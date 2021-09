Wofür stehen die Direktkandidaten im Landkreis Leipzig?

Landkreis Leipzig

Klima, Corona, neue Perspektiven – wofür stehen die verschiedenen Kandidaten im Bundestagswahlkreis 154 Leipzig-Land, der den Landkreis Leipzig umfasst. Die LVZ hat den sechs Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien, die bereits im Bundestag vertreten sind, fünf Fragen gestellt und um kurze Antworten gebeten. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Zweitstimmen-Ergebnis bei der Bundestagswahl vor vier Jahren im jeweiligen Bundesland. Da die AfD 2017 in Sachsen die Nase vorn hatte, stehen die Partei und ihre Direktkandidaten in allen sächsischen Wahlkreisen an erster Stelle auf dem Wahlschein.

Was wollen Sie für Ihre Region oder Ihre Stadt in Berlin erreichen?

Edgar Naujok (AfD): Wir brauchen eine verbesserte Infrastruktur. Digital wie analog. Wir müssen Anreize für Unternehmen schaffen. Ich werde mich für ein besseres Bildungssystem einsetzen und mich der Hausarztprobleme, Altenpflege und Gesundheitsversorgung widmen.

Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU): Ich werde eine intensive Wahlkreisarbeit machen, um Ideen und Nöte aufzugreifen und in die täglichen Entscheidungen in Berlin einfließen zu lassen. Dafür biete ich wie schon jetzt immer den direkten Kontakt an. Demokratie lebt von der Bürgernähe.

Julia Ulrike Schramm (Linke): Es geht darum die Anliegen der Region überhaupt im Bundestag einzubringen – der ländliche Raum im Osten wird zu wenig beachtet. Gerade bei Infrastruktur und dem Ausbau dieser. Hinzu kommt die Lohnungleichheit in Ost und West, die beendet werden muss.

Franziska Mascheck (SPD): Ich setze mich dafür ein, dass Bedürfnisse der Menschen, Unternehmen und Kommunen deutlich in Berlin gehört werden und die Bürger*innen die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um soziale Herausforderungen und den Strukturwandel gut zu meistern.

Olaf Christian Winne (FDP): Das Leipziger Land muss den Strukturwandel von der Kohleindustrie zu einem modernen und florierenden Wirtschafts- und Tourismusstandort meistern, besonders im ländlichen Bereich. Dafür braucht es eine zukunftsfähige, flächendeckende Infrastruktur.

Matthias Vialon (Grüne): Der Landkreis Leipzig ist eine der Schwerpunktregionen des Strukturwandels. Ich will in Berlin daran mitwirken, das die Strukturfördergelder in nachhaltige Projekte investiert werden. Nachhaltig im Sinne von CO2-Einsparungen und Arbeitsplätzen.

Für welches Thema werden Sie sich besonders einsetzen?

Edgar Naujok (AfD): Wirtschaft, Digitalisierung und Energie. GEZ, CO2-Steuer und EEG-Umlage abschaffen.

Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU): Unser Land braucht Sicherheit und Frieden, nach außen wie nach innen. Basis dafür ist eine solide Finanzpolitik und eine Belebung von Wirtschaft und Engagement. Industriearbeitsplätze wie auch die zügige Fertigstellung der A 72 gilt es zu sichern.

Julia Ulrike Schramm (Linke): Am Herzen liegen mir soziale Gerechtigkeit und der Kampf gegen Kinderarmut. Kinderarmut ist oft Elternarmut – deswegen braucht es gute Löhne, durch ein Anheben des Mindestlohn. Die Reichen und Superreichen müssen etwas zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen.

Franziska Mascheck (SPD): Demokratie muss dort stattfinden, wo sie hingehört: in die Hand der Bürger*innen. Dabei ist die Beteiligung der nächsten Generationen von Anfang an wichtig. Doch dafür braucht es finanzielle Freiheiten für die Kommunen und bessere Kommunikation auf allen Ebenen.

Olaf Christian Winne (FDP): Für den Erhalt und die Modernisierung unserer erfolgreichen sozialen Marktwirtschaft und für eine Bildung, die jedem Chancen ermöglicht. Erfolg muss erreichbar sein und darf nicht von überbordender Bürokratie und Regulierungsflut ausgebremst werden.

Matthias Vialon (Grüne): Der Klimawandel darf nicht zur Klimakatastrophe werden. Alles Erdenkliche gilt es zu tun, damit wir das Pariser Klimaabkommen einhalten. Mehr als 1,5 Grad wird uns sehr teuer zu stehen kommen. Teurer als die skizzierten Investitionen von uns Grünen.

Was wollen Sie tun, um den Osten weiter voranzubringen?

Edgar Naujok (AfD): Regionale Schlachthöfe fördern. Wir müssen die Situation von unseren Landwirten verbessern. Russlandsanktionen sofort beenden. Produktion wieder in heimische Gefilde holen. Das Renten- und das Lohngefälle Ost-West beseitigen. Wir brauchen Sonderwirtschaftszonen.

Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU): Die Zusammenarbeit staatlicher Ebenen möchte ich verbessern und die entsprechenden Finanzmittel für die notwendigen Investitionen in Straßenbau, ÖPNV, Schulen und Kitas, aber auch soziale Einrichtungen in Stadt und Land erhalten.

