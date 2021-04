Wie die Varroamilbe den Imkern im Landkreis Leipzig zu schaffen macht

Landkreis Leipzig

„Oh, die fliegen heute schön, das ist gut“, sagt Sonja Sonneck lächelnd und betrachtet die summenden Bienen. Sie ist froh darüber, denn so ein bisschen hat sie sich schon Sorgen gemacht. Mit den ersten warmen Frühlingstagen beginnt die Königin Eier zu legen. Wenn dann noch mal der Winter zurück kommt, schützen die Bienen ihre Brut, fliegen kaum und fressen nicht mal ihr Futter. Manches Volk verhungert dabei, sagt die 71-Jährige.

In ihrem Garten bereiten sich sieben Bienenvölker derzeit auf einen arbeitsreichen Frühling vor. Noch werden sie in ihren grünen Behausungen gefüttert, doch bald wird so reichlich Honig vorhanden sein, dass die Imkerin viele Gläser Frühtracht abfüllen kann. Seit mehr als dreißig Jahren kümmert sich die Frau aus Rötha um diese interessanten Insekten. „Das ist ein wunderbares Hobby“, meint sie. Doch es gab auch Tiefschläge. Wie bei vielen Imkern der Region liegt das vor allem an der Varroamilbe.

Milben schwächen Biene

Der kleine Parasit gilt als größter Bienenschädling weltweit. Mehrere Milben setzen sich auf eine Biene und trinken ihr „Blut“, erklärt Dr. Norman Ständer, Fachtierarzt für öffentliches Veterinärwesen und Mikrobiologie vom Landratsamt in Borna. Um sich die Größenverhältnisse vorzustellen, nennt er diesen Vergleich: „Es wäre so, als wenn fünf Kaninchen an einem Menschenkörper kleben würden.“ Die Biene ist bei Milbenbefall extrem geschwächt, sie taumelt nur noch und stirbt oft.

Sonja Sonneck aus Rötha an den grünen Behausungen ihrer Bienen. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Varroamilbe, die ursprünglich aus Südostasien stammt, wurde vor Jahren eingeschleppt und gilt jetzt als große Plage. „Eine sehr große Anzahl der Bienenvölker ist bei uns betroffen“, sagt der Tierarzt über den Landkreis Leipzig.

Viele Völker sterben

Regelmäßig hört Sonja Sonneck als Chefin des Imkervereins Borna und Umgebung von Totalverlusten: „Bei so manchem sterben alle Bienenvölker.“ Auch sie verlor früher viele Bienen wegen der Milbe. Oft wisse man zu wenig. „Ganz am Anfang hab’ ich mich gewundert, was das für kleine Plättchen sind, die da an den Bienen kleben“, erzählt sie. Im Laufe der Jahre lernte sie die Milben erkennen und den Befall zu kontrollieren – mit Ameisensäure und Oxalsäure.

Bekämpfung der Milbe Die Bekämpfung der Varroamilben mit chemischen Mitteln wie Phosphorsäureester gehörte zu den ersten Strategien. Inzwischen sind zahlreiche Populationen des Schädlings dagegen resistent. Weitere Nachteile sind Rückstände in Wachs und Honig. Teilweise gute Erfolge wurden über den Einsatz organischer Säuren wie Ameisensäure, Milchsäure und Oxalsäure berichtet, so das Online-Lexikon Wikipedia. Es gebe aber auch biologische Behandlungsformen: Zum Beispiel werden die Milben durch höhere Temperaturen, welche den Bienen nichts ausmachen, beseitigt. Noch immer werde nach wirksamen Möglichkeiten geforscht.

„Man muss sich strikt an die Vorschriften halten, sonst hilft es nicht“, sagt sie. Wenn der Lindenhonig im Juli geschleudert ist, sei in der hiesigen Region das Bienenjahr zu Ende. Dann setzt sie Ameisensäure ein, die im Bienenstock verdampft und die Milben tötet. An manchen Tagen findet sie 200 tote Milben pro Stock in der Windel, so heißt der Auffangbehälter unter der Beute, dem Haus der Bienen.

