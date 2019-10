Weniger Diebstähle, aber mehr geklaute Fahrräder in Bad Lausick

Bad Lausick

„ Bad Lausick ist kein Kriminalitätsschwerpunkt.“ Diese erfreuliche Botschaft überbrachte Falk Donner, der Leiter des Polizeireviers Grimma auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates der Kurstadt. Seine Analyse bezog sich auf das Jahr 2018.

Es sei zwar spät für die Auswertung der Kriminalstatistik auf Stadtebene, doch so sei das eben mit diesem Dokument, das vom Innenministerium über die Instanzen nach unten weitergereicht werde. Das dauere ein paar Monate, erklärte der Polizeichef.

Die Zahl der erfassten Straftaten sei so wie im Landkreis Leipzig insgesamt auch in Bad Lausick rückläufig. Registrierte die Polizei 2017 hier 340 Straftaten, so waren es im vorigen Jahr 256. Zum Vergleich der Regionen dient die so genannte Häufigkeitszahl. Für die wird die Zahl der Straftaten auf 100.000 Einwohner hochgerechnet.

Falk Donner, der Leiter des Polizeireviers Grimma erläutert die aktuelle Straftaten-Statistik in Bad Lausick. Quelle: Frank Schmidt

Zahl der Diebstähle hat sich halbiert in Bad Lausick

Innerhalb der gesamten Polizeidirektion Leipzig mit der Stadt Leipzig und den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen waren das 2017 10.226, ein Jahr später 9516. Bad Lausick liegt mit 4132 (2017) und 3182 deutlich darunter.

Die Zahl der Diebstähle hat sich Donners Angaben zufolge von 2016 zu 2018 nahezu halbiert, von 150 auf 83 Fälle. Besonders niedrig sei mit 36 die Anzahl der so genannten besonders schweren Diebstähle. 2017 wurden noch 62 registriert. Gestiegen sei der Diebstahl von Fahrrädern, von acht auf 14 gemeldete Fälle.

Angestiegen ist 2018 auch die Zahl der Rauschgift-Delikte in der Kurstadt von fünf auf neun. Das entspricht der Zahl von 2016. Unter den insgesamt ermittelten 141 Tatverdächtigen war rund ein Viertel nichtdeutscher Herkunft.

Höhe der Dunkelziffer bei Rauschgiftdelikten

Nach der Höhe der Dunkelziffern in der Statistik fragte Christian Hagmaier von der AfD. Die sei, antwortete Falk Donner, bei Diebstählen sehr klein, weil die schon aus Gründen des Versicherungsschutzes in der Regel angezeigt würden. Bei Rauschgiftdelikten sei das eher umgekehrt, denn die fielen in der Regel nur bei Kontrollen durch die Polizei auf.

Was Hagmaier zu Kritik an der seiner Meinung nach zu geringen Kontrolltätigkeit der Polizei brachte. Zugleich warf er dieser vor, das Aufgeben von Anzeigen würde zu kompliziert sein, so dass Bürger gelegentlich darauf verzichteten. „Es dauert über eine Stunde, eine Anzeige aufzugeben“, kritisierte er. Der Revierleiter wollte das nicht bestätigen.

Von André Neumann