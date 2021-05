Wie ein Kuchen aus Sand: Deswegen ist es am Speicher Borna gefährlich

Regis-Breitingen

Aus der Ferne ist von der Baustelle am Speicherbecken Borna, genannt Adria, nicht viel mehr zu sehen als der hoch aufragende Stahlgittermast des Raupenkranes LR 1300. Das 300 Tonnen schwere Gerät erledigt bei Regis-Breitingen die Hauptarbeit im sogenannten Probefeld West für das Projekt mit dem Namen „Beseitigung der Verflüssigungsgefahr am Speicher Borna“.

Was Verflüssigungsgefahr bedeutet, war unlängst am Knappensee in der Lausitz zu beobachten. Dort rutschte ohne Ankündigung eine mehrere hundert Meter lange und breite Landmasse samt darauf stehenden Bäumen ins Wasser. Dadurch entstand eine Hochwasserwelle, die auf der anderen Seite des Sees das Wasser bis zu 1,50 Meter ansteigen ließ. Bungalows und Gebäude wurden beschädigt, zum Glück wurde niemand verletzt.

Hier auf der Adria-Baustelle haben zwei Kollegen schon am eigenen Leibe zu spüren bekommen, wie gefährlich instabil das Gelände auf der Südost-Seite des Speichers ist. Sie kamen mit einem heftigen Schrecken sowie jeder Menge Schaden für die Firma davon.

„Ein Motorrad wäre vermutlich versunken“

Unten im Wasser war eine Pumpe defekt gewesen, die das für die Arbeiten erforderliche Wasser nach oben befördert. Eigentlich hätte die zur Reparatur mit einem langen Stahlseil herausgezogen werden sollen, weil dort unten im Uferbereich niemand sein darf. Doch die Pumpe kippte um und ließ sich nicht mehr ziehen. Die beiden einzigen Kollegen, die vor Ort waren, fuhren mit einem großen Radlader hinunter. Unter dem gab der Boden plötzlich nach, er kippte vorn in den Schlamm. Der Fahrer schaffte es, das Gerät mit der Schaufel abzustützen.

Diemo Trepte ist Projektmanager der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) für die Sanierung am Speicher und auf der Hochkippe in Borna. Er erzählt die Geschichte ganz bewusst, um eindringlich vor der Gefahr zu warnen, die hier herrscht. Er lässt eine kurze Pause und fügt dann hinzu: „Wir haben dort unten Motorradspuren gefunden.“ Ein Motorrad, vermutet er, wäre bei so einer Verflüssigung vermutlich versunken.

Auf dem Baufeld am Speicher Borna gelten strenge Sicherheitsvorschrften. Im Hintergrund ist der Ausleger des Spezialgerätes zu sehen. Quelle: André Neumann

Spaziergänger glauben nicht an die Gefahr

Das Phänomen ist schwer zu verstehen, gedanklich kaum zu begreifen. Die Leute auf der Baustelle merken das, wenn sie immer wieder Spaziergänger antreffen, die trotz des strengen Verbots über die Baustelle zum Strand wandern und dann beispielsweise sagen: „Ich gehe hier seit 50 Jahren baden, das ist kompletter Blödsinn.“ Trepte bemüht ein einfaches Bild, um zu erklären, was im Boden geschehen kann.

Man fülle eine Sandkastenform mit feinem Sand, stülpe sie um und ziehe sie nach oben ab. Der Zylinder oder Kuchen aus Sand bleibt stehen. Stupst man unten mit einem Finger dagegen, zerfließt das Kunstwerk. So müsse man sich den Boden auf der Südost-Seite des Speichers, der Innenkippe des früheren Tagebaus, vorstellen. Und jetzt, während der Sanierung, werde im Boden gerüttelt und später auch gesprengt. Also ständig angestupst.

Ereignis am Knappensee schärft das Bewusstsein

Die Gefahr wird hier sehr ernst genommen. Sicherheitsvorschriften und ein ausgeklügeltes Warnsystem sind das A und O auf der Baustelle. Die ist von einem Zaun umgeben, der täglich kontrolliert werde. Der riesige Kran steht und fährt nur auf Gelände, das er zuvor selbst verdichtet hat. „Alles andere wäre komisch“, sagt Heiko Lauenroth, der an diesem Tag am Steuerpult sitzt.

Das Gelände vor den Ketten des LR 1300 ist ungesichert, dort darf niemand hin. Einmal sah der Bediener des Spezialgerätes vor sich einen Mountainbiker durchs Gelände fahren. Die Arbeiten seien sofort gestoppt worden, sagt Diemo Trepte. Der Radfahrer wurde nicht erwischt. Das Ereignis vom 11. März am Knappensee hat alle Beteiligten zusätzlich sensibilisiert. „Ja, das schärft das Bewusstsein“, sagt Trepte. „Hier auf der Baustelle hat es aber schon gereicht, dass der Radlader versenkt wurde.“

Von André Neumann