Wie Bornaer Beherbergungsbetriebe durch die Corona-Zeit kommen

Borna

Wer darauf angewiesen ist, dass andere bei ihm logieren, hat es in einer Stadt wie Borna schon per se nicht leicht. Zwar fängt die einstige Bergarbeiterstadt mit dem gleichen Buchstaben an wie das Ostseebad Binz. Touristenströme sind aber hier an der Wyhra kaum zu erwarten. Wenn dann noch Corona dazu kommt, sieht es für Bornaer Herbergsväter schlecht aus.

Pandemie-konform umgestellt

Ernest Giolbas hat den Betrieb seiner Pension in der Grimmaer Straße schon lange pandemie-konform umgestellt. Dass die persönlichen Kontakte zwischen ihm und seine Gästen reduziert sind, trifft es nicht ganz. Besucher, die selbstredend nur unter Einhaltung der 3-G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) kommen dürfen, checken sich gewissermaßen automatisch ein.

Es gibt hier einen Automaten, der den Zimmerschlüssel ausspuckt. Auf den Zimmern gibt es Miniküchen mit Kühlschrank und Wasserkocher, sodass sich die Gäste im Zweifel selbst versorgen können. Ein Frühstück, so wie es in corona-freien Zeiten üblich war, bietet Pensionsbetreiber Giolbas derzeit nicht mehr an.

Buchungen? Leerer Januar

Ohnehin ist die Gesamtsituation für sein Haus alles andere als schön. Während es im Sommer noch ging, was die Gästezahlen anbelangt, sind die Aussichten jetzt eher düster. „Der Januar ist leer“, sagt Ernest Giolbas mit Blick ins Reservierungsbuch.

Gebremster Sommerbetrieb

Urlauber darf auch Stephan Wieprich, Inhaber der Pension in der Bornaer Altstadt, derzeit nicht begrüßen. Das war im Sommer anders, wenngleich die warme Jahreszeit 2021 nicht mit der vor Jahresfrist vergleichbar war. Damals, nach dem ersten Lockdown, hätten alle Leute wieder nach draußen gewollt. Und das konnte Wieprich auch am Interesse an seinem Haus spüren. In diesem Jahr war schon der Sommerbetrieb eher gebremst.

Verständnis für 3 G

Jetzt, rund um Weihnachten und den Jahreswechsel, ist ohnehin Saure-Gurken-Zeit, obwohl die Beherbergung von Dienstreisenden nach wie vor erlaubt ist, meint er. Das gilt auch für Personen, die Angehörige in einem Pflegeheim besuchen. 3 G gilt natürlich auch bei Stephan Wieprich. „Aber dafür haben die Leute Verständnis.“

Von Nikos Natsidis