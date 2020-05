Borna

Die Bornaer Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, dem 13. Mai. Dabei parkte ein 64-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Passat CC auf dem Parkplatz des Bornaer OBI-Marktes.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in der Folge gegen das Heck des ordnungsgemäß abgestellten VW und verursachte dabei einen Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Unbekannte verschwand jedoch. Am Unfallort und an beschädigten Fahrzeug wurden Sägespäne aufgefunden. Daher ist zu vermuten, dass es sich bei dem unbekannten Verursacher um einen Transporter oder um ein Auto mit Anhänger handeln könnte.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer oder zu dem Unfallgeschehen geben können. Diese wenden sich bitte beim Polizeirevier Borna, Grimmaer Str. 1a, Telefon (03433) 244 - 0.

Von vag/LVZ