Mehrmals Ameisensäure verwenden

„Viele denken dann, es reicht. Aber die Milbe steckt in der Brut“, erklärt die Röthaerin. Daher müsse man die Ameisensäure mindestens drei Wochen verteilen, bis die Bienen schlüpfen. Auch ihr sei dieser Fehler schon passiert, sie hörte zu früh auf: „Dann war alles vermilbt und ich verlor alle meine Bienen.“

Der kleine weiße Pfeil zeigt eine tote Varroamilbe. In schlechten Zeiten findet die Imkerin an dieser Stelle bis zu zweihundert dieser Milben. Quelle: Jens Paul Taubert

Das zweite Mal verabreicht sie Ameisensäure im September. Zudem gibt sie Oxalsäuredihydrat im Winter, meist zwischen Weihnachten und Neujahr. „Dabei muss man sich beeilen, damit sich die Bienen nicht verkühlen, wenn das so hundekalt ist. Die Beute darf nur kurz geöffnet werden.“

Präparate kostenlos vom Landratsamt

Mit dieser Vorgehensweise habe die Imkerin gute Erfolge. Sie zieht eine Windel aus einem der Bienenstöcke, betrachtet sie genau und zeigt auf ein winziges dunkles Teilchen: „Hier ist eine tote Milbe, sonst nichts. Das ist gut.“

Die meisten ihrer Zunft würden diese Präparate verwenden. Für ihren Verein sei eine Sammelbestellung beim Landratsamt eingegangen. Die Imker erhalten diese Stoffe kostenlos. Auch Tierarzt Ständer ist der Meinung, dass die Milbe beherrschbar sei, wenn die Mittel richtig und regelmäßig angewendet werden.

Zur Imkerei kam Sonja Sonneck durch Zufall. Ein Freund der Familie ist leidenschaftlicher Imker und sagte vor mehr als 30 Jahren: „Ihr habt so viele Obstbäume im Garten, da könntet ihr doch ein paar Bienen halten.“ Bald darauf brachte er ein Volk mit, dazu das Büchlein „300 Ratschläge für den Imker“.

Imkerei liegt im Trend

So begann es. Heute ist sie fasziniert von diesen Insekten. Wie diese kleine Welt sich organisiert. Wie die Tierchen schuften: Eine Arbeitsbiene lebt im Sommer nur etwa vier Wochen. Wie die Bienen ihre Königin putzen und füttern und verwöhnen, so lange diese genügend Eier legt, um die 2000 Stück pro Tag. Wie diese schönen Insekten schwärmen und summen. Etwa fünfzig Mal pro Jahr wird die Imkerin gestochen. „Das ist aber nicht so schlimm, tut kaum weh“, winkt sie ab. Viermal im Jahr gibt es bei ihr Honig: Frühtracht, Raps, Rubine und Linde.

Für Bienen beginnt der arbeitsreiche Frühling. Quelle: LVZ-Archiv

Die Imkerei liegt im Trend. Als Sonneck vor zehn Jahren Vorsitzende ihres Vereins wurde, gab es etwas mehr als zehn Mitglieder, unter denen sie die einzige Frau war. Heute zählt der Verein 49 Imker, darunter viele Frauen. Und sechs neue Interessenten stehen auf der Warteliste, die beim Start stets unterstützt werden.

Junge Mitglieder mit Umweltgedanken

„Die jungen Leute sind sehr sensibilisiert, was den Umweltgedanken betrifft“, sagt die Vereinschefin und begrüßt das. Als sie im Dorf Kulkwitz vor mehr als einem halben Jahrhundert aufwuchs, summten noch die Rapsfelder, erzählt sie. Damals gab es zwischen den Äckern Hecken und Blumen.

„Heute haben wir Mono-Kultur und es wird viel gesprüht, das ist ganz schlecht für Bienen.“ Sie würden oft gar nicht mehr ins Rapsfeld fliegen. Nach der Lindenblüte im Juli sei das Honig-Jahr in der hiesigen Region vorbei, weil auch in vielen Gärten leider zu wenig blüht, bedauert die Bienenfreundin.

Lesen Sie dazu auch:

Von Claudia Carell