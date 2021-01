Zeugen gesucht: Fahrerflucht nach Unfall in Geithain

Geithain

Schlimme Überraschung für den Fahrer eines schwarzen Passats in Geithain: Ein Unbekannter hatte den Wagen am Montag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Grimmaischen Straße beschädigt. Laut Polizei entstand der Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro wohl beim Ein- oder Ausparken. Nun wird nach Zeugen gesucht, die während des Unfalls Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu Fahrer oder Fahrerin sowie deren Fahrzeug machen können. Informationen nimmt die Polizei Borna unter der Nummer 0343 324 40 entgegen.

Von lvz