Julia Ulrike Schramm (Linke): Der Einsatz für gleiche Löhne und Renten wäre ein Anfang. Und es gehört auch dazu, dass die Vergangenheit und die damit verbundene Ungerechtigkeit im Osten seit der Wiedervereinigung endlich gesehen werden. Auch als junge Generation ist das noch nicht vom Tisch!

Franziska Mascheck (SPD): Der Osten darf nicht der verlängerte Arm der Wirtschaft und der Verwaltung bleiben. Wir müssen junge innovative Unternehmen ebenso hier ansiedeln wie Forschung und öffentliche Institutionen. Die Menschen hier haben so viel geleistet. Wir müssen selbstbewusster agieren.

Olaf Christian Winne (FDP): In modernste Infrastruktur und Digitalisierung investieren. Die Chance nutzen, eine klimaschonende und zukunftsfähige Infrastruktur für Verkehr, Wirtschaft und Wohnen bis in den ländlichen Bereich aufzubauen und technologischer Vorreiter zu werden.

Matthias Vialon (Grüne): Die noch immer bestehenden Lohnunterschiede in Ost und West für gleiche Arbeit müssen beendet werden. Dasselbe gilt für die Renten. Der vorhandene Rechtsradikalismus muss konsequent bekämpft werden, da er international aktive Firmen abschreckt.

Wie soll nach den Corona- Einschnitten die Wirtschaft wieder in Schwung kommen?

Edgar Naujok (AfD): Kein Lockdown mehr! Steuern und Nebenkosten senken. Sonderabschreibung vornehmen. Bürokratie abbauen.

Georg Ludwig Von Breitenbuch (CDU): Der Einsatz für all die, die nicht vom Staat leben, sondern ihn durch ihre tägliche Arbeit finanzieren, liegt mir besonders am Herzen. Ich setze mich für stabile Rahmenbedingungen in Wirtschaft, Handwerk und Gewerbe ein.

Julia Ulrike Schramm (Linke): Im Mittelpunkt muss der Mittelstand stehen: Es muss Entlastungen geben, insbesondere bei der Einkommenssteuer. Es muss mehr investiert werden. Die Investitionsoffensive, die wir planen, würde Millionen Jobs schaffen und die Wirtschaft in Schwung bringen.

Franziska Mascheck (SPD): Jede Krise bringt auch Innovationen hervor. Viele Menschen haben kreative Lösungen entwickelt, um ihr Unternehmen zu retten. Dort sollten wir unterstützen, statt Steine in den Weg zu legen. Die Situationen von Familien, Kindern und Jugendlichen muss uns wichtig sein.

Olaf Christian Winne (FDP): Investieren und Investitionsanreize schaffen, bürokratische Hürden abbauen. Insbesondere die mittelständische Wirtschaft braucht vor allem ein stabiles und transparentes Regelwerk, auf das es sich verlassen kann, und Luft zum Atmen – auch finanziell.

Matthias Vialon (Grüne): Das produzierende Gewerbe und der Bau sind in Schwung. Alle in Tourismus und Kultur tätigen Unternehmen leiden unter der geringen Impfquote. Die Aufklärung zur Impfung muss deutlich besser werden, dann erholt sich auch die Wirtschaft.

Sollte im Kampf um Klima-Neutralität der Braunkohle-Ausstieg schon vor 2038 erfolgen?

Edgar Naujok (AfD): Nein, soll er nicht! Ansonsten wird unser Stromnetz instabil. Am 15.08.2021 standen wir schon kurz vor einem Blackout, und Teile der Wirtschaft mussten abgeschaltet werden. Wir brauchen stabilen Strom.

Georg-Ludwig Von Breitenbuch (CDU): Der Braunkohle-Austieg ist für Lippendorf 2035 angesetzt. Jede weitere Verkürzung gefährdet die Versorgungssicherheit und überfordert die Gestaltung der Folgelandschaft sowie die rechtzeitige Schaffung der versprochenen Ersatzarbeitsplätze in der Industrie.

Julia Ulrike Schramm (Linke): Ein Ausstieg aus der Kohle so bald als möglich ist richtig. Ich glaube, dass die fossile Verbrennung schon vor dem Ausstieg Geschichte sein wird, da es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt, Kohle zu verbrennen. Wir müssen erneuerbare Energien konsequent ausbauen.

Franziska Mascheck (SPD): Der Weltklimarat hat seinen Bericht vorgelegt. Im Sinne der Generationengerechtigkeit sollten wir alles tun, um den Kindern und Enkeln eine intakte Lebensgrundlage zu hinterlassen. Ich unterstütze fachlich fundierte Lösungen. Der Ausstieg gelingt nur mit Bürgerbeteiligung.

Olaf Christian Winne (FDP): Ein gesamtes CO2-Limit mit umfassendem Emissionshandel würde zu einem schnelleren und effizienteren Klimaschutz führen als feste Ausstiegsdaten. Der Ausbau von Strom- und Gasverteilnetzen muss dafür allerdings flächendeckend beschleunigt werden.

Matthias Vialon (Grüne): Alle renommierten Studien zur Erwärmung der Atmosphäre zeigen deutlich, dass der CO2-Ausstoß reduziert werden muss. Je eher, desto besser. Um das zu schaffen, müssen wir mit aller Kraft die erneuerbaren Energiequellen und die Infrastruktur dazu herstellen.

