Weniger Arbeitslose im Landkreis Leipzig als im Vorjahr

Landkreis Leipzig

Scheinbar ohne großen Schaden zu nehmen steuern die meisten Unternehmen im Landkreis Leipzig durch die Coronakrise. Die Zahlen des am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktes spiegeln das wider.

Wieder mehr Menschen in Lohn und Brot

„Die Arbeitslosigkeit ist im Mai erneut zurückgegangen und lag erstmals seit Pandemiebeginn unter dem Vorjahreswert. Wie in den beiden Monaten zuvor konnten auch im Mai deutlich mehr Menschen ihre Arbeitslosigkeit durch eine Beschäftigungsaufnahme beendeten als in den jeweiligen Vorjahresmonaten“, erklärte Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg in ihrer monatlichen Einschätzung.

Sorge wegen Langzeitarbeitslosigkeit

Sorge bereitet der Agenturchefin der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. „Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen um fast 30 Prozent auf etwa 6.400 erhöht. Gegenwärtig gelten etwa 44 Prozent aller Arbeitslosen als langzeitarbeitslos, sind also länger als ein Jahr ohne Beschäftigung.“

Die genauen Zahlen sehen wie folgt aus: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Leipzig ist im Mai um 356 Personen beziehungsweise 4,6 Prozent auf 7425 Personen zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit um 300 Personen beziehungsweise 3,9 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote ist im Mai um 0,3 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent (Vorjahr 5,8 Prozent) zurückgegangen.

415 freie Stellen gemeldet

496 Frauen und Männer konnten im Mai ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Das sind 113 Arbeitsaufnahmen weniger als im April und 165 Arbeitsaufnahmen beziehungsweise etwa 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Für weitere 235 Personen begann eine Tätigkeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Insgesamt 387 Personen mussten sich im gleichen Zeitraum nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden. 415 neue Stellen meldeten die Unternehmen im Mai dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit zur Besetzung. Das sind 141 Stellen beziehungsweise doppelt so viele wie im Vorjahr.

Zahlen nach Altkreisen

Muldental: 3417 Arbeitslose minus 196 zum Vormonat und minus 95 zum Vorjahr

Borna (inklusive Geithain): 4008 Arbeitslose minus 160 zum Vormonat und minus 77 zum Vorjahr

Von HS/LVZ