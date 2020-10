Wolfgang Müller gestorben: Bad Lausicker Chronist legt die Kamera aus der Hand

Bad Lausick

Der Mann mit der goldenen Kamera war Wolfgang Müller ein einziges Mal: Zum 80. Geburtstag machte der Geschichtsverein Bad Lausick dem unermüdlichen Chronisten dieses besondere Geschenk. Müller, so stiller wie präziser Beobachter, fügte seither seinem Konvolut an Fotografien einige Tausend hinzu. Ein halbes Jahr nach seinem 91. Geburtstag legte der Mann, der sich ebenso innig als Feuerwehrmann begriff und der zum Dritten Jahrzehnte einer der aktivsten freien Autoren der LVZ war, den Fotoapparat und das Notizbuch aus der Hand.

Wolfgang Müller mit der goldenen Kamera zum 80. Quelle: Jens Paul Taubert

Müller dokumentierte das Bad Lausicker Leben

Dass Wolfgang Müller – bei all seiner Bescheidenheit – über seinen Tod hinaus wirken wird, daran hat Monika Löffelmann, Vorsitzende des Geschichtsvereins, keinen Zweifel. Das zig Tausende Bilder umfassende Foto-Archiv, das Müller dem Verein übertrug, sei für alle, die sich mit der Kurstadt-Historie befassten, ein reicher Fundus. „Die Brunnenfeste und die 900-Jahr-Feier, die Stadtmusikfeste und das Eisenbahnjubiläum – alles und noch viel mehr hat er dokumentiert“, sagt sie. Er habe festgehalten, wie sich die Stadt im Laufe der Jahrzehnte wandelte, habe das Leben der Menschen widergespiegelt. „Er hat unwahrscheinlich viel für unseren Verein und für unsere Stadt getan.“ Die Mitstreiter des Vereins, dem Müller seit 1986 angehörte, erinnerten sich mit Dankbarkeit an ihn. Vor einem Jahrzehnt erhielt Müller den Ehrenamtspreis seiner Wahlheimatstadt.

Feuerwehr schätzt den Kameraden und Chronisten

„ Wolfgang war, wie man sich ein Kameraden vorstellt: Er war immer da, hatte ein Ohr. Er war sehr nett und sehr beliebt“, sagt Tomy Klisch (38), der die Bad Lausicker Feuerwehr leitet. So lange es die Kraft zuließ, nahm Müller, ursprünglich Berufsfeuerwehrmann in der Kohle in Espenhain, noch im hohen Alter an den Jahreshauptversammlungen teil und berichtete darüber für die LVZ. In den vergangenen Monaten war der Ehren-Feuerwehrmann eingebunden in das Erstellen der Chronik zum 150-jährigen Bestehen der Wehr und den Autoren Bernd Bertram Lutz Delling eine unverzichtbare Stütze. Corona-bedingt musste das Jubiläum verschoben werden; wenn es 2021 nachgeholt werden kann, ist Wolfgang Müller nicht mehr dabei.

Über Jahrzehnte arbeitete Müller für die LVZ

Aufgewachsen in Schönau, wurde Müller nicht Lehrer, sondern 1952 Mann der Werksfeuerwehr. Im selben Jahr kaufte er seinen ersten Fotoapparat, und weit ehe er 1959 nach Bad Lausick zog, veröffentlichte er als Volkskorrespondent, wie es damals hieß, Zeitungsbeiträge. Die Premiere fand nicht in der Leipziger Volkszeitung statt, der er über Jahrzehnte eng verbunden blieb, sondern im „Bauernecho“, dem republikweiten Organ der Bauernpartei. Das Jahr 1959 war für ihn ein entscheidendes: Er heiratete seine Annelies, eine Bad Lausickerin, mit der ein Leben lang verbunden war. Vergessen konnten die beiden ihren Hochzeitstag nie: Sie wurden zu Weihnachten 1959 getraut – in der guten Stube der Müllers in Schönau, weil, so erinnerte sich Annelies am 45. Hochzeitstag: „Niemand sollte wissen, dass wir heiraten.“

Um die Dunkelkammer gab es Streit

Mehr als sechs Jahrzehnte hat Wolfgang Müller das Wachsen und Werden der Kurstadt und der Menschen, die hier zu Hause sind, verfolgt. Nur ein Bruchteil dieser Fleißarbeit gelangte unmittelbar an die Öffentlichkeit. Vieles hielt er fest für die Nachwelt. Außerdem recherchierte er in Bild und Wort zur Bad Lausicker Geschichte. Das Archiv nahm in der Wohnung in der Goethestraße immer größeren Raum ein. Legendär ist das Ringen von Annelies und Wolfgang um das Badezimmer: Das diente als Dunkelkammer für die Filmentwicklung, und da musste die Wäsche häufig zurück stehen. Das änderte sich in den neunziger Jahren mit dem Aufkommen der Digitalfotografie. Wolfgang Müller hielt Schritt mit der Zeit und vertiefte sich als Rentner in diese neuen fotografischen Möglichkeiten.

Die Trauerfeier findet am 23. Oktober, 11 Uhr, auf dem Bad Lausicker Friedhof statt.

Von Ekkehard Schulreich