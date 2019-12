Zum Weihnachtsmarkt luden die Geithainer Kirchgemeinde und die Kaland-Frauen am Sonnabend in die Nikolaikirche ein. Diese Veranstaltung sei genau richtig für alle, die so kurz vor Weihnachten mal etwas zur Ruhe kommen wollen. Man konnte basteln, reden oder Geschenke kaufen.