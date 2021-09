Weidefest Prießnitz mit Schotten-Sport und Geschichte zum Anfassen

Frohburg/Prießnitz

Kräftemessen der Schottenröcke: Bei den Highland-Games auf dem Weidefest in Prießnitz konnte das am Wochenende durchaus wörtlich genommen werden. Denn ganz viel Kraft muss mitbringen, wer Steine und Hammer mit viel Schwung über die Wiese werfen will.

Faszinierendes Schottland: Sport mit wenig Aufwand

„Für mich ist das eine gute Ergänzung zum Kraftsport“, sagte der 54-jährige Mike Brebeck. Der Seelingstädter beschäftigt sich seit rund zehn Jahren mit den schottischen Traditionssportarten. „Man muss immer dranbleiben. Ich bin ein richtiger Einzelkämpfer, obwohl ich sonst beim SV Altenhof bei Döbeln aktiv bin.“

Fürs Training reicht ihm im Normalfall eine Wiese oder ein Feld. „Da findet sich immer etwas.“ Schottland sei für ihn ein faszinierendes Land, für das er leider viel zu wenig Zeit habe. Das gilt auch für die dortigen Wettkämpfe. „Immer ab Juni finden da fast jede Woche Wettbewerbe statt.“

Mike Brebeck beim Hammerwerfen. Er kommt aus Seelingstädt (Stadt Trebsen). Quelle: Bert Endruszeit

Auflockerung für Europameisterschaft

Auch Falk Pilz aus Naunhof ließ am Wochenende in Prießnitz den Hammer fliegen. „Es macht sehr viel Spaß, sich draußen an der frischen Luft mit anderen zu messen. Und das sind hier alles nette Leute“, betonte der 44-Jährige. Wettkämpfe in Schottland hat er bisher noch nicht besucht, aber in der kommenden Woche will er zur Europameisterschaft in die Schweiz fahren. „Alles außer dem ersten Platz könnte da für mich drin sein.“

Zuschauer der Highland-Games-Wettbewerbe beim Prießnitzer Weidefest. Quelle: Bert Endruszeit

Teilzeit-Prießnitzerin kennt keine Altersgrenze

Mollie Hoss-Kuhne hatte einen gewissen Heimvorteil – sie stammt zwar aus den USA, wohnte aber mehrere Jahre in Prießnitz, jetzt ist sie in der Nähe von Bonn zu Hause. Mittlerweile hält die 30-Jährige vier deutsche Rekorde: im leichten und schweren Gewichtweitwurf, beim schweren Hammer und beim schweren Stein. Viel Krafttraining ist dafür unabdingbar. Angesichts von lange Zeit geschlossenen Fitnessstudios war das zuletzt keine leichte Sache.

„Deshalb haben wir uns erst im Wohnzimmer ein Studio aufgebaut, und nun stehen die Kraftgeräte sogar in einem separaten Zimmer.“ Ganz gleich was nun kommen mag, könne sie dort ständig trainieren. „Stark sein reicht aber nicht, man muss auch die Technik beherrschen.“ Sie habe mit diesem Sport schon als 15-Jährige begonnen, eine Altersgrenze gibt es nicht. „Ich kenne sogar 85-Jährige, die noch leichte Gewichte werfen.“

Teilnehmer mit einem besseren Bezug zum Namen Weidefest als die Sportler – Schottische Hochlandrinder. Quelle: Bert Endruszeit

Premierenerlebnis und Familientreffen

Für die zahlreichen Gäste waren die Wettkämpfe ein ganz besonderes Erlebnis. „Das Zuschauen macht einfach Spaß, ich war noch nie hier“, sagte die Leipzigerin Sandra Böttger. Sie schaute mit Ehemann Kay Schubert und Schwiegermutter Edith Schubert den „schottischen“ Wettkämpfen zu. Der Besuch wurde kurzerhand gleich mit einem Familientreffen verbunden, denn Edith Schubert ist gewissermaßen Prießnitzer Ureinwohnerin. „Für uns ist das ein richtiges Dorffest. Es ist schön, dass so etwas organisiert wird. Und das schon seit so vielen Jahren“, sagte sie.

Besucherin Sandra Böttger aus Leipzig hat ein anderes Foto-Motiv als die Schotten-Sportler gefunden: Hängebauchschweine. Quelle: Bert Endruszeit

Regelmäßige Besuche – diesmal ohne Kostüm

Schottische Traditionen gewissermaßen zum Anfassen erleben: Das zieht immer wieder die Besucherinnen und Besucher magisch an. „Wir waren schon vor 22 Jahren mit dem Faschingsverein hier. Damals hatten wir als Schottengruppe teilgenommen“, erzählte Gunter Felgner aus Groitzsch. „Heute musste es mal ganz ohne Kostüme gehen, und wir haben gleich noch ein paar Bekannte mitgeschleppt. Den Baumstammweitwurf wollten wir uns keinesfalls entgehen lassen.“ Das eine oder andere Souvenir wanderte in Prießnitz auch noch über den Ladentisch. „Ich habe mir eine Flasche Whisky-Likör gekauft. So etwas bekommt man nicht im Supermarkt“, so Thurit Felgner.

Geschichte zum Anfassen neben Schotten-Sport

Dass die Organisatoren viel Wert auf gelebte Traditionen legen, machte Adrian Kuhne deutlich. Er ließ die Gäste die eine oder andere Waffe aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in die Hand nehmen. „Da bekommt man eine Vorstellung, was die damals alles so mit sich herumschleppen mussten.“

Adrian Kuhne (l.) erklärt Besuchern Waffen des Dreißigjährigen Krieges. Quelle: Bert Endruszeit

Hier gehe es um Geschichte zum Anfassen, und die muss nicht immer nur militärisch geprägt sein. „Meine Frau webt und spinnt heute. Wir wollen ganz bewusst auch alte Handwerkskunst zeigen. Denn damals zogen mit den Soldaten auch Schmiede und Tischler durchs Land.“ Adrian Kuhne gehört zum Historienverein „Lohnjäger Oederan“. Und der ließ es auch mal richtig krachen. Einige Kanonenschüsse donnerten übers Gelände.

Von Bert Endruszeit