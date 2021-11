Werber klingeln in Geithain: Sind die Spenden wirklich für den Naturschutz?

Geithain/Frohburg

Sie tragen hellblaue Jacken mit dem Logo des Nabu, des Naturschutzbundes Deutschland, und klingeln an Haus- und Wohnungstüren. Ihr selbst erklärtes Ziel: Spenden für den Naturschutz, speziell für das Eschefelder Teichgebiet, und Fördermitgliedschaften einwerben. Als die jungen Frauen und Männer am Donnerstag ihre Runde durch den Geithainer Ortsteil Niedergräfenhain drehten, sorgte das für Aufsehen und Diskussionsstoff.

„Die junge Frau sagte, sie sammele für die Eschefelder Teiche. Bargeld wollte sie nicht. Sie hatte Interesse an den Bankdaten. Mir kam das komisch vor“, sagte eine Frau, die mit dem Werbe-Team in Kontakt kam, aber misstrauisch blieb. Sie wendete sich an die LVZ: „Sind diese Spendensammler seriös?“ Das bewege manchen im Dorf.

Das Nabu-Werbeteam ist in der Region unterwegs: Ricarda Georgi (hinten, v. l.), Max Schöne, Sören Roeßler, René Gewalt (vorn, v. l.), Patricia Pink und Julia Grosser. Quelle: Nabu Sachsen

Alle Werber haben einen speziellen Ausweis

Sie seien es, bestätigt Thomas Langbehn, der die vom Nabu betriebene Naturschutzstation Teichhaus Eschefeld leitet, auf LVZ.de-Nachfrage. Das professionelle Team sei im Auftrag des Landesverbandes Sachsen seit 21. Oktober im Leipziger Südraum unterwegs, um finanzielle Unterstützung zu werben und um Menschen für den Naturschutz zu gewinnen.

Jedes Mitglied der Gruppe trage einen Werber-Ausweis bei sich. „Wer den Nabu in der Region unterstützen möchte, kann das als aktives oder passives Mitglied tun.“ Die Mitgliedschaft ermögliche beispielsweise freien Eintritt bei zahlreichen Veranstaltungen und in Nabu-Naturschutzstationen deutschlandweit. Weitere Informationen hat das Teichhaus auf seiner Homepage veröffentlicht.

Kontakt: https://teichhaus-eschefeld.nabu-sachsen.de/aktuelles/werbeteam-fuer-foerdermitglieder-in-der-frohburger-region-unterwegs/

Von es