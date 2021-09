Wie die Rettung des Gut Sahlis voranschreitet

Frohburg/Kohren-Sahlis

Der Wildwuchs der Hainbuchen ist gekappt, die ursprüngliche Hecken-Struktur wieder erkennbar. Den Sahliser Rokoko-Park, seit den neunziger Jahren nicht mehr zugänglich, aus dem Grün des Vergessens herauszuschälen, bedeutet indes einen weitaus geringeren Kraftakt als jener, den Andreas Scholz mit der Rettung des Guts-Ensembles zu tragen bereit ist. Allein die Notsicherung, im Inneren des Schlosses längst im Gang, wird Jahre beanspruchen. Doch der Unternehmer aus Burgstädt, erfahren in der Bewahrung und Wiedernutzung oft schon verlorenen geglaubter komplexer Kultur- und Industriebauten, der das Bau- und Gartendenkmal 2019 übernahm, ist entschlossen, es mittelfristig mit Augenmerk auf dessen Historie zu entwickeln.

Sanierung kostet viele Millionen Euro

„Das ist eine Aufgabe, die sich über den Lebenszyklus unserer Unternehmensgruppe erstreckt“, sagt Andreas Scholz, Geschäftsführer des Immobilien-Entwicklers ChrEAnS. Das Kürzel der Unternehmensgruppe setzt sich aus den Initialen der beiden Gründer Scholz und Christian Ebert zusammen. Dass sich vor allem das barocke, 1858 im Tudor-Stil überformte Schloss in höchst beklagenswertem Zustand befindet, ist dem 46-Jährigen bewusst. Es hält ihn nicht ab, ist eher Adrenalin, wenngleich er keine Millionen-Summe nennen möchte, auf die er die Sanierung des Anwesens veranschlagt. Dass die im höheren zweistelligen Bereich liegen muss, ahnt, wer die Gebäude in Augenschein nimmt.

Die Kutsche des damaligen Sahliser Rittergutsbesitzers ist am Portal des Schlosses vorgefahren. Quelle: Archiv Welker

Ungebetene Besucher leben riskant

Dass diese Besichtigung mitunter Unbefugte machen, verhehlt Projektleiter Gerd Welker nicht. „Die verkennen völlig das Risiko, in das sie sich begeben. Die Schilder Lebensgefahr! sind nicht umsonst da!“, sagt er. Weil über Jahre, ja Jahrzehnte Wasser durch das marode Dach eingedrungen ist, sind tragende Balken förmlich weggefault, sind Decken, etwa des großen, einst reich ausgestatteten Saales, durchgebrochen. Zimmerleute haben dem Haus deshalb im Inneren eine Art Korsett eingezogen, das das Gebäude stützen soll, bis das sanierte Tragwerk seiner Rolle wieder gerecht wird. Eine Herausforderung ist die Stabilisierung des Mittelteils der Südfassade, die sich in Firsthöhe bereits acht Zentimeter geneigt hat und die am Schloss wieder verankert werden muss.

So sah es 2018 im Schloss aus. Inzwischen sind die durch Nässe verursachten Schäden noch größer geworden, doch hat der neue Eigentümer inzwischen ein hölzernes Stützkorsett einziehen lassen und die Säle beräumt. Quelle: Mathias Pinkert/LVZ-Archiv

Medizinische Pflege, Wohnen, Gewerbe

„Die Notsicherung beschäftigt uns auf jeden Fall bis weit in das nächste Jahr. Erst danach können wir uns der eigentlichen Sanierung zuwenden“, sagt Welker, der als Bauingenieur eine Zeit lang im Bauamt seiner Heimatstadt Kohren-Sahlis tätig war und der das Rittergut bestens kennt. Auf die Sicherung folge die Dacherneuerung, dann gehe es an die Beseitigung der weiteren Bauschäden. „Der Umfang der planerischen Erfordernisse ist größer als angenommen“, formuliert er es salomonisch. Während das Schloss zu gewerblichen und Wohnzwecken hergerichtet werden soll, ist in der U-förmigen Gebäudezeile nördlich davon eine medizinische Pflegeeinrichtung vorgesehen. Die Werkstatthalle wird abgerissen und durch ein Gebäude mit Mietwohnungen ersetzt. Erst danach will Scholz, der den Leipziger Architekten Torsten Hentsch und für den Park Gartengestalterin Claudia Siebeck an seine Seite geholt hat, die Wiedernutzung des Gebäudes mit dem Renaissance-Treppenturms und der übrigen Bebauung angehen.

Diese beiden Vasen aus dem Rokoko-Park werden restauriert. Quelle: Chreans

Fördermittel verschiedener Quellen helfen

Für die Notsicherung des Schlosses kann der Investor anteilige Fördermittel des Landesamtes für Denkmalpflege nutzen; für den Park sind sie beantragt. Für Letzteren gibt die Leaderregion Land des Roten Porphyrs ebenfalls Geld. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die Restaurierung von Skulpturen des Parks und die Neueindeckung des Schlossdachs. Über Jahrzehnte war Sahlis, namentlich der Rokoko-Park mit Heckenwegen und Wasserspiel, eine wichtige Adresse für Besucher des Kohrener Landes. Andreas Scholz ist sich dessen bewusst, möchte den Park bald wieder öffnen und gern auch jene einbinden, die längst Unterstützung bei der Wiederherrichtung signalisierten, etwa in Form eines Fördervereins. „Dieses Potenzial möchten wir auf jeden Fall und sehr gerne nutzen“, sagt er. Ein solcher Verein werde gegründet, „und wir arbeiten in Schritten daran, den Park wieder erlebbar zu machen“. Im kommenden Jahr werde man den Tag des offenen Denkmals sicherlich nutzen, um zu zeigen, was bis dahin geschafft wurde und was weiterhin geplant sei.

Historische Ansicht des Rokoko-Parks Sahlis mit Blick auf das Schloss. Quelle: Archiv Welker

Rokoko-Park wird wieder hergestellt

Der Rokoko-Park südlich des Schlosses wurde 1771 angelegt. „Sein Charakter lässt sich wieder herstellen“, sagt Gerd Welker. Das gelinge umso besser, da die ursprüngliche künstlerische Ausstattung, wenn mitunter auch als Repliken, sich erhalten habe. Zwei Steinvasen („Die sind als Einzige noch original“) restauriere man zurzeit. Zwei Sandstein-Skulpturen – Zeus und Venus – seien ebenso gesichert wie Putten, die die Jahreszeiten versinnbildlichten. Auch das Wasserspiel, Treppen und Einfassungen habe man unter der üppigen Vegetation noch finden können. Lediglich ein Teich in Rechteck-Form, der sich am Süd-Zugang befand, ist seit der Nachkriegszeit verlandet oder verfüllt, auf historischen Fotografien aber sichtbar. Ob er später wiedererrichtet wird, stimmt der Eigentümer mit den Denkmalbehörden ab.

