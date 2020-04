Landkreis Leipzig

Für teilweise heftiges Unverständnis sorgte die Entscheidung des kommunalen Abfallentsorgers, in der Coronakrise alle Wertstoffhöfe im Landkreis zu schließen. Am Donnerstag gab die Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) GmbH) nun Entwarnung. „Ab 20. April werden wir beginnen, die Anlaufstellen schrittweise wieder zu öffnen“, erklärt Jens Meissner, Geschäftsführer des kreiseigenen Unternehmens mit Sitz in Großpösna. Seitdem die Tore dicht blieben, hatte der Entschluss etliche Kritiker auf den Plan gerufen. Neben zahlreichen Bürgern hatte unter anderem der Wurzener Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) die Wiederöffnung gefordert und dies mit ausreichend Platz auf den Arealen begründet.

Die Geschäftsführung der Kell verteidigt noch einmal ihren Entschluss. „Unser Ziel war immer, vor allem die Restmüll-Entsorgung stabil gewährleisten zu können. Dafür wurden die Wertstoffhöfe vorsorglich geschlossen, um genügend Reserven an Personal, Containern und Fahrzeugen zur Verfügung zu haben“, so Meissner. Nach nunmehriger Einschätzung und vor allem nach Auslaufen der sächsischen Ausgangsbeschränkungen könnten die Bürger ihren Müll nun an den ersten Adressen wieder abgeben.

Borna macht den Anfang

In der kommenden Woche werden nacheinander die Wertstoffhöfe in Borna (ab 20. April), Wurzen (ab 21. April), Grimma (22. April), Markkleeberg (ab 23. April) und Brandis/ Beucha (ab 24. April) wieder geöffnet. Abweichend von den regulären Öffnungszeiten vorerst von 9 bis 17 Uhr. Voraussichtlich ab 4. Mai sollen für die fünf Standorte wieder die gewohnten Öffnungszeiten gelten.

In Nordsachsen – wie hier am Wertstoffhof Rechau/Zöschau – war es nach Wiederöffnung zu langen Warteschlangen gekommen Quelle: Hagen Rösner

Vorsicht sei weiter geboten, betont Kell-Sprecherin Kerstin Hartung. Um die Abstandsregeln einzuhalten, sei der Zutritt zum Wertstoffhof nur allein beziehungsweise mit einer im Haushalt lebenden Person gestattet. Weiterhin dürften sich maximal nur drei Anliefer-Fahrzeuge gleichzeitig auf dem Hof befinden.

Kell warnt vor langen Wartezeiten

Deshalb werden die Bürger vor allem eins brauchen: Geduld. Nach Wiedereröffnung der Abgabeplätze in Leipzig und Nordsachsen war es in den vergangenen Tagen zu chaotischen Zuständen gekommen, teilweise musste die Polizei eingreifen, um dem Andrang Herr zu werden. „Um solche Situationen zu verhindern, appellieren wir an die Bürger, ihre Fahrt zum Wertstoffhof dennoch gründlich abzuwägen“, so Meissner. „Auf deutlich längere Wartezeiten sollte man sich auf jeden Fall einstellen“, warnt der Geschäftsführer. Die Kell bittet darum, den Anweisungen des Personals Folge zu leisten und somit einen reibungslosen Ablauf zu unterstützen. „Außerdem sollte man möglichst passendes Bargeld mitbringen, damit nicht so viel gewechselt werden muss.“

Wann die restlichen Wertstoffhöfe in Bad Lausick, Frohburg, Groitzsch-Wischstauden und Markranstädt wieder ans Netz gehen, sei derzeit noch offen. Man wolle schrittweise vorgehen, um Betrieb sowie Abfuhr der angelieferten Stoffe auf den geöffneten Höfen sicherzustellen.

Von Simone Prenzel