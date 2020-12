Weihnachten to go ganz in Familie und doch vereint

Geithain

Versuchsfeld Weihnachten: 45 Veranstaltungen plant das Kirchspiel Geithain, zu dem 20 Kirchen zwischen Hopfgarten im Norden und Rochsburg und Niedersteinbach im Süden gehören, allein am Heiligen Abend. Doch klar scheint schon jetzt: Das wird kaum so werden. Die Unabsehbarkeit der Pandemie-Entwicklung zwingt zu neuen Ideen, neuen Formen, um Einkehr und Nähe trotz Abstandsgeboten möglich zu machen. Für Pfarrer Markus Helbig gilt mindestens dieses als gesetzt: „Die Kirchen werden zu Weihnachten offen sein.“

Helbig : Vieles läuft online – und funktioniert

Drei Bildschirme stehen auf den Schreibtischen vor Markus Helbig. Rechner. Handy. Papiere stapeln sich, Bücher dicht an dicht in den Regalen. „Die Bildschirme sind Corona-bedingt“, sagt Helbig. Konfirmanden-Unterricht läuft virtuell, der Austausch mit den Kirchvorständen häufig in Online-Schalten. Werkstatt-Atmosphäre. Die weist über Corona hinaus, zielt auf Grundsätzliches, das sich wandelt. Auf kirchliche Strukturen etwa. Weitere Räume, weniger Pfarrer – das trifft seit einem Jahr auch auf das Kirchspiel Geithainer Land zu.

Eingefahrene Gleise verlassen, sich einlassen auf Neues, in der Adventszeit gerichtet auf die Frage: „Was bedeutet es, dass Gott Mensch wird?“ Klar ist für Markus Helbig und Johannes Möller – zwei weitere Pfarrstellen sind derzeit unbesetzt –, bei aller Improvisation: Die Einschränkungen akzeptieren. „Gebraucht die Religionsfreiheit, aber missbraucht sie nicht.“ Was als Fake-News daher komme, ändere radikal seinen Charakter, „wenn du betroffen bist. Und inzwischen sind so viele betroffen.“

Wie aus einer anderen Zeit: das Weihnachtsoratorium 2017 in der Geithainer Nikolaikirche. Quelle: Jens Paul Taubert

Weihnachten auf Abstand und mit neuen Ideen

Wie also Weihnachten feiern 2020? Aktuell dürfen in der Geithainer Nikolaikirche 100 Menschen. Zwei Meter Abstand. Maximal 45 Minuten Gottesdienst. Maximal ein Lied. Maske. Die Kapazität der kleinen Dorfkirchen schmilzt zusammen auf ein knappes Dutzend Plätze. „Die Weihnachtsbotschaft zu transportieren, wird über das Gebäude Kirche eher schwierig“, sagt Helbig. Trotzdem sollte es/könnte es in St. Nikolai am 24. Dezember ein Krippenspiel, eine Christvesper und eine Christnacht geben.

... und zu einer bestimmten Zeit läuten die Glocken

Dasselbe bereiten die Obergräfenhainer vor. In Ebersbach und Hopfgarten setzt man auf Weihnachtswege, Gänge durch das geschmückte Dorf. Nauenhain will eine große Halle für die Andacht anmieten. Die Jahnshainer, sagt Helbig, hätten die „verrückteste Idee“: Wenn nicht anderes möglich sei, wollten sie sich am Straßenrand des lang gestreckten Dorfes aufstellen, und der Pfarrer sollte sie, vorüber fahrend, segnen – „wie im Papa-Mobil“.

Noch nicht ausgereift ist „ Weihnachten to go“, zum Mitnehmen also. Um in den Familien die Weihnacht zu erleben, „räumlich getrennt von anderen, aber gedanklich beieinander“. Das Mittel zum Zweck könnte ein Beutel sein mit Ideen zu feiern, Musik-Empfehlungen, einer Anleitung, die Weihnachtsgeschichte mit Brettspiel-Figuren nachzustellen – „und zu einer bestimmten Zeit läuten allerorts die Glocken, und die Menschen stehen an den geöffneten Fenstern“. In Vorbereitung sind Online-Angebote. Kantor Janko Bellmann und Pfarrer Johannes Möller spielen Musik ein, die in den Kirchen zu hören sein wird. Und vor allem: Viele Ehrenamtliche sorgen dafür, dass Weihnachten zwar ganz anders, dennoch aber ein Erlebnis wird. Eines auch, das Einsamkeit überwinde, sagt Markus Helbig: „Gegen die müssen wir Aktivität setzen.“

Eigenes Tun gegen Vereinsamung setzen

Einsamkeit kann wie eine Gefängniszelle sein. Selbst in einem verschlossenen Raum gibt es eine Tür mit einem Schlüsselloch, einen Ausgang. Die Krux: Den Schlüssel vermute man gern bei anderen, doch manchmal liege er in erreichbarer Entfernung, sagt Helbig. „Wir leben, bei allen Bedrückungen, in einer phantastisch abgesicherten Welt. Dafür sollten wir dankbar sein und diese Dankbarkeit ausdrücken.“ Weihnachten sei dafür ein Prüfstein und ein ganz probater Grund.

Von Ekkehard Schulreich