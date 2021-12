Weihnachtsmann im Viererpack: Pegauer Simson-Männer gehen auf große Tour

Pegau

Die Idee war an einem Abend in der Simson-Schrauber-Werkstatt entstanden: „Was können und dürfen wir in dieser tristen Zeit für Pegau anstellen?“ Die Fahrt an die Ostsee wurde ja schon im Sommer durchgezogen. Wohin also jetzt? Die Simson-Männer grübelten, unter anderem auch bei Glühwein. Weihnachten, das ist ja bald! Also Moped fahrende Weihnachtsmänner.

Alles gut gegangen: Martin Böhme, Stefan Schuldig, Marcel Schwietzer und Jörg Stenzel (v.l.) nach Abschluss der Tour. Quelle: Mathias Bierende

24. Dezember? Toller Termin! Aus dem Hirngespinst wurde schnell Ernst. Die Freaks machten einen Plan zur „Weihnachtsmann-Tour auf Simson um die Esse“. Geklärt werden mussten Route, Anzugsordnung und wie viele Schokomänner zu verteilen sind. Das Wetter passte. Die vier Fahrer starteten weihnachtlich gekleidet auf ihrer Simson: Star, Habicht und zweimal S51.

35 Schoko-Weihnachtsmänner im Gepäck

„Im Reisegepäck stecken 35 Schoko-Weihnachtsmänner für Kinder“, berichtete Martin Böhme. „Ohne Gedicht oder Verse aufsagen, wegen der Zeit“, fügte Marcel Schwietzer an. Zunächst ging es zum Markt Pegau: Gruppenfoto an der Weihnachtstanne. Der nächste Stopp ergab sich am Einkaufsshop Günther. Es folgte eine Runde mit wehenden Gewändern und weißen Bärten durch Pegau.

Gruppenbild der Simson-Männer vor der Weihnachtstanne in Pegau. Quelle: Mathias Bierende

Über Wiederau, Rüssen und Audigast ging es nach Groitzsch: Gruppenfoto mit Floristinnen. Da bekam auch Finley einen Weihnachtsmann. Schräg rüber „flog“ der Süße per Wurf in den ersten Stock. Die Groitzscher Weihnachtstanne wurde umrundet, abermals verursachten die Rot-Weißen strahlende Kinderaugen. Zusätzlich gab es eine Stadtrunde, bevor die Fahrt über die Elster zurück nach Pegau führte.

Letzter Schokomann geht an Postfrau

Die 22 Kilometer wurden in gut einer Stunde zurückgelegt. Die einst gefüllten Seitentaschen waren leer und die Hände klamm. „Ein voller Erfolg! Wir konnten in der miesepetrigen Zeit den Leuten, besonders aber den Kindern, ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, freute sich Stefan Schuldig. Eine Postfrau bekam den letzten Schokomann. „Diesen haben wir extra aufgehoben“, lachte Jörg Stenzel. Darauf „Schöne Weihnachten“ und einen Glühwein.

Das aufwendige Schneidern von rot-weißen Mänteln und Mützen passend zur Moped-Kluft hatte sich gelohnt. „Ein Dank an unsere Frauen“, betonten die Simson-Freaks. Genial, fast alle hätten gegrüßt und Vorfahrt gewährt, schwärmten die Teilnehmer. „Toll, wenn du in die erfreuten überraschten Kinderaugen blickst!“ Und nächstes Jahr eine Fortsetzung? Zu Ostern? Oder doch wieder zu Weihnachten? „Schau’n mer mal.“

Von Mathias Bierende