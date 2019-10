Willkommensplaketten für Schwalben-Freunde im Kohrener Land

Frohburg/Kohren-Sahlis

Was wäre das Kohrener Land ohne seine Schwalben? Ärmer zweifellos. Gudrun Linke aus Rathendorf mag sich das gar nicht vorstellen. Sie gehört zu jenen, die aktiv etwas für die Rauch- und Mehlschwalben tun. Die fühlen sich seit vielen Jahrzehnten zu Hause auf dem Hof, den die Familie hier bewirtschaftet.

„Die Familie ist unwahrscheinlich engagiert“, sagt Tomas Brückmann, Schwalben-Experte von der Grünen Liga Kohrener Land, der die Vögel und die Höfe in der Region über viele Jahre schon betreut. Erstmals vergab die Vereinigung 2019 eine Plakette, die signalisiert: „Hier sind Schwalben willkommen!“ Linkes gehörten aus bestem Grund zu den Ersten, die sich die kleine Tafel ans Fachwerk schrauben können.

Kleintierhaltung gleich Insekten gleich Nahrung

„Wir betrachten die Plakette als einen Dank für die gute Zusammenarbeit“, sagt Brückmann. Insgesamt 26 der Tafeln vergebe man im Kohrener Land in einer Gemeinschaftsaktion des Naturschutzbundes Nabu Sachsen, der das seinerseits in anderen Regionen des Freistaats schon länger pflegt. Allein auf dem Linke-Hof brüteten in der zu Ende gegangenen Saison fünf Rauschwalben- und mehrere Mehlschwalben-Paare.

„Dass eine extensive Kleintierhaltung betrieben wird, kommt dem zugute, denn so gibt es ausreichend Insekten als Nahrungsgrundlage“, sagt Brückmann auf Linkes Schweine, Rinder, die Hühnerschar. Mehrere Rauchschwalben stattete er hier im Sommer mit sogenannten Geo-Lokatoren aus, die Aufschluss über den Vogelzug geben sollen. Zudem wurden in Rathendorf wie in anderen Gehöften zwischen Narsdorf und Benndorf Schwalben gefangen und beringt.

So sehen die Plaketten aus. Quelle: Jens Paul Taubert

Plaketten sind ein Dankeschön für Schwalbenfreunde

Tomas Brückmann ist froh darüber, dass zahlreiche Besitzer von Grundstücken im Kohrener Land Schwalben als einen Gewinn betrachten und dafür sorgen, dass sich die Tiere hier wohl fühlen, ungestört und sicher brüten können und ausreichend Nahrung finden. Die Grüne Liga leistet dabei Unterstützung und ist ab dem Frühsommer unterwegs, um den Bestand zu erfassen, die Standort-Treue nachzuweisen und Tiere zu kennzeichnen.

Die Kennzeichnung vorbildlicher Höfe ist da nur konsequent; die sächsische Landesstiftung Natur- und Umweltschutz unterstützte diese Aktion. Die Schwalben-Willkommens-Tafeln orientieren sich an einer ähnlichen, seit Jahren erfolgreichen Aktion unter dem Slogan „Fledermaus, komm ins Haus!“

Von Ekkehard Schulreich