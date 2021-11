Weihnachtsmarkt? Frohburg und Geithain geben verschiedene Antworten

Frohburg/Geithain

Kein Weihnachtsmarkt in Frohburg: Gewerbeverein und Stadt verständigten sich in dieser Woche, die fest eingeplante Durchführung des Marktes nun doch zu streichen. Grund sind die Pandemie-Entwicklung und die neuen politischen Leitlinien. Anders wird das allerdings in Geithain gesehen: Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) gibt sich unbeeindruckt von härteren Bandagen für Veranstalter. Er will unbedingt, dass die Geithainer am ersten Advent ihren Weihnachtsmarkt erleben können.

Frohburg: 2-G-Regeln nicht zu stemmen

„Weder die Stadt als Schirmherr noch wir als Gewerbeverein können den Kopf hinhalten in dieser neuen Situation“, sagt Vereinschef Sven Christianus. Bislang habe man das Risiko für handhabbar gehalten, im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen einen Markt mit weniger als 1000 Besuchern ausrichten zu können. Doch ein Weihnachtsmarkt unter 2-G-Regeln sei „finanziell und personell nicht machbar“.

Es müssten der Marktplatz eingezäunt und das Publikum kontrolliert werden. Ein Unding und auch nicht in Ordnung, findet der Vorsitzende. „Vor 14 Tagen wurde uns von der Landesregierung noch was ganz anderes signalisiert“, so Christianus. Da habe man noch Hoffnung gehabt, nach der Absage 2020 in diesem Dezember am dritten Advent wieder einen Markt ausrichten zu können. Vorbei. „An uns liegt es nicht. Wir hätten das sehr gern gemacht.“

Der Frohburger Gewerbeverein will mindestens aber mit seiner Glühweinbude auf dem Markt präsent sein. Quelle: Jens Paul Taubert

Geithain will Wege finden

„Wir werden versuchen, den Weihnachtsmarkt in einer geeigneten Form trotzdem zu organisieren“, sagt Frank Rudolph in Geithain. Die Verantwortung dafür liege bei der Stadt, und er sei bereit, sie zu tragen. Voraussetzung sei, dass der Geithainer Gewerbeverein, der seit Jahren die Organisationsfäden in Händen hält, mitziehe.

Rudolphs Standpunkt: „Wir sollten nicht alles auf den Kopf stellen.“ Der Markt sei wichtig für die Menschen – so wie es das Stadt- und Vereinsfest gewesen sei, das im Sommer trotz mancher Hürde durchgezogen und zu einem Erfolg gemacht wurde.

Glühweinbude auf dem Frohburger Markt öffnet

Die Frohburger müssen auf die Einstimmung auf das Fest nicht ganz verzichten. Wenigstens Glühweinbude und Grill, die der Gewerbeverein und seine Unterstützer traditionell betreiben, wird es geben. Vom 29. November bis 10. Dezember wird beides von Mitgliedern des Vereins betreut, vom 13. bis 16. Dezember vom MSC Frohburger Dreieck, vom 17. bis 30. Dezember von dem Frohburger Unternehmer Armin Riedel. Geöffnet werden soll der Stand täglich von 16 bis 19 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich