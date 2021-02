Winterchaos im Landkreis Leipzig: Gestrandete LKW und gesperrte Kreisstraßen

Landkreis Leipzig

Chaotische Szenen spielten sich am Montagmorgen zum Teil in der Bornaer Innenstadt ab: LKW, die die Vollsperrung der Bundesstraße 93 im Bereich der Bahnbrücke umfahren wollten, fuhren sich fest. So strandeten Laster etwa an der Kreuzung Angerstraße/Bahnhofstraße. In vielen Fällen handelte es sich laut Polizei um Lieferfahrzeuge, die das Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht und das ehemalige Edeka-Zentrallager zu erreichen suchten. Der PKW-Verkehr kam im Zentrum stellenweise zum Erliegen. LKW kamen aufgrund von Schnee und Glätte auch andernorts nicht mehr vom Fleck, so auf der alten B 95 in Frohburg.

Autofahrer verzichten auf unnötige Fahrten

Darüber hinaus kamen zahlreiche PKW nicht weiter oder steckten in Wehen fest. "Wir versuchen, Hilfe zu vermitteln und die Räumdienste zu informieren", heißt es aus dem Bornaer Polizeirevier. Allerdings sei klar, dass angesichts der Verkehrssituation die Betreffenden in erster Linie selbst gefragt seien. Positiv: "Viele Autofahrer haben sich auf diese besondere Situation eingestellt, oder sie verzichten auf Fahrten, die nicht unbedingt nötig sind."

Kein Linienbus verließ am Morgen den Betriebshof der ThüSac Personenverkehrsgesellschaft mbH in Altenburg. Ebenso wenig drehte sich in den Depots in Geithain und Borna ein Rad. Lediglich geräumt wurde auf den Betriebshöfen mit Hochdruck. "Unter den aktuellen Bedingungen wäre ein sicherer Transport unserer Fahrgäste nicht möglich", sagte Unternehmenssprecher Thomas Hermsdorf. Das liege nicht nur an vielen nur schwer passierbaren Straßen.

Haltestellen zugeschneit –Regionalbus Leipzig und Thüsac stellen Busverkehr ein

Zugeweht oder zugeschoben seien auch zahlreiche Haltestellen. Das Land Thüringen hatte noch am Sonntag entschieden, dass die Schüler der Abschlussklassen am Montag nicht unterrichtet würden. "Eine schwierige Situation. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren." Sobald es möglich sei, Busse auf die Straße zu schicken, werde man den Verkehr aufnehmen. Hermsdorf verweist Busnutzer auf die Homepage www.thuesac.de und auf den Facebook-Auftritt; hier gebe es aktuelle Informationen.

Auch die Regionalbus Leipzig GmbH hat ihren Linienbetrieb komplett eingestellt. „Bei Allem was wir tun, steht die Sicherheit unserer Fahrgäste und unseres Fahrpersonals im Mittelpunkt!", so ein Sprecher heute. Der heftige Schneefall und die glatten Straßen würden erhebliche Risiken bergen. Sobald die Witterungs-und Straßenverhältnisse einen Busbetrieb zulassen, werde dieser - beginnend mit den Hauptlinien (PlusBus-Linien) - wieder aufgenommen.

Einige Kreisstraßen gesperrt

Auch im Landratsamt hält die Witterung die Mitarbeiter in Schach: „Unsere Straßenmeistereien sind mit sämtlichem Personal und Technik im Einsatz“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig. Es gebe einige Technikausfälle, doch sei man dran, sie zu beheben. Aktuell gesperrt sei die Kreuzung der Kreisstraßen 8331 Leipnitz - Tanndorf und 8338 Kössern - Böhlen im Thümmlitzwald.

