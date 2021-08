Welche Probleme und Forderungen der Ostbeauftragte Wanderwitz im Dachziegelwerk Obergräfenhain hört

Obergräfenhain/Penig

Marco Wanderwitz, Ostbeauftragter der Bundesregierung, stand am Dienstagvormittag in einer großen Werkhalle in Obergräfenhain bei Penig und staunte. Vor ihm ein 180 Meter langer Ofen, in dem bei 1080 Grad Celsius auf einen Schlag 63.648 Dachziegel mit Namen Rubin gebrannt wurden – 22 Stunden lang.

Der CDU-Politiker, der als Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie arbeitet, betont häufig die immer noch großen wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Für seinen Betriebsbesuch hatte er sich mit dem Braas Ziegelwerk der BMI Steildach GmbH allerdings ein Unternehmen ausgesucht, in dem es gerade richtig brummt.

80 Millionen Dachziegel werden dort pro Jahr produziert. Die 215 Beschäftigten arbeiten von Montag bis Sonntag rund um die Uhr. Etwa die Hälfte der Produktion geht als Export ins Ausland. Die Auftragslage ist so gut, dass man über weitere Expansion nachdenkt.

Hohe Energiekosten für Unternehmen

Doch es ist nicht alles rosig. Die Akteure vor Ort nutzten den Besuch, um Sorgen, Probleme und Forderungen loszuwerden. Michael Lackner, Manager der vier Dachziegelwerke des BMI-Konzerns in Deutschland, betonte, dass sein Unternehmen mit aller Kraft die Energiewende unterstützen will. Allerdings müssten seiner Meinung nach für ganz Europa gleiche Vorgaben gelten. In Deutschland würden Firmen für CO2-Zertifikate sehr viel Geld bezahlen. Zudem gebe es hierzulande „die mit Abstand höchsten Energiekosten“.

Fertigungsleiter Gerald Pett, Betriebsleiter Detlef Eydam und Marco Wanderwitz (v.l.) in der Tonaufbereitung des Dachziegelwerkes. Quelle: Jens Paul Taubert

Als zweites Problem sprach er den Fachkräftemangel an und fragte: „Warum gibt es kein Bafög für Lehrlinge im Handwerk?“ In den nächsten zwanzig Jahren würde es einen Generationswechsel bei den Facharbeitern geben, junge Leute werden dringend gebraucht. Deshalb: „Wir müssen das Handwerk attraktiver machen.“

Wie wird Ausbildung attraktiver?

Marco Wanderwitz besucht häufig große und kleine Firmen. Er kennt die Problematik, spricht oft darüber. Auch in Obergräfenhain betonte er, wie intensiv an unterschiedlichen Stellen daran gearbeitet werde. Stichworte waren das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das neue Bundesamt für auswärtige Angelegenheiten, das sich verstärkt darum kümmern soll. Schon heute gebe es ein Meister-Bafög, aber ja, man müsse darüber nachdenken, wie Ausbildung noch besser gestaltet werden kann, meinte er.

Der Produktionsprozess: So entsteht ein Dachziegel. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Staatssekretär sagte, dass das Braas Ziegelwerk ein großes Unternehmen ist und guten Lohn zahlen kann. Für Acht-Mann-Firmen im Erzgebirge sei es noch viel schwieriger. Ein wesentlicher Knackpunkt bei der Ausbildung sei nun mal das Lehrlingsgehalt. Dabei ist das Fachkräfteproblem nach wie vor in Ostdeutschland größer als im Westen, so Wanderwitz. Die Abwanderung der jungen Leute in den 1990er und frühen 2000er Jahren wirke immer noch nach.

Politik und Wirtschaft „entfremdet“

Zu Gast in Obergräfenhain war am Dienstag auch Matthias Frederichs, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Ziegelindustrie. Er beklagte, dass sich Politik und Wirtschaft „entfremdet“ haben. Das betreffe zum Beispiel die Energiewende. Bis vor kurzem hieß es noch, Deutschland solle bis 2050 klimaneutral werden. Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes liegt das Datum nun bei 2045.

Marco Wanderwitz im Gespräch in Obergräfenhain. Der 45-jährige Jurist ist Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie und Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Quelle: Jens Paul Taubert

Frederichs kritisierte: Die Unternehmen würden sich diesem schwierigen Wandel stellen, „doch dann sagen die Berliner Politiker, ach wir machen das mal fünf Jahre eher.“ Dabei sei vieles noch unklar. Das sei bei geplanten Investitionen höchst problematisch.

Der Ostbeauftragt räumte ein, dass die Dinge erst im Werden sind und damit die Unternehmen vor „echten Herausforderungen“ stehen. Er sprach von einer „Zeitenwende“, von einer „Operation am offenen Herzen“, die jedoch alternativlos sei. Als Vorteil für Ostdeutschland nannte er: Schon jetzt soll es dort wesentlich mehr grüne Energie geben als im Westteil des Landes. Dies sei ein Standortvorteil und ziehe Unternehmen an.

In Obergräfenhain soll weiter investiert werden

Die BMI-Gruppe, zu der das Dachziegelwerk in Obergräfenhain gehört, will vor Ort weiter investieren. „Für uns gibt es nicht Ost oder West, sondern nur gute und schlechte Werke“, sagte der Manager Michael Lackner. Obergräfenhain sei das größte und beste der vier Werke seines Konzerns in Deutschland – und soll deshalb weiter wachsen.

Generell bescheinigte Wanderwitz dem Leipziger Raum eine positive Entwicklung: „Die Wirtschaftskraft ist deutlich höher als der ostdeutsche Durchschnitt, die Unternehmen sind gut aufgestellt.“ Mit intelligenten Mobilitätskonzepten könne die Region rund um die Metropole Leipzig in der oberen Liga mitspielen – und damit auch das Fachkräfteproblem zumindest mildern.

Von Claudia Carell