Wie Rauchschwalben ziehen: So werden im Kohrener Land Daten gesammelt

Frohburg/Kohren-Sahlis

Geo-Lokatoren geben wichtige Aufschlüsse über den Vogelzug: 22 dieser winzigen Datensammler haben Rauchschwalben-Experten der Grünen Liga Kohrener Land im vergangenen Jahr Altvögeln mit auf die lange Reise in ihre Wintergebiete gegeben. Die Technik sollte neue Erkenntnisse zum Zug der bestandsbedrohten Vogelart liefern.

Sechs Rückkehrer wieder eingefangen

Dem Umweltverband gelang es in der Saison 2020, sechs Rauchschwalben an ihren Brutorten wieder einzufangen und die Lokatoren zu bergen. Deren Daten werden jetzt bei der Herstellerfirma Lotek in Nordengland ausgelesen. Sie werden dann anschließend gleich ausgewertet. Auf ihrer Grundlage können Wanderungskarten hergestellt werden, die genau beschreiben, wo sich die Rauchschwalben im letzten Jahr aufgehalten haben.

Sparkassen-Stiftung gibt Unterstützung

Unterstützt werden diese Bemühungen von der Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig. „Forschung an der Rauchschwalbe ist wichtig, um mehr über diese bedrohte Vogelart zu lernen“, sagt der Stiftungsvorsitzende Wolfgang Klinger. „Wenn wir eine genauere Kenntnis haben, wo die Vogelart rastet und überwintert, kann sie zukünftig besser geschützt werden.“ Die Stiftung hat 5000 Euro zur Verfügung gestellt.

Wie Geo-Lokatoren arbeiten

Geo-Lokatoren messen die Intensität des Sonnenlichts und zeichnen diese zusammen mit der Uhrzeit auf. Sie senden jedoch keine Signale. Die markierten Vögel müssen deshalb wieder gefangen werden. Die Grüne Liga Kohrener Land, die sich darum kümmert, ist mit der „Rücklaufquote“ von mehr als 25 Prozent hochzufrieden. Schließlich haben die Vögel einen Hunderte Kilometer langen Weg voller Gefährdungen hinter sich gebracht.

Anträge an Stiftung im September

Aufgabe der Kultur- und Umweltstiftung ist es, die Natur und den kulturellen Reichtum im Alt-Kreis Leipziger Land zu bewahren. Die Förderprojekte werden aus den Erträgen des Stiftungsvermögens sowie durch Zuwendungen und Spenden Dritter unterstützt. Gefördert wird nur auf Antragstellung bis zum 15. September eines jeden Jahres für das Folgejahr. Weitere Informationen hierzu unter www.kultur-und-umweltstiftung.de/de/stiftung/antragstellung.

Von Ekkehard Schulreich