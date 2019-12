Wie Roy Reinker aus Bad Lausick einer der jüngsten Bauchredner Deutschlands wurde

Bad Lausick

Opa Siegfried liegt in seiner Kiste. Er ist eine Handpuppe mit Wuschelhaar und großen Augen, kann Arme und Beine bewegen – ist aber zunächst ein lebloses Ding. Doch dann nimmt Bauchredner und Komiker Roy Reinker die Puppe aus der Kiste, setzt sie neben sich auf die Sessellehne in seinem Wohnzimmer und lässt sie spielen.

Opa Siegfried schüttelt sein schütteres Haar, kratzt sich am Bauch, schwingt ein Bein übers andere und beginnt zu reden. Die beiden blödeln herum, plappern, schimpfen und kichern, wobei Opa seinen Mund gewaltig aufreißen kann. Am Ende muss der Bauchredner so über Siegfried lachen, dass für einen Moment keiner von beiden etwas sagen kann. Als er wieder zu Luft kommt, schimpft der Opa: „Du weißt schon, wenn du lachst, kann ich nicht reden!“ Die Kunst bei Puppenspiel und Bauchreden ist es, den Dingen Leben einzuhauchen: Roy Reinker kann das.

Hier im Video erklären Roy Reinker und Opa Siegfried, wie Bauchreden funktioniert und dass es mit dem Bauch gar nichts zu tun hat:

Als Roy vier Jahre alt war, bekam er zu Weihnachten von seiner Oma eine Kasperlepuppe geschenkt. Die fand er ganz wunderbar. Er wollte mehr davon haben und begann Handpuppen zu sammeln. Heute hat er an die 300 in allerhand Koffern und Kisten. Die meisten hat er als Kind selbst gebastelt.

Auftritte bei Dorffesten und Kindergeburtstagen

Mit zehn Jahren begann er mit dem eigentlichen Spiel. Er dachte sich kleine Stücke aus, baute ein Theaterhäuschen, trat bei Dorffesten, Jugendweihen und Kindergeburtstagen auf. Die Termine waren zum Teil ein ganzes Stück von seiner Heimatstadt Bad Lausick entfernt, seine Eltern fuhren ihn stets hin und zurück.

Zur Galerie Roy Reinker ist seinem Traum gefolgt: Von klein auf faszinierte ihn die Welt der Handpuppen. Heute hat er einen Beruf daraus gemacht und ist erfolgreich. Hier einige Fotos aus jungen Jahren und von heute.

Zu dieser Zeit fanden die meisten Leute recht hübsch, was er tat, „aber als ich dann so in der 7. und 8. Klasse war, änderte sich das“, erinnert er sich. Selbst Pädagogen gaben den Eltern zu verstehen, „dass der Junge vielleicht ’ne Klatsche hat“, wie er heute feixend erzählt. Denn: „Wieso spielt der immer noch mit Puppen?!“

Fan von Profi Sascha Grammel

Doch die Familie ließ sich nicht beirren und meinte zum Sohn und Enkel: „Alles prima, mach mal dein Ding!“ Er begann sich nun für Bauchreden zu interessieren, wurde ein Fan von Profi Sascha Grammel. Wieder zum Heiligabend schenkte ihm seine Oma ein Buch, das beschrieb, wie man Bauchreden lernt. „Ich verdanke meiner Oma viel. Sie wusste immer sehr genau, was ich gerade brauche und hat mich wie auch meine gesamte Familie wahnsinnig unterstützt“, sagt er dankbar.

„Kaspar ist kerngesund“ hieß das Stück, das Roy Reinker mit zwölf Jahren in der Kita „Sonnenkäfer“ spielte. Quelle: Jens Paul Taubert

Bauchredner zu werden ist nicht einfach. Und: „Eigentlich ist der Begriff ja Quatsch, man redet gar nicht mit dem Bauch“, sagt Roy Reinker. „Es ist eine akustische Illusion wie die Zauberei eine visuelle Illusion ist“.

Schwer ist beim Bauchreden die Schnelligkeit

Jeder kann das Wort „Anna“ als Bauchredner zelebrieren: Mund leicht öffnen, Lippen nicht bewegen und „Anna“ sagen – das funktioniert recht gut. Doch für Laute wie m oder p braucht man unbedingt die Lippen. Der Bauchredner ersetzt diese: zum Beispiel sagt er statt m immer n, also nicht „Mama“, sondern „Nana“. Der Zuhörer wird quasi getäuscht. „Die Worte verändern sich, aber durch den Zusammenhang im Text erschließt sich der Sinn“, erklärt der Entertainer. Um es gut zu können, müsse man viel trainieren. „Schwer ist vor allem die Schnelligkeit“, zumal er zwischendurch ja ganz normal reden muss.

