Wer hat noch ’ne Kette: Werden Fahrradersatzteile im Landkreis Leipzig knapp?

Landkreis Leipzig

Die Folgen der Corona-Pandemie bekommen vor allem auch private Fahrradhändler zu spüren. Hannes Günther betreibt gemeinsam mit seinem Angestellten Philipp Gericke seit dem 1. Mai 2010 das „Radhaus am Markt“ in Wurzen. „Mit der ersten Welle war damals noch nicht ganz klar, ob wir schließen müssen oder öffnen dürfen“, erinnert sich der 39-Jährige. Doch zum Glück zählten kurz darauf Fahrradgeschäfte zur kritischen Infrastruktur. An den Verkauf von Rädern sei allerdings aufgrund des Lockdowns erst einmal nicht zu denken gewesen. Absatz fanden seine Produkte erst etwas später mit der Lockerung der Ausgangsbestimmungen.

Bewegung an der frischen Luft ist wieder in

„Viele wollten rasch an die frische Luft, sich bewegen und die nähere Umgebung erkunden.“ Insofern hatten Günther und Gericke alle Hände voll zu tun, zumal so manches alte Fahrrad aus dem Keller oder Schuppen erst einmal zur Generalüberholung musste. Selbst der Bedarf an Elektrorädern zog an. Heute aber bekommt der Hohburger die Nachwehen der weltweiten Pandemie zu spüren. Es fehle insbesondere an Ersatzteilen. Da es kaum noch deutsche Hersteller gebe, so Günther, seien Händler auf Exportwaren angewiesen. „Die meisten Ersatzteile stammen aus China, Japan und den USA, und dort stand mit Corona die Produktion zunächst still.“ Insbesondere Verschleißteile, wie Ketten, Schaltkomponenten oder Zahnkranzkassetten und sogar Reifen wurden zur Mangelware.

Einzelhändler am Ende der Lieferkette

Erst räumte Günther sein Lager leer. Um seine Kunden nicht zu verprellen, demontierte er sogar den benötigten Ersatz aus Bestandsrädern. Verbessert habe sich die Situation bislang nicht. „Wir Einzelhändler sind das Ende der Lieferkette. „Zwar zieht der Markt allmählich wieder an, aber zuallererst erhalten die Produzenten von Fahrrädern die Teile.“ Darüber hinaus, erwähnte Günther, wuchs die Branche auch bedingt durch Corona, einem neuen Umweltbewusstsein sowie aufgrund hoher Benzinpreise europaweit um zehn bis 15 Prozent und das übrigens bei steigenden Materialpreisen. Mit einer Normalität rechnet er frühestens Ende 2023. Bis dahin müssen Günther und Gericke schauen, wie sie an die begehrten Ersatzteile kommen. „Ich bestelle manche Sachen mittlerweile in Frankreich.“

Mit Radsportgeschäften im Kontakt

„Wir wissen um das Problem nicht zuletzt deshalb, weil wir mit Radsportgeschäften in Kontakt stehen, ich denke aber, dass unsere Mitglieder erfinderisch genug sind, um über diese Phase mit Versorgungsengpässen hinwegzukommen2, sagte Mario Langer, Vorsitzender Radsportgemeinschaft Muldental Grimma

Spezial-Teile im Internet bestellen

Auch der Vorsitzende des Radsportvereins Borna, Frank Schalk, sieht den Radsport in der aktuellen Situation nicht unmittelbar betroffen. „Unsere Mitglieder bestellen ihre Spezial-Teile überwiegend im Internet und können dort aus einer großen Vielfalt an Versendern auswählen.“ Sprich es sei durchaus möglich, bei diesem oder jenem noch fündig zu werden. „Grundsätzlich nennen unsere Mitglieder nicht nur ein Fahrrad ihr Eigen, sodass sie bei einem Defekt, für den es aktuell vielleicht kein Ersatzteil gibt, auf ihr Zweit- oder Drittrad wechseln können.“ Auch im Nachwuchsbereich werde man von der aktuellen Situation nicht tangiert. Nämlich deshalb, weil diese aktuell nicht existent ist. „Uns fehlen schlichtweg die Übungsleiter“, beschreibt Schalk die Situation.

Ketten und Schaltwerke sind schwer zu bekommen

Marek Bosniatzki, seines Zeichens einer der erfolgreichesten noch aktiven Rennradfahrer im Muldental. „Mein noch 15-jährigen Sohn ist in meine Fußstapfen getreten und fährt erfolgreich Rennen“, berichtet der 44-Jährige. Zuletzt habe er für ihn ein Crossrad gekauft, was einige Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte. „Zudem sind alle Ersatzteile, die mit dem Antrieb zu tun haben wie Ketten und Schaltwerke schwer zu haben“, berichtet Bosniatzki.

Er stehe in engem Kontakt mit Fahrradvertretern, die für das nächste Jahr noch keine konkreten Liefertermine nennen könnten. „Schnäppchen bekommt man auf dem Markt derzeit ganz gewiss nicht“, so der Lindhardter, der zuletzt noch für das Team Ur-Krostitzer Vermarc erfolgreich Mannschafts-Rennen gefahren ist. „Mit 44 Jahren altersgemäß in der Kategorie Senioren“, so augenzwinkernd der Rand-Naunhofer.

Von Kai-Uwe Brandt und Roger Dietze