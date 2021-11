Weihnachtsmarkt Bad Lausick: Streit der Organisatoren und ein Abgang

Bad Lausick

In Bad Lausick gibt es 2021 keinen Weihnachtsmarkt. Diese Entscheidung hat der Stadtförderverein getroffen, der den Markt im Auftrag der Kommune organisiert. Die Absage ist inzwischen vom Rathaus bestätigt worden. Gern noch offengehalten hätte die Möglichkeiten für eine solche Veranstaltung der Vereinsvorsitzende Dirk Hobler. Er zieht jetzt persönliche Konsequenzen.

Hobler verweist auf Frohburg und Geithain

„Die Fallzahlen steigen, keine Frage. Aber bisher gibt es keine klare Aussage der Politik. Ich habe sehr dafür plädiert, mit der Absage noch zu warten“, sagt Dirk Hobler. Er verweist auf Frohburg, wo man genauso verfährt, und auf Geithain, wo Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) sich entschlossen zeigt, den Markt am ersten Advent-Wochenende durchzuführen.

Dirk Hobler zieht sich zurück vom Vorsitz des Stadtfördervereins Bad Lausick. Quelle: privat

„Wir haben in Bad Lausick ja keine 1000 Besucher. Da wäre etwas möglich gewesen, und wenn es unter Verzicht auf die Bühne und ein großes Programm nur ein paar Stände einheimischer Händler gewesen wären“, sagt Hobler. Ein Hygienekonzept habe man bereits gehabt.

Pandemie ist wiederkehrendes Thema

Mit der Pandemie müsse man mindestens in den nächsten Jahren leben. Er sei es leid, dann Herbst für Herbst neu zu diskutieren, so Hobler. Mit seiner Position sah er sich aber im Vorstand des Vereins und bei den Organisatoren allein auf weiter Flur und auf verlorenem Posten: „Ich lege mein Amt als Vorsitzender deshalb nieder.“

Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos), mit dem Hobler am Dienstag bereits telefonierte, war am Mittwochnachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Angela Karabogaz vom Hauptamt bestätigte aber: „Der Markt am zweiten Advent ist definitiv abgesagt.“