Viele Puppen hat er als Kind selbst gebaut und gebastelt. Quelle: Jens Paul Taubert

Zunächst ging es bei ihm zäh voran und er wollte es schon aufgeben. Weil er oft mit seinem Vater auftrat, war die Bauchrednerei auch gar nicht so wichtig – zwei Leute, zwei Stimmen. Doch bei einem großen Firmenauftritt vor hundert Leuten war schon ein Vierteljahr vorher klar, dass der Vater dienstlich unterwegs sein wird. Roy Reinker sagte sich damals: „Ich mache das alleine und lerne bis dahin Bauchreden.“ Da war er 16.

Erste große Show: „Ich war echt schlecht“

Der Tag des Auftritt kam und „ich war echt schlecht“. Eine einzige Visitenkarte für einen Folgeauftritt erhielt er nach dieser Veranstaltung. „Ich trainierte weiter und wurde besser und so kam die Sache ins Rollen“, erzählt er. Er verdanke dieser Visitenkarte viel, sonst hätte er das Bauchreden nach der Pleite vielleicht ganz gelassen.

Nach der zehnten Klasse lernte er in der Gutenberg-Schule in Leipzig Mediengestalter. Das sei heute perfekt für ihn, er kann seine eigene Website gestalten und sich komplett um die Werbung kümmern. Eigentlich wollte er Kulissenbildner am Theater werden. Aber als er erfuhr, dass es dafür nur zwei Lehrstellen in ganz Deutschland mit 800 Bewerbern gibt, fand er es unrealistisch, eine davon zu bekommen.

Ausbildung als Mediengestalter

Neben seiner Ausbildung absolvierte er stets allerhand Auftritte. Als er den Mediengestalter in der Tasche hatte, stand die Frage: Sprung in die Selbstständigkeit als Bauchredner oder nicht? „Ich hatte Angst vor dem Erfolgsdruck, man braucht ja immer viele Aufträge. Auch dachte ich, dass die Lust am Spiel verloren gehen könnte, wenn man davon leben muss“, erzählt er. Wieder war es seine Familie, die ihn bestärkte.

Seit vier Jahren steht er auf eigenen Füßen. Drei Mitarbeiter unterstützen ihn bei Veranstaltungen bei Aufbau und Technik. Die Programme und Texte entwirft er gemeinsam mit einem Leipziger Autor. Die Auftragslage sei gut, besonders in der Vorweihnachtszeit ist der Kalender übervoll.

Das aktuelle Programm heißt „Wenn Puppen feiern, kann es nur im Chaos enden“. Dabei sei er nicht starr festgelegt. „Jedes Publikum ist anders. Die Leute wollen lachen und ich muss reagieren, wenn ich merke, die meisten Zuschauer haben eher diesen oder jenen Humor.“ Er mag die chinesische Weisheit: Jedes Lachen verlängert das Leben um eine Stunde.

Verschiedenen Puppen treten in seinen Programmen auf – hier Holger, der Schmetterling. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Puppen lässt er inzwischen von einem Profi aus Berlin bauen. Aus dessen Werkstatt kommt auch Bernd, das Brot. „Jede Puppe hat ihren eigenen Charakter. Dazu zählt das Optische, aber eben auch wie ich sie spiele und reden lasse“, sagt er.

Opa Siegfried ist seine Lieblingspuppe. Das ist ein verschmitzter lieber Kerl, der oft auch ein kleiner Junge ist. Er hat so seine Marotten, zum Beispiel lässt er sich nicht gerne anfassen. „Pfoten weg, ich will das nicht“, schimpft er mit seinem Spieler, wenn er ihn am Arm berührt.

Botschaft: Bleibt im Herzen immer Kind

„Es soll gelacht werden, aber ich möchte mit meinen Programmen auch eine Botschaft rüberbringen“, meint der Komiker. Wenn Opa Siegfried agiert, wünscht er sich, dass die Senioren aus der Veranstaltung gehen und sich sagen: Das war ein flippiger, moderner Opa, der Sport macht, Spaß im Leben hat und sich von den Jüngeren kein x für ein u machen lässt. Die Botschaft soll sein: Bleib im Herzen auch immer ein bisschen Kind.

Opa Siegfried gibt es übrigens wirklich. Es ist ein Freund der Familie aus der Nachbarschaft, der den jungen Roy oft zu Auftritten fuhr, wenn seine Eltern keine Zeit hatten. Die beiden sind bis heute gute Freunde.

Opa Siegfried gibt es wirklich: Er fuhr den jungen Puppenspieler zu Auftritten, als dieser noch nicht selbst Auto fahren konnte. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Claudia Carell