Wie Reitschüler aus Eschefeld ihrem Verein durch die Krise geholfen haben

Frohburg/Eschefeld

Schul-Pony Sissy ist nicht nur neuer Liebling all der Heranwachsenden, die in der Reitschule Jacob in Eschefeld den Umgang mit Pferden kennen lernen. Sissy ist der hoffnungsvolle Beweis, dass sich Schule und Reitverein auch in den schweren Corona-Wochen behaupteten. Zwar stand der Reitbetrieb zeitweise still, was dazu führte, dass erhebliche Kosten aufliefen. Doch seit einem Monat läuft er wieder – wenngleich mit neuen Hygieneauflagen.

Reitkinder malten Bilder, um Spenden zu sammeln

„Die Kinder hatten große Sorge um die Existenz ihrer Reitschule und deren Pferde, die sie zu diesem Zeitpunkt auch nicht sehen durften. Es war eine schwere Zeit“, blickt Antje Winter zurück. Ihre Tochter Anne trainiert zweimal in der Woche in Eschefeld. Die Betreiber Anke Laggerbauer und Daniel Jacob standen in der schwierigen Zeit nicht allein. „Dank der Unterstützung vieler Eltern, Großeltern und Freunde konnte der Reitschule finanziell unter die Arme gegriffen werden. Selbst die Kinder plünderten zum Teil ihre Spardosen, um ihren geliebten Pferden wie Mia, Tibor und Dandy zu helfen.“ Und sie malten Bilder, um von ihrem schönen Hobby zu erzählen und Sponsoren für den Verein von einem Engagement zu überzeugen.

Anzeige

„Hoch vom Sofa“: Reiterstübchen wird gebaut

Bemühungen, die in Summer erfolgreich waren, ermutigten, bestärkten. Gekauft werden konnte jetzt das Schul-Pony Sissy, das bei der Ausbildung des Reiter-Nachwuchses zum Einsatz kommt. Aktuell steht der Bau eines Reiterstübchens an, für das sich die Kinder über das Projekt „Hoch vom Sofa“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung stark machen. Außerdem soll auf dem Hof am Eschefelder Dorfrand ein kleiner Sanitärbereich geschaffen werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Logo zur Aktion "Wir halten zusammen" während der Coronakrise Quelle: LVZ

LVZ-Aktion: Gemeinsam gegen Coronafolgen Viele Kleinunternehmer in Leipzig und Umgebung wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen. Hier geht es zur LVZ-Aktion.

Von Ekkehard Schulreich