg gebracht werden“, so der Kreischef. Wichtig seien vor allem einheitliche Regelungen für ganz Sachsen.

Von Simone Prenzel