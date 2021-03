Geithain

Die Stadt Geithain ist Aktionär von einem Dutzend Welt-Konzernen: Der Stadtrat stimmte einhellig der Annahme eines geschenkten Wertpapier-Paketes. Virginia Vanderbilt, Enkelin des aus Geithain stammenden Schulstifters und US-Unternehmers Paul Guenther, und der Vanderbilt Family Trust hatten die Aktien vor wenigen Tagen der Kommune übertragen. Der Börsenwert liegt aktuell bei rund 637 000 Euro. Hinzu kommt eine Geldspende von 76 400 Euro.

Geithain hat anderen etwas voraus

„Wir sind die einzige Kommune mindestens in Sachsen, die so ein Aktien-Paket hält“, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Er dankte der Spenderin und ihrer Familie. Anerkennung zollte er zudem dem Stadtgeschichtler Gottfried Senf, der maßgeblich dazu beigetragen hatte, die Stifter-Familie, die Kommune und die Paul-Guenther-Schule nach Jahrzehnten der politischen Abgrenzung neu zusammenzuführen. „Wenn Sie sich impfen lassen, dann bestehen Sie auf den Impfstoff von Johnson & Johnson“, merkte Rudolph augenzwinkernd an: 700 Aktien dieses Konzern seien jetzt in Geithainer Hand.

Schulstifter-Enkelin Virginia Vanderbilt begünstigt die Paul-Guenther-Schule Geithain mit einem Aktien-Paket, das der Stadtrat nun angenommen hat. Quelle: Gottfried Senf

Stadtrat entscheidet über Verwendung

„Die Verwendung der Gelder ist gebunden an die Paul-Guenther-Schule. Das war der ausdrückliche Wunsch von Frau Vanderbilt“, sagte der Oberbürgermeister. Er rechne mit einer jährlichen Dividende von 4000 bis 5000 Euro. Wie die Mittel verwendet werden – darüber entscheide der Stadtrat. Rudolph legt dabei größten Wert auf Transparenz. Und: „Dass wir auch nur eine Aktie verkaufen, werden Sie mit mir als Bürgermeister nicht erleben.“ Er stellte klar, dass das Halten von Aktien kommunalrechtlich nicht zu beanstanden ist. Das habe habe die Stadtverwaltung im Vorfeld mit dem Landratsamt besprochen.

