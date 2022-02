Landkreis Leipzig

Ist es Spaß, an einem markanten Datum zu heiraten? Befürchtet die Braut tatsächlich, dass der Bräutigam später den wichtigen Tag vergisst? Oder umgekehrt? Oder ist die Schnapszahl auf der Hochzeitsurkunde gar nicht so interessant? Der Februar 2022 bietet einige Möglichkeiten für nette Zahlenspielereien. Wie wäre es mit einem Tag nur mit Zweien? Den 2.2.22 oder den 22.2.22? Oder den 20.2.2022?

Hochzeitspaare haben es in Pandemiezeiten schwer

Das Standesamt der Stadt Grimma erhält für besondere, gut einprägsame Daten keine gehäuften Anfragen heiratswilliger Paare. Das gibt auf Anfrage Rathaussprecherin Marlen Sandmann kund. Es ist aber schon auffällig, dass am heutigen 2.2.22 vier Eheschließungen über die Bühne gehen und am 22.2.22 noch einmal drei Trauungen. Auch für den 12.2.22 sind zwei Hochzeiten eingetragen. Immerhin befinden wir uns im Februar und damit in einem Monat, der fürs Fest der Liebe nicht an vorderer Stelle steht.

. Das Grimmaer Paar Christin und Stefan Horny genossen ihre Trauung in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Die Eheschließungen am 2.2. und 22.2. finden im Bürgerzentrum Nerchau statt. Denn das Standesamt der Muldestadt schließt montags bis donnerstags ausschließlich im dortigen Trauzimmer die Bünde fürs Leben. Freitags und samstags trauen die Standesbeamtinnen im Wechsel in der Kapelle in Nimbschen, auf Schloss Trebsen und im Trauzimmer am Grimmaer Markt. Deshalb geben sich die zwei Paare am 12.2. im schönen Raum in Grimma das Ja-Wort.

Grimma als Hochzeitsstadt sehr beliebt

„Hochzeitspaare haben es in Pandemiezeiten schwer“, sagt Grimmas Rathaussprecher Sebastian Bachran. So ließen die vier Trauorte des Standesamtes Grimma auch im vorigen Jahr nur eine begrenzte Anzahl an Gästen zu. Obwohl viele Trauungen verschoben wurden, schlossen im Jahr 2021 exakt 172 Paare in Grimma, Nerchau, Nimbschen und Trebsen den Bund des Lebens. Das seien rund ein Zehntel mehr als im Jahr zuvor, so Bachran.Da Grimma als Hochzeitsstadt sehr beliebt ist, ist Bachran zufolge der Terminkalender auch 2022 bereits gut gefüllt. Die Kommune arbeitet seit mehr als zwei Jahren daran, die Marke „Hochzeitsstadt Grimma“ zu festigen. Die Kommune hatte 2019 im City-Wettbewerb Sachsen „Ab in die Mitte“ für das Projekt zwei Preise im Wert von 35.000 Euro erhalten. Mit dem Geld entstand zum Beispiel die Website www.hochzeitsstadt-grimma.de, die laut Bachran rege aufgerufen wird.

Liebesschlösser an der Pöppelmannbrücke

Dank der Initiative „Jetzt Lokal Handeln“ der Standortkampagne „So geht sächsisch“ sei ein virtueller Rundgang durch die Hochzeitsstadt entstanden, Bilder und Clips würden auch über die sozialen Netzwerke veröffentlicht. Dank des Preisgeldes wird es eine große Werbekampagne mit der Firma Ströer geben. „Wir sind im Gespräch mit dem Außenwerbungsdienstleister“, erläutert Bachran den Stand der Dinge. Das Grimmaer Hochzeitsstadt-Motiv ziere dabei zahlreiche digitale und großflächige Werbeträger in den sächsischen Großstädten. Die Werbeagentur Flashlight-Media sei derzeit dabei, die Kampagne grafisch umzusetzen.

Paare bringen in Grimma ihre Liebesschlösser seit Jahren vor allem am Gelände der Pöppelmannbrücke an. Eine Idee im Rahmen der Hochzeitsstadt ist es, dafür das Verlobungsgässchen zu nutzen und eine Liebesschloss-Grimma-Silhouette zu schaffen. Das Vorhaben liege zwar momentan auf Eis, sagt Bachran, es sei aber noch nicht vom Tisch.

Kirchliche Eheschließungen sind vergleichsweise selten

Trauungen zu besonderen Terminen in diesem Jahr sind bei Pfarrer Reinhard Junghans von der evangelischen Emmauskirchgemeinde Bornaer Land derzeit nicht angemeldet. Ohnehin hat der Pfarrer, mittlerweile seit zwei Jahren in der Gemeinde, noch kein Brautpaar getraut. „Das muss aber nicht an Corona liegen.“ Vielmehr seien kirchliche Eheschließungen vergleichsweise selten. Coronabedingt gebe es aber weniger Taufen. „Da können die Leute nicht feiern, wie es sie es eigentlich wollen.“ Bei Taufen spiele aber auch eine Rolle, dass es mehr und mehr üblich wird, Kinder erst zu taufen, wenn sie älter sind.

Hochzeitsmonate sind Mai, Juni und September

Wer seine Hochzeit über viele Monate plant, diesen Tag zu einem der schönsten in seinen Leben machen will, schaut nicht unbedingt auf den 2.2.22 oder gar den 22.2.22. Möglichst viele gleiche Zahlen, damit sich das Hochzeitsdatum gut merken lässt, spielt für Paare eher eine untergeordnete Rolle. Aus der Erfahrung der Hochzeitsplanerin Adrienne Heinicke heraus, schauen die angehenden Eheleute sehr darauf, dass ihr Termin für die ausgefeilte Feier eher an einem Samstag im Mai, Juni oder September liegt. Das seien die Hochzeitmonate schlechthin, erklärt die Frau, die im Hotel Kloster Nimbschen die Frau für die Hochzeitsplanungen ist.

Im Februar wollen eh nur sehr wenige Menschen sich das Ja-Wort geben und danach richtig groß feiern. Mal abgesehen von den gerade geltenden Coronaregeln, passe das Wetter einfach nicht zur Hochzeit. Schön warm, allerdings nicht zu heiß und Sonne. Das sind die Zutaten für die gelungene Hochzeit und die dementsprechenden Bilder. „Wenn ein Tag, wie der 2.2.22 jetzt auch noch mitten in der Woche liegt, bucht den niemand für eine Hochzeit“, sagt Heinicke. Die ideale Feier wird für einen Sonnabend terminiert. Dann haben die Gäste noch den Sonntag, um sich von der Party zu erholen.

Wer jetzt noch für dieses Jahr einen Termin im Hotel Kloster Nimbschen für seine Heirat buchen will, müsse sehr flexibel sein. „Wir sind für dieses Jahr nahezu ausgebucht“, sagte Adrienne Heinicke, die sich schon darauf freut, wieder richtig loszulegen.

Von Frank Prenzel, Nikos Natsidis und Heiko Stets