Wer montiert Beschwerde-Kasten in der Geithainer Pampa?

Geithain

Für einen Fledermaus-Kasten wäre er verkehrt herum an den Baum geschraubt. Für einen Briefkasten, der auf Zeitungen, Ansichtskarten und Rechnungen aus ist, liegt er fernab in der Pampa: Ein metallnes Gehäuse auf der Feldflur südlich von Geithain gibt Rätsel auf. Dabei ist die Aufschrift eindeutig.

Fernab menschlicher Behausungen findet sich am alten Plattenweg von Bruchheim nach Niedergräfenhain dieser Briefkasten an einem Baum. Quelle: Ekkehard Schulreich

Im Kasten liegt sogar ein Zettel

Beschwerden & Verbesserungsvorschläge erwartet der, der den Briefkasten leert. Wer immer das ist. Und wenn er es tut. Ein zusammen gefaltetes Blatt Papier liegt drinnen. Das Postgeheimnis, das wohl auch für dieses Behältnis in der Pampa gilt, verhindert, das Schriftstück zu lesen und an die Botschaft zu gelangen. Der Ausflügler, der auf dem alten Plattenweg längs der Autobahn 72 zwischen Bruchheim und Niedergräfenhain respektive Syhra unterwegs ist, wundert sich: Was macht der handelsübliche, nicht verwitterte Kasten dort im Feldgehölz, ein bisschen verdeckt und doch so gut erreichbar, als befände sich hinter den Büschen ein einsames Gehöft. Das es dort aber nicht gibt.

Verbesserungsvorschläge – aber wozu?

Verbesserungsvorschläge: Ein erfrischender Begriff, den DDR-Sozialisierte noch kennen. Reichte man so etwas ein im Betrieb, machte sich das mitunter bezahlt. Der Neuerervorschlag war der große Bruder der Verbesserung. Was könnte besser werden auf diesem Fleck, von dem aus Geithains Silhouette vom Nordost-Horizont erkennbar ist? Der Zustand des maroden Weges? Stört die Geräusch-Kulisse, die von der Autobahn ausgeht? „Wünsch Dir was“ hieß es vor einem halben Jahrhundert im ZDF und im DFF (zwei sehr verschiedene Sendungen). Das DDR-Fernsehen hatte danach den „Wunschbriefkasten“ mit Uta Schorn und Gerd E. Schäfer – nicht mit Marianne Wünscher (obwohl das natürlich gepasst hätte!). All diese Akteure alle kommen als Briefkasten-Monteure nicht in Frage. Deshalb: Sachdienliche Hinweise werden gern entgegen genommen.

Von Ekkehard Schulreich