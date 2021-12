Geithain

Hausärzte sind in Geithain jetzt schon knapp. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) spricht von Unterversorgung. Ab Januar spitzt sich diese weiter zu. Nachdem in den vergangenen Jahren zwei allgemeinmedizinische Praxen schlossen, gibt Dr. Peter Haferkamp zum Jahresende seine kassenärztliche Zulassung zurück. Die Suche nach einem Nachfolger respektive einer Nachfolgerin läuft seit einem Jahr – und ins Leere. Für die Patienten, die einen neuen Hausarzt finden müssen, wird die Situation komplizierter.

Hausarzt-Suche wird immer schwerer

„Dass es immer weniger Hausärzte gibt, ist wirklich ein Problem. Vor allem für uns Ältere ist es schwer, neu unterzukommen. Oft hört man: Wir nehmen keine neue Patienten“, sagt ein 83-jähriger Geithainer. Einen Arzt zu haben, der auch für Menschen ohne Auto zu erreichen ist, sei sehr wichtig. Er mache sich deshalb große Sorgen, und er wisse, vielen in der Stadt gehe das genauso.

Tafel im Foyer des Geithainer Ärztehauses: Ab Jahresbeginn konzentriert sich Dr. Peter Haferkamp auf seine Tätigkeit als Betriebsarzt. Quelle: Jens Paul Taubert

Frühe Ankündigung für Aus als Allgemeinarzt

„Für mich war klar, dass ich kein Geheimnis um die Schließung meiner Allgemeinarztpraxis machen werde“, sagt Peter Haferkamp, der seit 2007 seine Praxis im Ärztehaus hat. „Schon seit dem Herbst 2020 habe ich sie im Gespräch informiert, dass ich zum 31. Dezember 2021 die Tätigkeit als Allgemeinarzt nicht mehr ausüben werde. Auch die Kollegen sind im Bild. Ich konzentriere mich auf meine Aufgaben als Betriebsarzt.“

Die frühe Ankündigung sei eine Folge der beiden jüngsten Praxis-Aufgaben in der Stadt. Sie „waren für uns Kollegen sehr überraschend. Ebenso für die Patienten, die standen plötzlich auf der Suche nach einem neuen Hausarzt in den verbleibenden Allgemeinarztpraxen Schlange“, so Haferkamp.

Hausarzt bleibt ohne Nachfolger vor Ort

Die Suche nach einer Nachfolge blieb, obwohl die KVS die Stelle mehrfach ausschrieb, ohne Ergebnis. „Ich denke, dass der allergrößte Teil meiner Patienten einen neuen Hausarzt gefunden hat – wenn auch nicht in jedem Fall direkt in Geithain, so doch in Borna, Frohburg, Bad Lausick, Rochlitz, Wechselburg und Lunzenau. Ich denke, dass der offene Umgang mit dem Thema zu keinem Versorgungsproblem führt“, sagt Haferkamp.

Die Betriebsmedizin, die er ursprünglich als eine Art Zubrot integrierte, beanspruche ihn immer umfassender. Diese Doppelbelastung sei nicht mehr zu stemmen. Hinzu komme: „Als Kassenarzt zu arbeiten, wird immer schwerer und unattraktiver. Die Gründe sind so komplex. Das lässt sich nicht in zwei, drei Sätzen sagen.“

KVS diagnostiziert Unterversorgung

Der Planungsbereich Borna, zu dem Geithain bei den Hausärzten gehört, „ist aktuell bei einem Versorgungsgrad von 99,5 Prozent, Stand Oktober“, sagt KVS-Sprecherin Katharina Bachmann-Bux. „Aufgrund der durch den Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen erneut festgestellten drohenden Unterversorgung wurde speziell für die Bezugsregion Geithain eine reguläre Förderstelle für eine Praxisneugründung oder -übernahme ausgewiesen.“

Doch bislang habe dafür noch kein Allgemeinmediziner Interesse signalisiert. Mit Beginn des neuen Jahres stünden in der Region Geithain den Versicherten noch fünf Hausärzte zur Verfügung.

Augenarzt Münzenberg ist kein Kassenarzt mehr

Dass die Geithainer Situation der Allgemeinmedizin prekär ist, ist mit Zahlen unterlegt. Für die Augenärzte – hier zählt Geithain zum Planungsbereich Leipziger Land – ist das anders. Der Versorgungsgrad liegt hier laut KVS bei 113,6 Prozent: Überversorgung. Die Wahrnehmung der Patienten vor Ort geht damit nicht unbedingt konform.

Auch weil Augenarzt Christoph Münzenberg Ende 2018 seine Kassen-Zulassung zurückgab. Er hatte 2011 die Praxis von Dr. Barbara Wunderlich übernommen. Für gesetzlich Versicherte, die über Chipkarte behandelt werden wollen, bleibt nur Augenärztin Katrin Martin.

Mehr Zeit für zahlende Patienten

Als entscheidenden Grund für seinen Schritt nennt Münzenberg – und da schließt sich der Kreis zu Dr. Peter Haferkamp: „Ich nehme mir wieder Zeit für meine Patienten, höre zu. Das konnte ich als Kassenarzt nicht mehr.“ Münzenbergs Praxis steht weiterhin allen offen, doch können seine Leistungen nicht mehr über die Krankenkassen abgerechnet werden.

Wer sich behandeln lässt, zahlt nach der Gebührenordnung für Ärzte. Seine Beweggründe den Patienten begreiflich zu machen, sei nicht leicht gewesen, sagt er: „Mir ist da viel eisiger Wind entgegengeschlagen. Ich konnte nicht mehr umsetzen, wofür ich nach meinem Selbstverständnis als Arzt stehe.“

Von Ekkehard Schulreich