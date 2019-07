Penig/Obergräfenhain

Niklas Schneider fasste sich ein Herz. Der 20-Jährige war am Sonnabend bei der Maxi-Playback-Show auf dem Dorffest in Obergräfenhain dabei. „Ich habe jahrelang nur zugeschaut, jetzt wollte ich mal etwas frischen Wind reinbringen“, sagte der junge Mann, der sich dem Publikum als Wolfgang Petry präsentierte. Die Perücke hatte er sich gekauft, die berühmten Freundschaftsbänder des Originals aber selbst angefertigt.

Obergräfenhain fiebert dem Fest entgegen

„Lampenfieber gehört einfach dazu. Doch wenn ich hier im Zelt stehe, dann läuft das von allein. So ein Auftritt macht einfach Spaß, schließlich fiebert ja das ganze Dorf dem Fest entgegen.“ Im nächsten Jahr wird Niklas auf jeden Fall wieder vor den Besuchern stehen. „Mal sehen als was, das entscheiden dann höhere Mächte.“

Finale der Maxi-Playback-Show in Obergräfenhain. Quelle: Bert Endruszeit

Hinter der Maxi-Playback-Show stehen Gerit Kubatzky und Andrea Schirak. Schon seit etlichen Jahren kümmern sie sich darum, dass alles wie am Schnürchen läuft. „Da warten alle drauf, es sind ja alles Leute aus dem Dorf, die hier vorne stehen. Niemand hat Bedenken, dass er sich hier zum Ei macht“, sagte Gerit Kubatzky. Und so wurden aus ganz normalen Leuten plötzlich prominente Sängerinnen und Sänger, während die jüngsten Obergräfenhainer als Schlümpfe durch das Festzelt zogen.

Jochen Liebing (l.) und Gerald Pett an der Kegelbahn. Quelle: Bert Endruszeit

Kinder kegeln in Obergräfenhain ohne Geld

Genauigkeit war an der eigens aufgebauten Kegelbahn gefragt. Nicht nur beim Anvisieren der Kegel, sondern schon beim Aufbau. „Zum Ausrichten der Holzbahn braucht man schon ein paar sehr geduldige Leute“, erklärte Gerald Pett. Jahrelang diente eine einfache Holzrinne als Kugelrücklauf, doch mittlerweile wurde eine Rohrvariante angefertigt. Die dürfte in dieser Form durchaus Seltenheitswert haben. „Kinder dürfen heute ohne strenge Regeln und ohne Bezahlung kegeln. Es ist ja in erster Linie ein Kinderfest“, fügte er hinzu

Förderverein steht hinter dem Obergäfenhainer Fest

Hinter dem Dorffest steht der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Obergräfenhain. „Unseren Verein gibt es seit rund 15 Jahren, wir sind 50 Leute“, stellte die Finanzchefin Peggy Benndorf vor. Angesichts einer Einwohnerzahl von aktuell 443 sei das kein schlechter Wert. „Und wenn jemand bei uns Mitglied ist, dann hilft auch der Partner automatisch mit. So werden es dann noch mehr.“ Es kommen immer wieder neue Leute dazu, oft auch solche, die früher mal im Dorf gewohnt haben, sagte sie.

Bambini-Feuerwehr in Obergräfenhain

Und für die Kleinsten gibt es eine eigene Bambini-Feuerwehr – für den Nachwuchs ist also gesorgt. Das Dorffest sei für den Verein ein Höhepunkt des Jahres, neben dem Maibaumsetzen und der Adventsveranstaltung. „Wir haben seit Jahren schon Glück mit dem Wetter gehabt, und auch diesmal passt alles. Denn so ein Fest ist ja immer auch ein finanzielles Risiko, wenn die Gäste ausbleiben sollten“, so Peggy Benndorf.

Von Bert Endruszeit