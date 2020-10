Wie das Dorf Terpitz seit 111 Jahren mit Brunnenwasser auskommt

Frohburg/Kohren-Sahlis

Dass sie an der Quelle sitzen, trifft auf die Terpitzer nicht ganz zu: Ein Brunnen ist es, der die 110 Bewohner des kleinen, zu Frohburg gehörenden Dorfes mit Trinkwasser versorgt. Vor 111 Jahren nahmen die Bauern und Häusler die Sache selbst in die Hand. Sie gründeten eine Genossenschaft, verlegten Leitungen in die Häuser. Diese Selbstversorgung funktioniert bis heute – selbst nach mehreren trockenen Sommern.

Unspektakulär, aber wirkungsvoll: der Hochbehälter, aus dem die Terpitzer seit mehr als einem Jahrhundert ihr Brunnenwasser beziehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Terpitzer Wassersystem war 1909 hoch modern

Die Terpitzer hatten fließendes Wasser in ihren Häusern, als die Bewohner im benachbarten Kohren-Sahlis zehn Gehminuten Rattebach-abwärts das kostbare Nass an der Hofpumpe holten. „Für ein so kleines Dorf waren wir damals weit vorn“, würdigt Ralph Sliwanski den Weitblick der Vorfahren. Neun Bauern waren es, die sich 1909 zur Wassergenossenschaft zusammen schlossen. Sliwanski ist heute Vorstandsvorsitzender der Gemeinschaft, zu jeder der 55 ansässigen Haushalte gehört. Der Brunnen ist vier Meter tief. Er reicht durch eine Lößschicht, die als natürlicher Filter wirkt, auf Schwemmsand. Der Brunnen speist einen unter einem Grashügel verborgenen Hochbehälter, der 40 Kubikmeter fasst und von dem aus das Wasser in die Häuser fließt – der Vorrat für zwei durchschnittliche Tage. Größter Abnehmer ist heute das Hotel „ Elisenhof“. In den DDR-Jahrzehnten waren es die Ställe der LPG, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, in der Milchvieh gehalten wurde.

Gesundheitsamt nimmt regelmäßig Proben

„Damals wurde das Wasser manchmal knapp, wenn man es einfach laufen ließ, um in den Becken auf dem Hof die Milch zu kühlen“, erinnert sich der 58-Jährige. Anders als im nahe Dörfchen Kolka im Tal des Ossabaches, in dem die Brunnen in den vergangenen Jahren nach und nach versiegten und der Versorgungsverband Grimma-Geithain die Gehöfte ans öffentliche Netz holte, kommt man in Terpitz sehr gut zurecht. „Wasser haben wir genug.“ Und auch die Qualität stimme. Vierteljährlich ziehe das Gesundheitsamt Wasserproben. Die Genossenschaft installierte eine Dosieranlage, um keimtötendes Chlor zusetzen zu können. Mit Kalkgranulat wird zudem der niedrige pH-Wert angehoben, um dem Wasser die Säure zu nehmen. Unmittelbar nach der Wende wurde bereits das Leitungsnetz erneuert.

Sorge um das Wasser hält Terpitz zusammen

Die Wassergenossenschaft sorge nicht nur für das unverzichtbare Wasser, sagt Sliwanski: „Sie hält unser Dorf zusammen. Man ist aufeinander angewiesen. Die Hilfsbereitschaft ist ausgeprägt.“ Die Genossenschaft wird ehrenamtlich durch drei Köpfe im Vorstand und drei im Aufsichtsrat geführt. Ist der Hochbehälter zu reinigen oder Reparaturen zu machen, greifen viele zu. Mit der Niederhainer Brunnenbau-Firma Engert kann man zudem auf Fachleute zurück greifen, die mit der Terpitzer Anlage vertraut sind.

Der Wasserpreis wird jedes Jahr neu beschlossen. Er richtet sich nach den Ausgaben und nach den geplanten Investitionen. „Wir liegen unter dem Durchschnitt der Region“, sagt Ralph Sliwanski. Dass die Terpitzer Wassergenossenschaft Zukunft hat, bezweifelt er nicht nur angesichts dessen nicht. Man sei gut aufgestellt, auch personell; der Generationenwechsel im Vorstand sei vollzogen.

Ausgestellte Pumpe zeigt, wie robust die Technik ist

Wer sich einen Eindruck von der robusten Technik der Wasserversorgung machen will, findet vor der Jugendwerkstatt des Oldtimervereins eine ausgestellte Pumpe, die von 1909 bis 1998 in Betrieb war. Sie ist mit technischen Daten und Fakten zur Historie versehen. Mit 111 Jahren zählt die Terpitzer Wassergenossenschaft zu den ältesten noch bestehenden in Sachsen. Älter, anno 1900 gegründet, ist etwa jene in Mittelherwigsdorf in der Lausitz. Wassergenossenschaften gibt es aber auch im Leipziger Land, etwa in Dölitzsch und in Niederpickenhain/Walditz.

