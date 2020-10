Wer wird Träger der Kita „Little Stars“? Eltern fordern Mitspracherecht

Geithain

Die „Little Stars“ in Geithain-West haben ab 1. Januar einen neuen Träger. So viel ist sicher. Nur welchen? Die Antwort auf diese Frage treibt den Elternrat und viele Eltern um. Zwei Träger haben sich beworben. Weil manches am Entscheidungsprozess, der zurzeit läuft, den Elternvertretern spanisch vorkommt, haben sie Unterschriften gesammelt, mit Stadtrats-Fraktionen und Oberbürgermeister gesprochen. Es geht ihnen vor allem um eines: Dass das Konzept des spielerischen Englisch-Lernens fortgesetzt wird.

Beschäftigung mit Englisch wird sehr geschätzt

Englisch im Kindergarten? „Zu Beginn war ich skeptisch, weil ich keine Vorstellung hatte. Doch die Kinder wachsen richtig rein. Heute erzählen sie stolz, was sie gemacht haben“, sagt Heidi Ronigkeit. Ihr Großer durchläuft die Einrichtung „Little Stars“ seit 2012, ist inzwischen im Hort; der kleine Sohn ist im Kindergarten. Als die Stadt Geithain im Frühsommer ankündigte, den Vertrag mit der Integrationswerk Westsachsen gGmbH nicht fortsetzen zu wollen, sei das ein Schock gewesen, so das Elternratsmitglied.

Inzwischen stellten sich im Verwaltungsausschuss öffentlich zwei neue Interessenten vor: die Volkssolidarität Borna und die Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung GmbH Sachsen (GGB). Während Letztere eng mit dem Träger von International Primary School und Internationalem Gymnasium Geithain kooperiert und ausgesprochen Fremdsprachen-affin ist, möchte Ersterer an das von den Eltern geschätzte Konzept mit neuen Akzenten anknüpfen. „Eltern aber haben Sorge, dass die Volkssolidarität das kann, weil sie nicht die Erfahrungen hat“, so Ronigkeit.

Eltern sind mit aktuellem Konzept zufrieden

„Das aktuelle Konzept wird wunderbar umgesetzt. Aus Elternsicht gibt es keinen Grund, den Träger zu wechseln“, sagt Elternvertreterin Rosa Hentschel. Ihre Tochter ist hier integrativ aufgenommen: „Die hat eine 1:1-Betreuung, um sie fit zu machen für den Schulstart im nächsten Sommer.“ Viele Eltern hätten die „Little Stars“ wegen des besonderen Konzeptes gewählt. Wem das der Volkssolidarität näher stehe, für den gebe es die Kita „Wirbelwind“ und seit neuestem den Hort „Paulis Weltenträumer“.

Um bei der Entscheidungsfindung kompetent mitreden zu können – der Stadtrat soll am 20. Oktober einem der beiden Bewerber den Zuschlag erteilen – und um durch die Eltern legitimiert zu sein, habe man eine Befragung durchgeführt, so Heidi Ronigkeit. Dabei habe man keinesfalls für einen Träger Partei genommen, bekräftigt Rosa Hentschel. Rund zwei Drittel der Eltern hätten sich geäußert, „97 Prozent für die GGB“.

Eltern-Befragung kommt bei OBM nicht gut an

Den Elternbrief in dieser Form hält Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) für nicht legitim. Das sagte er den Elternratsmitgliedern, als man sich im Rathaus traf. „Wir fürchten, als Elternschaft vorgeführt zu werden – weil vielleicht sowieso alles schon entschieden ist“, beschreibt Rosa Hentschel die angespannte Stimmungslage, die sich auch in den sozialen Netzwerken widerspiegelt und in anonymen Briefen an die LVZ. Das Engagement des Elternrates verstehe man als Unterstützung für die Entscheidungsträger. Das habe man auf einem Treffen mit Ratsvertretern von CDU, UWG, WVWV und Linke deutlich gemacht. Ronigkeit: „Die haben uns zugehört, haben uns vieles erläutert.“

Stadtrat soll am 20. Oktober frei entscheiden

Oberbürgermeister Frank Rudolph, der das Thema am Dienstag im nicht öffentlichen Teil des Verwaltungsausschusses noch einmal aufruft, will dem Stadtrat keinen Vorzugs-Träger präsentieren: „Wir als Verwaltung sind der Meinung, beide können diese Aufgabe lösen.“ Dass im Vorfeld nicht mit offenen Karten gespielt worden sei, diesen Vorwurf weist er zurück. Dem Anliegen des Elternrats wolle er sich aber nicht verschließen: „Ich nehme diese Meinungen mit und werde den Stadtrat darüber informieren.“

Von Ekkehard Schulreich