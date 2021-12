Wer soll die höheren Kosten für Bad Lausicks Kunstrasen bezahlen?

Bad Lausick

Als die Stadt Bad Lausick im Sommer 2017 das neue Sportareal an der Oberschule – in Nachbarschaft der ebenfalls neuen Zweifelderhalle – übergab, war die Freude groß. Bezüglich des Kunstrasen-Platzes löste sie sich offenbar nicht nachhaltig ein, denn schon nach dem ersten Winter wellte sich der Belag. Im Sommer 2018 wurde nachgebessert. Gelöst wurden die Probleme nicht. Sachverständige mussten ran. Mitte November 2021 (!) wurde der Platz erneut abgenommen. Nicht für jeden der Bad Lausicker Stadträte war das bloße Formsache. Denn es ging ums Geld.

Lange: Aufs falsche Pferd gesetzt

Dass nach den vielen internen Beratungen über das Thema Kunstrasenplatz endlich einmal öffentlich gesprochen werde, sei erfreulich, konstatierte Christoph Lange (Unabhängige Wähler). Allerdings: „Wie kommen wir dazu zu zahlen, obwohl ein anderer einen Fehler gemacht hat?“ Dieser Andere ist in Langes Augen der Planer des Platzes: „Der Architekt sagte damals: Das Nebenangebot ist gleichwertig.“ Deshalb habe der Stadtrat dafür plädiert, es anzunehmen. Längst aber weise ein Gutachten nach: Das war eine falsche Entscheidung, weil „die falsche Kunstrasen-Matte und die falsche Ausführung“.

Langes Kritik entzündete sich an der Beschlussvorlage, die Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) dem Parlament vorlegte. Demnach habe das Unternehmen, das den Platz damals errichtete, die Mängel jetzt abgestellt – indem es nachträglich das Hauptangebot umsetzte. Das sah unter anderem eine höherwertige Kunstrasen-Matte vor. Diese Mehrkosten im Vergleich zum Nebenangebot belaufen sich auf rund 15 000 Euro. Diese Summe sollte der Stadtrat jetzt freigeben, um die Firma zu bezahlen. Die Forderung Langes, der Architekt möge – unter Umständen über seine Versicherung – für den der Kommune entstandenen Schaden aufkommen, stieß auf Widerspruch.

Goerke: Keine Mehrkosten entstanden

„Diese Kosten wären auch entstanden, wenn wir es gleich richtig gemacht hätten“, sagte Udo Goerke (CDU). Die Stadt sei in der Pflicht, die Leistung des Unternehmens zu bezahlen, sagte Peter Hense (SPD). Danach sei zu prüfen, ob es einen Grund für eine rechtliche Auseinandersetzung gebe und ob der sich lohne. Daniel Goldmann (Unabhängige Wähler) unterstützte seinen Fraktionskollegen: „Eine Lücke ist auf jeden Fall entstanden. Das Geld sollte eingefordert werden.“ Der Bürgermeister zeigte sich skeptisch, wollte sich dem aber nicht grundsätzlich verschließen: Das sei aber der zweite Schritt. Der Stadtrat beschloss die Finanzierung der Mängelbeseitigung bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung.

Planer: Alle DIN-Anforderungen erfüllt

„Die Leistungen für den Kunstrasen-Platz wurden nach öffentlicher Ausschreibung an den preisgünstigsten Bieter vergeben“, sagt Architekt Axel Höer, der Halle und Sportplatz damals plante. In der Debatte des Stadtrates fiel sein Name nicht; die LVZ bat ihn im Nachhinein um seine Sicht auf die Problematik. Der preisgünstigste Bieter als auch der auf Platz zwei hätten in Nebenangeboten preisgünstigere Alternativen angeboten.

„Dabei handelte es sich bei beiden Bietern um eine Elastikschicht aus vorgefertigten Elementen, die für diesen Zweck zugelassen ist und die eine erhebliche Kostenersparnis für die Stadt brachte“, so der Planer. Die Leistungen habe er deshalb so empfohlen, und so wurde sie gebaut. „Nach Fertigstellung des Platzes wurde eine umfangreiche Überprüfung der Anlage durch das Institut für Sportbodentechnik Leipzig durchgeführt, in deren Ergebnis keine Mängel festgestellt wurden und sämtliche Anforderungen aus der DIN bestätigt worden sind.“

Von Ekkehard Schulreich