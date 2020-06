Flößberg/Prießnitz

So viel Rummel um seine Person ist Klaus Hoffmann nicht geheuer. „Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt“, sagt der 77-Jährige und lenkt das Thema geschickt auf den Kindergarten „ Kinderland“ in Prießnitz. Dort geht der Flößberger seit 19 Jahren ein und aus und erläutert den Steppkes die heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Im Prießnitzer Wäldchen, nur einen Katzensprung von der Einrichtung entfernt, dürfen die Drei- bis Sechsjährigen die Natur mit allen Sinnen erleben. Unter Hoffmanns Anleitung und unter Aufsicht der Erzieherinnen haben die Älteren sogar die Möglichkeit, eine Art Schnitzprüfung abzulegen, nur ein Beispiel von vielen für die einzigartige Waldpädagogik. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde der Waldbegleiter Anfang des Jahres mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Frohburg ausgezeichnet.

Wichtig ist die Liebe zur Natur

Ein Doktor Allwissend ist der gebürtige Thüringer aus der Nähe von Sondershausen nicht. „Man kann nicht alle Bäume und Sträucher kennen“, gibt er zu, „aber ich befasse mich seit meiner frühesten Kindheit mit Heilkräutern und Pflanzen und was ich nicht weiß, lese ich mir aus Büchern an.“ Wichtig sei die Liebe zur Natur, findet Klaus Hoffmann, der seit 50 Jahren auch begeisterter Camper ist. Dann komme der Rest von ganz alleine.

Ein Bollerwagen mit Hängematte und Getränken

Dieses Wissen vermittelt der gelernte Mechaniker geduldig an die nachfolgenden Generationen. Nichts sei schöner und erfüllender, als mit den Kindern und einem Bollerwagen voller Getränke, Essen, Spielzeug, Decken und sogar einer Hängematte in den Wald zu ziehen. Die Ausflüge dauern in der Regel zwei Stunden und wiederholen sich jede Woche. Donnerstag ist immer Waldtag für die Drei- bis Sechsjährigen. Selbst wenn es mal regnet und ein bisschen kälter ist, wollen die Mädchen und Jungen mit ihm ins Grüne. „Sie freuen sich jedes Mal darauf“, berichtet Klaus Hoffmann und hat selbst seine Freude an dieser Tätigkeit. „Die Kinder sehen so viel, was wir Erwachsene gar nicht mehr wahrnehmen.“ Erst kürzlich entdeckten sie eine getigerte Nacktschnecke, ein andermal bemerkten sie im Schnee Spuren von Schwarzwild, Maulwurfshügel und sogar eine Blindschleiche. Die war aber leider überfahren.

Achtung vor dem Leben bekommen

Jahrelang hat Klaus Hoffmann bei der Volksmarine gearbeitet, später in der Instandhaltung des Braunkohlenwerkes Borna. Mit 58 wurde er entlassen und war zu jung, um zu Hause Däumchen zu drehen und dem Gemüse im Garten beim Wachsen zuzusehen. Über die „Aktion 55“ wurde er auf die Kita Prießnitz aufmerksam, arbeitete bis zu seinem Renteneintritt weiter, und blieb dann ehrenamtlich mit im Boot. „Mir ist es wichtig, dass die Kinder Achtung vor dem Leben bekommen“, erklärt er seine Motivation. Jede Fliege und jeder Wurm haben ihre Daseinsberechtigung und sind Teil eines großen Kreislaufs.

Während der Corona-Krise waren die Waldbesuche auf Eis gelegt, die sächsischen Kindertagesstätten fuhren nur ein Notprogramm. Doch langsam kehrt wieder Normalität in den Alltag und der Waldbegleiter freut sich auf die nächsten Abenteuer im Prießnitzer Wäldchen.

Von Kathrin Haase